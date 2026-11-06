Sabato 7 novembre al Castello Carlo V di Lecce lo spettacolo “Io Dino” rende omaggio a Dino Campana tra musica e poesia. In programma anche laboratori per bambini e una mostra immersiva su Shakespeare.

Sabato 7 novembre, alle 19, il Castello Carlo V di Lecce ospita lo spettacolo “Io Dino – Canzoni e poesie per Dino Campana”, un omaggio in forma di teatro e musica dedicato al poeta dei “Canti Orfici”. L’evento, organizzato dall’Associazione Art&Lab “Lu ‘mbroia” in collaborazione con Open Castle, vede in scena l’attore salentino Simone Franco e il cantautore genovese Paolo Gerbella (ingresso 5 euro, prevendita su DIYticket).

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La vita inquieta di Dino Campana tra parola poetica e canzone

Poeta e viaggiatore, Dino Campana attraversò Italia, Europa e Sud America, trasformando luoghi, incontri e paesaggi in materia poetica. Nato a Marradi nel 1885, pubblicò nel 1914 i celebri “Canti Orfici”, destinati a influenzare profondamente la poesia italiana del Novecento. In vista del 95° anniversario della sua morte, che cadrà il 1° marzo 2027, Franco e Gerbella intrecciano due linguaggi diversi – parola poetica e canzone – per riportare al centro la sua voce, l’uomo e il poeta.

In scena, Franco propone una selezione dall’antologia “Voci della poesia: poesia della voce” dedicata a Campana, interpretando alcuni brani dai “Canti Orfici”. Gerbella presenta invece canzoni originali dal progetto “Io, Dino”, interamente dedicato alla vita del poeta. Ne emergono i passaggi più intensi della sua vicenda umana: il difficile rapporto con la famiglia, la malattia e il ricovero, l’amore tormentato per Sibilla Aleramo, il bisogno di libertà e la poesia come espressione radicale.

Open Kids, Veneri preistoriche e workshop di bijoux in cartapesta

Il mese di novembre al Castello Carlo V si apre anche con le attività di Open Kids. Il ciclo di laboratori domenicali è dedicato a “Manuf-Arti della preistoria”, un percorso in cui bambine e bambini diventano parte di un vero e proprio “Clan” per scoprire i segreti dei nostri antenati tra argilla, ornamenti, incisioni e materiali ispirati alla natura. Domenica 8 novembre, dalle 17 alle 19, l’appuntamento è con “Veneri preistoriche”, laboratorio in cui i piccoli partecipanti esplorano alcune tra le più antiche forme di scultura e sperimentano la modellazione dell’argilla realizzando una statuetta decorata con motivi geometrici e dettagli ispirati al mondo antico.

Per gli adulti sono aperte le iscrizioni al workshop per la creazione di bijoux in cartapesta, in programma dal 12 novembre al 17 dicembre nell’hub creativo del Castello. Dieci incontri, il martedì e il giovedì (escluso l’8 dicembre), dalle 18 alle 20, guidati da Barbara Calasso: un percorso completo dalla preparazione della cartapesta alla costruzione dell’oggetto fino alla fase del colore (costo 180 euro a persona, materiali inclusi, posti limitati).

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La mostra “La materia dei sogni” e le visite al Castello Carlo V

Fino al 10 gennaio 2027, nei sotterranei del Castello Carlo V è visitabile la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, progetto interdisciplinare e internazionale promosso dal Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute. Attraverso sette grandi installazioni, l’esposizione trasforma teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica in un percorso immersivo che mette in scena l’opera del drammaturgo inglese con tecnologie e linguaggi contemporanei.

L’obiettivo è rendere la visita un’esperienza emozionale e formativa, dove rigore scientifico e creatività artistica si incontrano, tra poesia, dialogo, monologo e canto come strumenti per restituire la complessità della produzione shakespeariana in un ambiente multidisciplinare. Tutte le informazioni aggiornate su visite, mostre e attività sono disponibili sul sito ufficiale del Castello Carlo V di Lecce, dove è attiva anche la sezione dedicata a orari e biglietti.

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, con visite guidate quotidiane alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 e 19.00. Presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si accede al tour di visita del Castello al costo ridotto di 8 euro invece di 10. Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” affianca dal 2025 la Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V, con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e di numerosi partner.

Foto: Ufficio Stampa