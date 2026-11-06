Il 6 novembre 2026 all’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei una giornata di studi affronta governance, ricerca e funzione sociale dei parchi archeologici italiani.

Il 6 novembre 2026, dalle ore 9.00, all’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei si svolgerà la Giornata di Studi “La gestione dei parchi archeologici in Italia tra ricerca e valorizzazione”. L’incontro riunirà dirigenti del Ministero della Cultura, rappresentanti degli ordini professionali e studiosi per riflettere sul ruolo assunto dai parchi archeologici italiani negli ultimi dieci anni.

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Introduzioni istituzionali e cornice normativa

La giornata sarà aperta dagli interventi del Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, del Direttore Generale Supporto Attuazione Programmi MiC Giovanni Capasso, del Presidente dell’ICOMOS Italia Maurizio Di Stefano, del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli Andrea Prota e del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli Beniamino Visone. A seguire, il Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, Alfonsina Russo, inquadrerà il tema alla luce delle linee guida vigenti e dello sviluppo delle politiche culturali e gestionali dei parchi archeologici.

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Panel tematici tra governance, gestione e comunità

Dopo una presentazione a cura di Ugo Carughi, il programma prevede tre panel coordinati e introdotti rispettivamente da Paolo Carpentieri, Vincenzo Calvanese e Alexandra Chavarria. I lavori saranno dedicati agli aspetti normativi, alla governance e alla gestione dei parchi archeologici, nonché ai temi della ricerca e del rapporto con le comunità. L’obiettivo è mettere a confronto esperienze e modelli gestionali, individuando metodologie di valorizzazione di successo.

Parchi archeologici come luoghi viventi e patrimoni partecipati

La Giornata di Studi intende discutere il ruolo dei parchi archeologici nazionali come luoghi della cultura che, oltre a custodire la memoria storica, sono diventati spazi di aggregazione sociale. Funzioni culturali, tecniche e scientifiche convivono con iniziative che rendono questi siti viventi, capaci di trasformare la conoscenza in esperienza e di intrecciare arti, tradizioni e stili di vita delle comunità patrimoniali. Una funzione sociale che si riflette anche nel riconoscimento UNESCO di alcuni parchi, inseriti nella World Heritage List.

Linee guida, prospettive future e visita ai cantieri

Nel corso dell’incontro saranno al centro del dibattito le “Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei Parchi Archeologici”, adottate con Decreto del Ministero della Cultura del 18 aprile 2012, per valutarne l’attualizzazione alla luce delle pratiche più recenti. Cultura, scienza, tecnica, innovazione e divulgazione saranno i filoni principali del confronto, anche in dialogo con esperienze internazionali e siti iscritti nella World Heritage List. La giornata si concluderà con una visita ai cantieri dell’Insula Meridionalis e dell’Insula Occidentalis, pensata come momento concreto di approfondimento sulle sfide della ricerca e della tutela in un grande parco archeologico.

Foto: Ufficio Stampa