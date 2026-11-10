Pagine illustrate a mano, dieci momenti nella giornata di una nonna e il valore della memoria: Tommaso Zorzi presenta il nuovo progetto di Pina1930.

Si intitola Il Menabò dell’ozio il progetto editoriale di Pina1930, brand di tableware ideato da Tommaso Zorzi in omaggio alla nonna Giuseppina. Realizzato in collaborazione con Brillo Magazine, rivista indipendente dedicata all’illustrazione e ai nuovi talenti, il volume propone un racconto visivo che attraversa il tempo e restituisce un universo familiare fatto di gesti, atmosfere e ricordi, scanditi in dieci momenti illustrati a mano, piccoli rituali che trasformano la quotidianità in memoria.

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I colori che firmano le immagini sono quelli di Paola Ressa, con stilo e pastelli a olio e a cera, Chiara Ghidelli, con colori acrilici e matite su carta, e Marianna Sansolini, attraverso il digitale. Una pluralità di linguaggi che mantiene al centro il segno delle artiste e la scelta di affidare all’illustrazione il racconto di un’esperienza intima.

Nel magazine, il ricordo della nonna diventa così un’occasione per riflettere sul valore dei gesti quotidiani, sulla nostalgia e sul rapporto tra passato e presente. Un progetto che sceglie la lentezza e la manualità dell’illustrazione per raccontare ciò che resta di un’infanzia e di una casa, anche quando il tempo ha cambiato il modo di abitarle.

Un magazine illustrato a mano

Qual è stata l’idea alla base del progetto?

«La domanda da cui nasce tutto è stata come sarebbe una giornata con la nonna se fosse raccontata da un magazine? L’idea è venuta abbastanza in fretta, essendo Pina 1930 un esercizio di nostalgia e di memoria, ci piaceva immaginare un magazine che raccontasse una giornata passata insieme alla propria nonna, scandita in dieci capitoli: dal caffellatte del buongiorno alla favola della buonanotte.

Immagine da Ufficio Stampa

Volevamo ripercorrere tutte quelle cose che rappresentano un po’ il minimo comune denominatore di tutti noi: il fatto di aver avuto una persona, nella figura della nonna, che ci ha accompagnati per un tratto della nostra vita in maniera tenera e personale. Diciamo che è stato un po’ un esercizio di malinconia per tutti noi che vi abbiamo lavorato. Ci siamo resi conto che tante cose che mettevamo nel calderone erano esperienze condivise e questo, insomma, ci aveva fatto capire che stavamo andando nella direzione giusta».

Che tipo di immaginario emerge del mondo delle nonne?

«Ho perso mia nonna durante il Covid e in quel periodo ho iniziato a rendermi conto del fatto che, anche solo apparecchiando la tavola e ripetendo certi gesti, la facevo rivivere. Quindi mi sono detto: facciamolo! Sono passati due, tre anni da quando ci ho pensato a quando l’abbiamo realizzato anche perché si tratta comunque di un investimento importante. Quello editoriale è un settore in cui non sai mai se una cosa possa funzionare oppure no.

Però, col senno di poi, c’è una certa soddisfazione. Intanto perché stai facendo qualcosa di nuovo e poi, da un punto di vista puramente commerciale, stiamo avendo già un sacco di riscontri. Arriveremo nelle edicole, siamo entrati da Eataly e faremo una partnership importante per Natale. Insomma, sono successe tante cose a meno di sei mesi dal lancio ufficiale».

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E come è stato riaprire il cassetto della memoria?

«Dico solo che alcune call sono finite con le lacrime, non riuscivamo a fare altro. Però è stato bello ed è stato anche un esercizio di disciplina oltre un modo per attraversare le paure e uscirne migliori. Mi piace poi che sia tutto illustrato a mano, ci tenevamo proprio».

Come mai questa scelta rispetto, per esempio, a foto d’archivio?

«È stata una scelta di stile perché ci piaceva il fatto che sembrasse un libro illustrato per bambini ma pensato per gli adulti. L’unica pagina non illustrata è un foglio scritto a mano da mia nonna da una pagina di un ricettario, che abbiamo scannerizzato. Il resto è disegnato a mano. Crediamo molto nel talento degli illustratori e crediamo molto anche nella necessità di contrastare un po’ il trend dell’intelligenza artificiale per quanto riguarda una serie di lavori, come la produzione di contenuti e di immagini».

Come hai dialogato con il team di illustratrici guidato da Patrizia De Nardi?

«Ho lasciato fare, anzi credo di non aver mai mandato indietro un disegno. Non essendo io un disegnatore, è inutile che dia direttive su come voglio che sia disegnata una cosa. Insomma, perché una cosa esca bene, ognuno deve essere lasciato libero nel proprio campo e ognuno rispetta il lavoro degli altri. La sintonia, poi, è stata immediata e collaborare è diventato naturale essendosi creato un ambiente in cui ognuno può dare organicamente il proprio apporto. Questa, secondo me, è la chiave per lavorare bene».

Immagine da Ufficio Stampa

E Patrizia De Nardi conferma le parole di Zorzi, chiosando: «Tommaso si è fidato nella scelta, avendo sempre le idee chiare quindi anche per noi è stato facile. La cosa importante era che lui si sentisse rappresentato nel progetto. Volevamo che, sfogliando il magazine, si riconoscesse tra le pagine. Da parte nostra, infatti, abbiamo cercato di dare vita attraverso l’illustrazione alle emozioni che Tommaso ci ha trasmesso».

Milano tra la pagine illustrate

Quanta Milano c’è tra queste pagine?

«Tanta. Nonna era emiliana, ed è arrivata a Milano nei meravigliosi anni Cinquanta. Ha vissuto in Porta Venezia dove ancora abita mia mamma ed entrambi i miei genitori sono nati e vissuti a Milano, come me del resto. Quindi mi ritengo abbastanza milanese avendo “tradito” la città solo per un breve periodo negli anni dell’università quando sono stato a Londra. Dagli anni Duemila a oggi ho visto la città cambiare tanto».

E qual è il volto di Milano che ami di più?

«Amo la Milano degli Anni Trenta e l’eleganza dei suoi palazzi. In quel periodo erano attivi artisti e architetti come Giò Ponti e Piero Portaluppi che realizzato delle cose incredibili dando identità a quartieri interi. Amo quel gusto discreto e lineare che per alcuni, almeno esternamente, può anche sembrare “brutto”».

È lo stile che cerchi anche nel design?

«Sì, mi piace proprio perché rispecchia un certo garbo milanese da understatement. Quando entri in quei palazzi, nella loro semplicità lineare, trovi tutta l’eleganza tipica della casa milanese con il corridoio e le stanze a destra e a sinistra, le cementine, il marmo In questo senso è un’atmosfera che non trovi in altre città come Roma e preferisco il razionalismo Anni Cinquanta rispetto, per esempio, allo stile liberty o ai palazzi storici».

Chiudiamo con il titolo, Menabò dell’ozio: cosa significa?

«Perché l’ozio era esattamente quello che volevamo raccontare: quella situazione in cui non fai niente e non ci sono regole, per cui stai davanti alla TV, mangi quello che vuoi perché non c’è la mamma… E si viveva quando si stava dalla nonna ma, in fondo, era tutto tranne che ozio, perché faceva parte proprio della nostra formazione come esseri umani.

Secondo me, quello che abbiamo vissuto in quei pomeriggi ci ha formato. Ne è uscita una sorta di raccolta di memorie da sfogliare con testi che raccontano la malinconia del bambino che non c’è più. L’antitesi era proprio questa: creare un prodotto tenero, che ti fa sentire un po’ come quando eri bambino, ma che in realtà mette in moto un meccanismo di nostalgia, perché bambino non sei più».

Immagini da Ufficio Stampa