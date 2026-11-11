A Torino Stella Artois, Gold Partner delle Nitto ATP Finals 2026, trasforma la città in un palcoscenico di tennis, ospitalità e masterclass dedicate al rituale del Perfect Serve.

Stella Artois, premium brand di AB InBev, si conferma Gold Partner e Official Beer delle Nitto ATP Finals di Torino 2026, rafforzando il legame tra il grande tennis internazionale e il mondo dell’ospitalità. Il torneo diventa così una piattaforma globale e continuativa di attivazione per il marchio, pensata per creare esperienze memorabili per i fan nel corso di tutta la stagione.

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Il rituale del Perfect Serve e l’esperienza dei fan

Come in un servizio perfetto sul campo, anche per Stella Artois l’eccellenza nasce dall’attenzione a ogni dettaglio. Il rituale del Perfect Serve – articolato in cinque fasi, dalla preparazione al servizio – garantisce una spillatura alla spina di qualità superiore. Durante le Nitto ATP Finals il brand avrà diritti di visibilità, mescita esclusiva e opportunità di hospitality, trasformando l’arena e la città in un vero hub dedicato alla cultura della birra e all’incontro tra tifosi.

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Panel Oltre il campo da tennis: l’esperienza che crea valore

Tra gli appuntamenti di punta spicca il panel Oltre il campo da tennis: l’esperienza che crea valore, organizzato da AB InBev in collaborazione con il Comune di Torino per approfondire come sport, imprese e territorio possano generare valore condiviso attorno a un grande evento internazionale come le Nitto ATP Finals. L’incontro si terrà martedì 17 novembre alle 17:00 presso Casa Tennis, la cupola geodetica in Piazza Castello, con ingresso gratuito previa prenotazione sul sito di Turismo Torino.

Ospiti, contenuti e ricadute sul territorio

Moderato dalla giornalista di Sky Sport Dalila Setti, il talk vedrà la partecipazione di Filippo Volandri, Capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis, della Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli dell’Università di Torino e di Claudia Buzio, Head of Legal & Corporate Affairs di AB InBev Italia. Volandri offrirà uno sguardo privilegiato su ciò che rende unico un torneo, dalla relazione tra atleti e pubblico all’atmosfera che si respira in città, mentre Pellicelli analizzerà l’impatto economico e reputazionale dei grandi eventi. Buzio illustrerà infine l’impegno di AB InBev nel sostenere appuntamenti internazionali e nel generare valore per la filiera Horeca.

Masterclass, fan village e attivazioni in città

Durante la settimana delle Nitto ATP Finals, Stella Artois sarà protagonista in numerosi locali del centro di Torino con iniziative dedicate ai consumatori maggiorenni, pensate per valorizzare la cultura dell’accoglienza e rafforzare il canale HoReCa. Nel Fan Village all’interno dell’Inalpi Arena sarà possibile partecipare a una masterclass gratuita di circa 15 minuti con un Draught Master Stella Artois, per imparare i segreti della spillatura perfetta, e scattare una foto ricordo in uno spazio fotografico interamente brandizzato.

Una campagna Out-of-Home per la città

La città di Torino sarà inoltre al centro di una campagna di affissioni Out-of-Home firmata Stella Artois. Presidiando i luoghi simbolo del centro, il brand accompagnerà tifosi e visitatori in un percorso visivo che celebra il Perfect Serve per tutta la durata del torneo, trasformando le strade in un’estensione dell’esperienza vissuta in arena e nei locali. Con questo progetto, AB InBev rinnova il proprio impegno nel valorizzare la passione per il grande tennis, creando occasioni di condivisione e socialità per il pubblico adulto.

Foto: Ufficio Stampa