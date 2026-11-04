Costruito quasi 2.700 anni fa nell’attuale Sudan, il santuario del faraone Taharqa conserva tracce di pigmenti che l’occhio umano non riesce più a distinguere. Una ricerca dell’Ashmolean Museum di Oxford ne ha ricostruito l’antica policromia, che dal 13 novembre tornerà visibile grazie a una proiezione digitale.

Oggi appare come un monumento di pietra, con le figure degli dèi e dei faraoni scolpite sulle pareti color sabbia. Ma quando fu costruito, quasi 2.700 anni fa, il santuario del re Taharqa era ricoperto di colori vivaci, dal rosso al giallo fino al blu egizio. Colori che il tempo ha quasi completamente cancellato e che ora stanno per tornare visibili, senza che sia necessario applicare una sola goccia di vernice.

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Dal 13 novembre 2026, l’Ashmolean Museum di Oxford presenterà una ricostruzione digitale della decorazione originale, proiettando direttamente sulle pareti del santuario i colori individuati attraverso una nuova campagna di analisi scientifiche. Il monumento, conservato nelle gallerie dedicate all’antico Egitto e al Sudan, è considerato l’unico edificio indipendente di epoca faraonica presente in Gran Bretagna. E la sua storia comincia molto lontano da Oxford.

Un santuario costruito in Sudan da un faraone

Il santuario fu realizzato durante il regno di Taharqa (690-654 a.C.), uno dei sovrani della XXV dinastia egizia, conosciuta anche come dinastia kushita. Originari della Nubia, nell’attuale Sudan settentrionale, i sovrani kushiti estesero il proprio dominio sull’Egitto, adottando e reinterpretando le tradizioni religiose e artistiche dei faraoni. Taharqa fece costruire il santuario all’interno del grande tempio dedicato ad Amon-Ra a Kawa, nell’attuale Sudan. La località aveva già una lunga tradizione religiosa: un precedente tempio dedicato alla stessa divinità era stato edificato durante il regno di Tutankhamon, nel XIV secolo a.C.

Secondo le iscrizioni antiche, Taharqa aveva attraversato Kawa quando era ancora giovane, durante un viaggio verso Tebe, trovando il vecchio edificio in rovina, tanto che la sabbia aveva raggiunto il tetto. Una volta incoronato, promise di ricostruire il tempio in una forma più grandiosa e duratura. Le decorazioni del santuario raccontano proprio il suo ruolo di sovrano. Taharqa compare davanti alle principali divinità egizie, raffigurato talvolta con la doppia corona dell’Alto e Basso Egitto, altre volte con elementi distintivi della regalità kushita, come il copricapo ornato da due cobra e gli amuleti con la testa di ariete, simbolo di Amon-Ra. Un monumento che testimonia quindi l’incontro tra la cultura egizia e quella nubiana.

Come sono stati ritrovati i colori perduti

Per molti anni il santuario è stato osservato soprattutto attraverso i suoi rilievi scolpiti nell’arenaria. Alcune tracce di pigmento rosso erano ancora visibili nelle cavità delle figure, ma gran parte della decorazione appariva scomparsa. In realtà, una parte dei colori era ancora presente sulla superficie, anche se non più riconoscibile a occhio nudo. I ricercatori dell’Ashmolean, in collaborazione con l’Heritage Science Department della Bodleian Library, hanno esaminato i rilievi attraverso l’imaging iperspettrale, una tecnica che registra informazioni sulla luce riflessa dai materiali in diverse bande dello spettro elettromagnetico. Sono stati inoltre riesaminati alcuni campioni prelevati alla fine degli anni Ottanta.

Shrine of King Taharqa – Ashmolean Museum, University of Oxford

Le indagini hanno permesso di riconoscere tracce di rosso, giallo e soprattutto blu egizio, un pigmento sintetico utilizzato nell’antichità che presenta una proprietà particolarmente utile agli studiosi: quando viene illuminato, può emettere una luminescenza nel vicino infrarosso, rilevabile attraverso strumenti specializzati. In questo modo è possibile individuare residui di colore anche dove la superficie sembra ormai completamente spoglia. I risultati hanno fornito la base scientifica per ricostruire digitalmente l’aspetto delle decorazioni.

Un restauro fatto di luce, non di vernice

La particolarità dell’intervento è proprio questa: il santuario non verrà ridipinto. I colori saranno restituiti attraverso una proiezione digitale che seguirà le figure e i rilievi scolpiti sulle pareti. Si tratta quindi di una ricostruzione visiva basata sulle tracce materiali individuate dagli studiosi, non di un ripristino fisico della policromia.

È anche importante distinguere ciò che le analisi hanno effettivamente documentato dalle parti della decorazione che devono essere ricostruite per interpretazione. La ricerca permette di identificare pigmenti e alcune delle loro posizioni originarie, ma non significa necessariamente conoscere con assoluta certezza ogni colore presente sul monumento. La proiezione offrirà così ai visitatori la possibilità di immaginare come apparisse il santuario quando era utilizzato per il culto, conservando al tempo stesso la superficie antica nelle condizioni in cui è arrivata fino a noi.

Dall’incendio antico alle 150 casse dirette a Oxford

Il santuario porta anche i segni di una storia movimentata. Alcuni blocchi presentano infatti tracce di un incendio risalente al III secolo d.C., quando il tempio fu saccheggiato e dato alle fiamme. Molti secoli dopo, a partire dal 1930, il sito di Kawa fu oggetto delle spedizioni archeologiche dell’Università di Oxford, dirette e in larga parte finanziate dall’egittologo Francis Llewellyn Griffith. Il santuario venne smontato e i suoi blocchi furono sistemati in 150 casse di legno, destinate inizialmente al Museo nazionale di Khartoum.

Il governo sudanese assegnò successivamente il monumento alla spedizione di Oxford in riconoscimento del lavoro archeologico svolto. Nel 1936 Nora Griffith lo donò all’Ashmolean Museum in memoria del marito. Nel 1941 il museo realizzò una galleria appositamente progettata per ospitare il santuario, successivamente rinnovata nel 2011. Oggi, a distanza di quasi un secolo dal suo arrivo in Gran Bretagna, il monumento è protagonista di un nuovo capitolo della propria storia.

La proiezione, accessibile gratuitamente ai visitatori delle gallerie dell’antico Egitto e del Sudan a partire dal 13 novembre, non modificherà la pietra né cancellerà i segni del tempo. Permetterà piuttosto di vedere qualcosa che per secoli è rimasto nascosto: un mondo antico che siamo abituati a immaginare nel colore della pietra, ma che in realtà era molto più vivace di quanto i suoi resti lascino supporre.

Foto: Re-colouring the Shrine of Taharqa (c) Fisher Studios, 2026 – courtesy Ashmolean Museum, University of Oxford.