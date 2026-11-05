Astroincontri del venerdì sera al Parco astronomico Livio Gratton di Rocca di Papa: osservazioni al telescopio, planetario e serate speciali su Saturno, Superluna e velocità della luce.

L’autunno, con le sue notti più lunghe e limpide, è il momento ideale per alzare lo sguardo verso il cielo. Al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, immerso nel cuore del Parco dei Castelli Romani e lontano dall’inquinamento luminoso della capitale, il cielo notturno diventa protagonista assoluto degli Astroincontri del venerdì sera. Gli appuntamenti, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), sono pensati per avvicinare adulti e bambini all’affascinante mondo degli astri con un mix di osservazioni guidate, divulgazione e visita all’Osservatorio.

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Crediti foto: Franco Silvestrini

Il cielo di novembre tra Triangolo estivo, costellazioni invernali e Saturno

Nel cielo di novembre c’è ancora tempo per salutare a ovest le ultime luci dell’estate, con il celebre “Triangolo estivo” formato dalle stelle Altair, Vega e Deneb. A est fanno invece capolino le costellazioni zodiacali che domineranno i cieli invernali, dal Toro ai Gemelli, mentre a sud-est brillano Orione e il Cane Maggiore con la luminosa Sirio. In prossimità dello zenit si riconoscono il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda e Perseo, offrendo un ricco panorama di oggetti celesti da esplorare al telescopio e a occhio nudo.

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Tra i protagonisti assoluti del periodo spicca Saturno, il pianeta dagli anelli, ancora osservabile in condizioni ottimali per gran parte della notte dopo l’opposizione del mese scorso. Nel calendario celeste di fine mese si segnala anche la Superluna del 24 novembre, quando il plenilunio coinciderà con il passaggio della Luna al perigeo, regalando al pubblico un disco lunare più grande e luminoso del solito.

Crediti foto: Franco Silvestrini

Planetario, telescopi e visite all’Osservatorio

Gli Astroincontri al Parco astronomico di Rocca di Papa propongono un percorso completo alla scoperta dell’Universo. La serata si apre con una presentazione divulgativa, in aula o sotto la cupola del planetario, dove la volta stellata viene riprodotta fedelmente per orientarsi tra costellazioni, pianeti e miti legati al cielo. A seguire, il pubblico è accompagnato nella visita alle sale espositive e alla cupola dell’Osservatorio, che custodisce la strumentazione utilizzata per la ricerca astronomica amatoriale e per le attività con le scuole.

Il momento più atteso è l’osservazione guidata al telescopio: grazie al grande Dobson da 40 cm di diametro e ad altri strumenti messi a disposizione dagli astrofili dell’ATA, si potranno ammirare pianeti, ammassi stellari, nebulose e galassie, sperimentando in prima persona il fascino della scoperta del cielo profondo.

Serate speciali: Superluna, velocità della luce e miti della volta stellata

Il ciclo di Astroincontri di novembre è arricchito da serate tematiche pensate per approfondire alcuni grandi protagonisti del cielo e della storia dell’astronomia. Una delle date sarà dedicata alla Superluna e alle tante espressioni con cui si indica la Luna piena, con un focus sui fenomeni legati al perigeo e sui più recenti programmi di esplorazione lunare. Un altro appuntamento, guidato dal divulgatore Rino Cannavale, sarà incentrato sulla scoperta della velocità finita della luce da parte dell’astronomo danese Ole Romer, a 350 anni da un’intuizione che ha cambiato per sempre la nostra comprensione dell’Universo.

Non mancheranno, infine, le serate nel planetario dedicate al cielo di novembre: racconti di costellazioni, proiezioni immersive, foto e video astronomici spettacolari creeranno un vero e proprio viaggio tra stelle e pianeti, preparazione ideale all’osservazione successiva a occhio nudo e all’oculare dei telescopi nel parco.

ATA, una comunità di astrofili per la cultura scientifica

Fondata nel 1995, l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” è sede locale dell’Unione Astrofili Italiani e da anni è un punto di riferimento per la divulgazione scientifica nell’area dei Castelli Romani e a sud di Roma. Accanto agli Astroincontri aperti al pubblico, l’associazione porta avanti progetti didattici nelle scuole, iniziative di formazione per insegnanti e attività di ricerca amatoriale, con l’obiettivo di diffondere una cultura astronomica di qualità e di allenare il pensiero critico-scientifico in tutte le fasce d’età.

Per consultare il calendario aggiornato degli Astroincontri di novembre e prenotare la partecipazione alle serate al Parco astronomico “Livio Gratton” è possibile fare riferimento al sito dell’associazione, dove sono disponibili tutte le informazioni pratiche su orari, modalità di accesso e iniziative in programma.

Foto: Franco Silvestrini