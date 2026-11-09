Un’iscrizione sfuggita agli studi precedenti restituisce un nome al cane dipinto nella tomba di User. La ricercatrice Chelsea Kaufman ci racconta come l’ha letto e che cosa rivela sul posto degli animali nell’aldilà egizio.

Sotto la sedia del suo proprietario, Duaty porta un collare e un mantello chiaro attraversato da ondulazioni rosse. È dipinto nella tomba di User, nella necropoli tebana, e da circa 3.500 anni conserva un posto accanto all’uomo che volle includerlo nella propria memoria funeraria. Il suo nome era ancora lì, sopra la testa. Eppure, nella pubblicazione della tomba realizzata oltre un secolo fa, era sfuggito: erano stati registrati quelli di altri due cani, ma il suo era rimasto senza lettura.

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A riconoscerlo è stata Chelsea Kaufman, che studiava le fotografie della tomba per una ricerca di dottorato sull’iconografia canina nelle tombe tebane della XVIII dinastia. Il lavoro sulle immagini digitali le ha permesso di rendere più leggibile il pigmento blu dell’iscrizione e di recuperare un nome mai attestato prima fra quelli dei cani dell’antico Egitto: dwȝ.ty, Duaty, traducibile come Colui che appartiene all’oltretomba. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Egyptian Archaeology.

Offering scene from the tomb of User (TT 21), PM1:36 (13) (photo: courtesy of J. J. Shirley).

Risposte, ma anche domande

La tentazione di collegarlo immediatamente ad Anubi è forte. Kaufman invita però alla cautela: l’associazione è possibile, ma non possiamo conoscere con certezza le intenzioni di chi scelse quel nome. Anche il mantello di Duaty apre una domanda. Le sue ondulazioni rosse richiamano quelle dello scialle indossato da User, creando una somiglianza visiva che non compare nelle scene vicine, dove gli altri cani hanno il pelo interamente bianco. Un dettaglio significativo, senza che sia possibile stabilire esattamente che cosa volesse comunicare.

Il punto più concreto, forse, è proprio il nome. Scriverlo accanto all’immagine di un cane, dentro una tomba, significava preservarne l’identità e renderlo partecipe dei benefici funerari predisposti dal proprietario. Di Duaty, del suo aspetto insolito e di ciò che possiamo capire del rapporto tra esseri umani e cani nell’antico Egitto abbiamo parlato con Kaufman.

Intervista a Chelsea Kaufman

Come ha notato per la prima volta l’iscrizione? Il nome del cane sembrava essere rimasto senza registrazione per decenni: che cosa l’ha spinta a riesaminare questa scena e che cosa ha provato quando l’elaborazione digitale ha reso leggibili i geroglifici?

«Ho notato per la prima volta l’iscrizione mentre esaminavo le fotografie della campagna fotografica della necropoli tebana condotta nel corso di più stagioni sotto la direzione di JJ Shirley, direttrice del Theban Tomb 110 Project. La dottoressa Shirley mi ha generosamente consentito di accedere a questo archivio per la mia ricerca di dottorato sull’iconografia canina nelle tombe tebane della XVIII dinastia. Sapevo già che la tomba di User, TT 21, conteneva un numero insolitamente elevato di raffigurazioni di cani e, mentre esaminavo le fotografie, ho notato una debole iscrizione dipinta sopra la testa di uno di loro.

Norman de Garis Davies aveva pubblicato e illustrato la tomba più di un secolo fa. Sebbene avesse registrato i nomi dei due cani raffigurati nelle scene di offerta adiacenti, sembra che gli fosse sfuggito questo terzo nome. Utilizzando un software di elaborazione delle immagini digitali, sono riuscita a far risaltare il pigmento blu originale e a leggere il nome più chiaramente. Grazie alla mia ricerca, ho riconosciuto immediatamente che si trattava di un nome unico nel corpus dei nomi di cani conosciuti, ma mi ha anche sorpreso che fosse passato inosservato nella pubblicazione originale della tomba. È una sensazione incredibile pensare che potrei essere la prima persona, dopo 3.500 anni, a leggere il nome di Duaty».

Dog in the offering scene from the tomb of User (TT21), PM 1:36 (13), enhanced by the author using the Dstretch plug-in in ImageJ graphic software (photo: courtesy of J. J. Shirley).

Un nome legato all’oltretomba

Il nome dwȝ.ty può essere tradotto come Colui che appartiene all’oltretomba, un epiteto associato ad Anubi. Quanto è significativo questo collegamento? Potrebbe riflettere una particolare credenza religiosa oppure dobbiamo essere cauti nell’interpretarlo troppo letteralmente?

«Sorprendentemente, pur conoscendo quasi cento nomi di cani dell’antico Egitto, nessuno di questi fa riferimento ad Anubi. Il significato del nome rimane una questione aperta. È allettante interpretarlo come un riferimento diretto ad Anubi, ma non possiamo essere certi che fosse questa l’intenzione. Vale la pena considerare che il nome potrebbe alludere al fatto che il cane fosse già morto quando la tomba venne dipinta, ma naturalmente questa resta una speculazione. Il nome solleva certamente interrogativi sul modo in cui gli antichi Egizi chiamavano i loro cani».

Il mantello insolito e la somiglianza con User

Duaty è raffigurato sotto la sedia di User, con un collare e un mantello dal disegno particolarmente insolito. Che cosa possono dirci questi dettagli visivi sul rapporto tra l’animale e il proprietario? Che cosa rende questa rappresentazione così particolare?

«Per quanto ne so, questa è l’unica raffigurazione conosciuta di un cane nell’arte dell’antico Egitto con questo insolito mantello a ondulazioni rosse. Nel corso della storia egizia, i cani vengono rappresentati secondo diversi tipi iconografici distinti, ciascuno con caratteristiche proprie, tra cui una gamma ben delimitata di colori e disegni del pelo. Duaty appartiene al tipo sloughi, il cui mantello può essere nero, fulvo, giallo, crema o bianco, a macchie marroni oppure bianco e nero. Il mantello di Duaty esce da questa gamma: presenta un disegno a ondulazioni rosse su una base color crema.

È importante distinguere tra iconografia e cani reali. Le rappresentazioni degli animali nell’arte egizia non erano tanto riproduzioni fedeli della realtà, quanto versioni idealizzate della realtà, regolate da convenzioni artistiche. Anche se potremmo descrivere il mantello di Duaty come tigrato, non possiamo presumere che l’artista intendesse riprodurre accuratamente, attraverso quel disegno insolito, l’aspetto del pelo di uno specifico cane realmente vissuto.

A rendere questa raffigurazione particolarmente interessante è il fatto che User, seduto sopra Duaty, indossi uno scialle bianco con analoghe ondulazioni rosse. Sebbene User porti abiti con simili ondulazioni rosse nelle scene di offerta adiacenti, i cani raffigurati in quelle scene hanno mantelli interamente bianchi. Rappresentando Duaty con un mantello a ondulazioni rosse, l’artista ha stabilito un’assimilazione visiva tra il proprietario della tomba e Duaty che non è presente nelle scene vicine. Le implicazioni precise di questa assimilazione visiva sono difficili da determinare, ma suggeriscono che l’aspetto insolito di Duaty potesse avere un significato all’interno del programma figurativo della tomba di User».

Che cosa raccontano i nomi dei cani nell’antico Egitto

Nella sua ricerca ricorda che oggi conosciamo quasi cento nomi di cani dell’antico Egitto. Che cosa rivelano sul modo in cui gli Egizi consideravano questi animali? Erano soprattutto animali da lavoro, compagni oppure qualcosa di più vicino a membri della famiglia?

«I nomi dei cani dell’antico Egitto tendono a comunicare informazioni sulle qualità fisiche o comportamentali dell’animale, come il colore o la personalità, ma sono attestati anche alcuni nomi teoforici, che contengono cioè il nome di una divinità. Molti nomi sono condivisi anche con gli esseri umani, il che suggerisce che ai cani venissero dati nomi secondo convenzioni simili. Ramses II, per esempio, diede sia al proprio cane sia alla figlia prediletta un nome derivato dalla dea Anath, una divinità asiatica associata al dio egizio Seth e tenuta in grande considerazione durante il periodo ramesside.

La quantità stessa di nomi di cani che si sono conservati distingue questi animali da altri animali domestici, come i gatti o le scimmie, dei quali raramente, se mai accade, viene riportato il nome. È significativo che siano noti anche diversi nomi di cavalli del Nuovo Regno. È interessante, per esempio, che il nome Buona guida compaia sia come nome di un cane sia come nome di uno dei cavalli di Amenhotep II. Sebbene non sia possibile dimostrarne il significato preciso, un nome simile potrebbe alludere al ruolo lavorativo dell’animale e, forse, a un certo grado di addestrabilità per compiti specifici.

I cani, come i cavalli, vengono spesso raffigurati mentre svolgono funzioni pratiche, come la caccia o la conduzione delle greggi. Tuttavia, le categorie di animale da lavoro e animale da compagnia non si escludono a vicenda. La pratica di dare un nome ai cani indica comunque che venivano riconosciuti come individui, anziché come animali anonimi».

Un nome per continuare a vivere nell’aldilà

Forse l’aspetto più affascinante è proprio la decisione di preservare il nome di un cane all’interno di una tomba. Questo suggerisce che gli antichi Egizi sperassero di ritrovare i propri animali nell’aldilà? E, più in generale, che cosa può insegnarci questa scoperta sul legame affettivo tra esseri umani e cani migliaia di anni fa?

«La decisione del proprietario di una tomba di includere il nome di un cane accanto alla sua immagine, soprattutto in un contesto funerario, suggerisce la sua preoccupazione per la sopravvivenza del cane nell’aldilà e il suo impegno per assicurarla. Il proprietario commissionava la propria tomba per commemorare la propria vita e la propria memoria.

Schematic drawing of the inner chamber of the tomb of User (TT 21), showing the locations of offering scenes with seated and named dogs (PM 13, 14, 15) (drawing: author).

Le immagini e le iscrizioni al suo interno svolgevano una funzione pratica in questo processo: gli appelli ai vivi incoraggiavano i visitatori a pronunciare ad alta voce il nome del defunto, affinché potesse vivere. La decisione di includere il nome del cane accanto alla sua immagine estende questi benefici funerari all’animale, preservandone l’identità e provvedendo a lui dopo la morte».

Foto Preview: Dog in the offering scene from the tomb of User (TT 21), PM 1:36 (13) (photo: courtesy of J. J. Shirley).