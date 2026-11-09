Dal 20 al 22 novembre 2026 al Teatro San Giustino di Roma torna ‘L’Ospedale dei Giocattoli Rotti’, esperienza teatrale immersiva ideata da Martina Montenegro tra larp da camera, fragilità umane e partecipazione.

Bambole di pezza scucite, peluche strappati, trottole che hanno smesso di girare: ogni giocattolo porta con sé una storia, qualcosa che si è spezzato e che forse può essere ricomposto. Nella clinica del Dottor Milne nessuno viene lasciato indietro: anche ciò che sembra irrimediabilmente rotto merita di essere accolto, ascoltato e curato. Da questa immagine poetica e profondamente umana nasce L’Ospedale dei Giocattoli Rotti, esperienza teatrale immersiva firmata Progetto Goldstein che torna dal 20 al 22 novembre 2026 al Teatro San Giustino di Roma con una seconda edizione ricca di nuove storie e nuovi personaggi.

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Larp da camera: quando il pubblico entra nella storia

Ideato da Martina Montenegro e nato da un gruppo creativo interamente femminile, il progetto utilizza il linguaggio del larp da camera, una forma di gioco di ruolo dal vivo in cui i partecipanti non assistono semplicemente a una rappresentazione, ma entrano nella storia, interpretano personaggi e contribuiscono con le proprie scelte allo sviluppo del racconto. Non ci sono spettatori nel senso tradizionale del termine: chi varca la soglia dell’Ospedale si ritrova al centro di una vicenda collettiva, incontra figure segnate da piccole e grandi fratture, ne scopre i vissuti e partecipa a un percorso in cui ascolto e comprensione dell’altro diventano parte integrante dell’esperienza.

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Giocattoli rotti, metafora della fragilità

Il giocattolo rotto diventa così metafora della fragilità umana, di quelle imperfezioni che spesso si cerca di nascondere ma che appartengono alla storia di ciascuno. Alla sua seconda edizione, L’Ospedale dei Giocattoli Rotti rinnova il proprio universo narrativo mantenendo al centro la relazione tra i partecipanti: ogni incontro, gesto e decisione contribuiscono a costruire un racconto corale, in cui il confine tra personaggio e vissuto personale si fa poroso e diventa occasione di riflessione senza rinunciare alla dimensione ludica e immaginativa.

Scenografie, illustrazioni e musiche per un’esperienza immersiva

A dare corpo alla clinica del Dottor Milne è un allestimento pensato per essere vissuto da vicino: le scenografie di Alessandra Muschella, le illustrazioni di Elena Bianco e le musiche originali di Arianna Ferrara Gennari, in arte Echo, costruiscono ambienti, immagini e un paesaggio sonoro che diventano parte integrante della narrazione, accompagnando il pubblico in un percorso intimo e sensoriale. Prima di ogni turno, un breve momento laboratoriale introduce i partecipanti all’universo dell’Ospedale e li prepara a entrare nel gioco; la storia non è mai completamente prestabilita, ma prende forma nell’incontro tra le persone.

Residenza artistica e calendario degli appuntamenti

Lo spettacolo nasce da una residenza artistica e da un percorso di ricerca condotto al Teatro San Giustino che intreccia scrittura, arti visive, musica e teatro immersivo, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro, condivisione e partecipazione culturale nel territorio del Municipio V. L’Ospedale dei Giocattoli Rotti andrà in scena al Teatro San Giustino, in Viale Alessandrino 144 a Roma, venerdì 20 novembre alle ore 20.00, mentre sabato 21 e domenica 22 novembre sono previsti tre turni giornalieri alle ore 14.00, 16.00 e 18.00.

Un progetto di comunità per Roma Capitale

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Si tratta di un’iniziativa di Progetto Goldstein, realizzata con il patrocinio del Municipio Roma V, che utilizza il larp come strumento di empatia per dare spazio e dignità alla fragilità, trasformando il teatro in un luogo di gioco condiviso e di conoscenza reciproca.

Foto: Ufficio Stampa