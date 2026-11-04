Secondo un racconto tramandato da Plinio il Vecchio, la competizione tra Alessandria e Pergamo spinse un sovrano egizio a bloccare il commercio del papiro. Ma un altro storico, vissuto cinque secoli prima, racconta una storia diversa.

La parola pergamena deriva dal nome di Pergamo, antica città dell’Asia Minore, nell’attuale Turchia. Ma perché un materiale utilizzato per scrivere libri e documenti dovrebbe prendere il nome di una città? La risposta ci porta nel mondo ellenistico, tra il III e il II secolo a.C., quando due delle più importanti biblioteche dell’antichità, Alessandria d’Egitto e Pergamo, erano in competizione per raccogliere e conservare il sapere.

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Ricostruzione dell’Acropoli di Pergamo, uno dei principali centri politici e monumentali dell’Asia Minore ellenistica. Durante il regno di Eumene II (197–159 a.C.), la città conobbe una stagione di grande sviluppo culturale, alla quale è legata anche la fama della sua biblioteca. Immagine: Wellcome Collection / Wikimedia Commons – CC BY 4.0.

Secondo una storia tramandata da Plinio il Vecchio, la rivalità sarebbe arrivata al punto da spingere un sovrano egizio a bloccare la fornitura di papiro, principale materiale scrittorio dell’epoca, nel tentativo di ostacolare la biblioteca concorrente. A Pergamo si sarebbe così sviluppata un’alternativa: utilizzare pelli animali opportunamente lavorate per produrre libri. La vicenda è diventata una delle storie più celebri sulle origini della pergamena. Ma quanto c’è di vero?

Alessandria e Pergamo, due biblioteche in competizione

La Biblioteca di Alessandria nacque nel contesto della politica culturale dei primi Tolomei, la dinastia che governò l’Egitto dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. Tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C., Tolomeo I Sotere e il suo successore Tolomeo II Filadelfo promossero la raccolta di opere provenienti da tutto il mondo greco, trasformando Alessandria in uno dei maggiori centri intellettuali del Mediterraneo.

Particolare di un antico papiro egizio con testo scritto. Ricavato dalla pianta del papiro, questo materiale fu uno dei principali supporti della scrittura nell’antichità. Secondo Plinio il Vecchio, un sovrano tolemaico ne avrebbe limitato la circolazione per ostacolare la biblioteca di Pergamo. Immagine: Wikimedia Commons – Public Domain Mark. Identificativo P. BM EA 10591, recto, colonna IX.

Più tardi anche Pergamo, capitale del regno degli Attalidi, sviluppò una biblioteca prestigiosa. Soprattutto sotto Eumene II, sovrano dal 197 al 159 a.C., la città conobbe una grande stagione di sviluppo monumentale e culturale. Le biblioteche non erano soltanto depositi di libri. Per i sovrani ellenistici rappresentavano anche strumenti di prestigio politico: raccogliere i testi, promuoverne lo studio e attirare gli intellettuali significava affermare la propria autorità culturale. È in questo contesto che si colloca il racconto dell’embargo del papiro.

Il racconto di Plinio il Vecchio: quando il papiro diventò un’arma politica

Plinio il Vecchio, scrittore e naturalista romano vissuto tra il 23 e il 79 d.C., affronta la vicenda nel libro XIII della Naturalis Historia, la sua grande opera enciclopedica dedicata al mondo naturale e alle attività umane. Nel paragrafo 70, citando lo studioso romano Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.), scrive: «Mox aemulatione circa bibliothecas regum Ptolemaei et Eumenis, supprimente chartas Ptolemaeo, idem Varro membranas Pergami tradit repertas». Il passo si può tradurre così: «In seguito, a causa della rivalità per le biblioteche tra i re Tolomeo ed Eumene, poiché Tolomeo impediva la circolazione del papiro, lo stesso Varrone riferisce che a Pergamo furono inventate le pergamene».

Particolare del fregio della Gigantomachia del Grande Altare di Pergamo, databile al II secolo a.C. La scena raffigura la dea Atena impegnata nella lotta contro il gigante Alcioneo, uno degli episodi della battaglia mitologica tra gli dèi dell’Olimpo e i Giganti. Foto: Ealdgyth / Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0.

La frase è breve, ma contiene gli elementi fondamentali della leggenda: due sovrani rivali, il controllo di una materia prima e la ricerca di una soluzione alternativa. Il re Eumene viene generalmente identificato con Eumene II di Pergamo, mentre l’identità del Tolomeo citato da Plinio non è precisata. Una possibile identificazione, sulla base della cronologia dei regni, è Tolomeo V Epifane (204-180 a.C.), contemporaneo di Eumene II per una parte del suo regno. Ma il testo antico non consente di stabilirlo con certezza. Soprattutto, non possediamo testimonianze indipendenti sufficienti a dimostrare che un simile embargo sia realmente avvenuto.

Erodoto raccontava già l’uso delle pelli cinque secoli prima

C’è però un altro autore antico che permette di mettere in discussione l’invenzione della pergamena a Pergamo: Erodoto, storico greco vissuto nel V secolo a.C., molto prima dei sovrani ellenistici. Nel quinto libro delle Storie (V, 58), parlando dell’introduzione della scrittura presso i Greci, Erodoto ricorda che gli Ioni, quando il papiro scarseggiava, utilizzavano pelli di pecora e di capra come supporti per scrivere. Il passo è particolarmente interessante perché lo storico osserva che gli Ioni continuavano a chiamare i fogli di papiro diphthérai, cioè pelli, proprio in ricordo di quell’antica consuetudine.

Resti della base monumentale del Grande Altare di Pergamo, nell’antica Acropoli della città. Costruito nel II secolo a.C., il complesso rappresentava una delle più importanti realizzazioni artistiche del regno attalide, protagonista della competizione politica e culturale tra le monarchie ellenistiche. Foto: Atriplex82 / Wikimedia Commons – Pubblico dominio.

Non siamo dunque davanti a una tecnica nata improvvisamente nel II secolo a.C.: l’uso delle pelli animali come superficie scrittoria era conosciuto da molto tempo. Le testimonianze materiali confermano questa antichità. L’impiego di pelli preparate per la scrittura è documentato in Egitto già in epoche precedenti alla nascita del regno di Pergamo. Treccani segnala, in particolare, un frammento risalente alla XX dinastia egizia, collocata tra il 1186/1185 e il 1070/1069 a.C. Questo non significa che tutte le pelli utilizzate nell’antichità fossero lavorate con le stesse tecniche della pergamena successiva, ma dimostra che l’idea di scrivere su supporti di origine animale era molto più antica della rivalità raccontata da Plinio.

Perché allora si chiama pergamena?

La spiegazione più probabile riguarda il ruolo assunto da Pergamo nella lavorazione e nella diffusione del materiale durante l’età ellenistica. La città divenne un importante centro di produzione e perfezionamento delle tecniche, tanto da essere associata alla pergamena nella tradizione successiva. Il nome italiano deriva dal latino pergamena, forma sostantivata dell’aggettivo Pergamenus, cioè «di Pergamo», con riferimento alla charta utilizzata per scrivere.

Particolare di un papiro egizio del Libro dei Morti, con la rappresentazione di Osiride e della pesatura del cuore del defunto. Il papiro era utilizzato nell’antico Egitto per la scrittura di testi religiosi, letterari e amministrativi, molti secoli prima della nascita delle grandi biblioteche ellenistiche. Foto: Hajor / Wikimedia Commons – CC BY-SA 1.0. Museo Egizio del Cairo.

La pergamena veniva generalmente ottenuta da pelli di pecora, capra o vitello, sottoposte a lavaggio, depilazione, raschiatura ed essiccazione sotto tensione. Il risultato era una superficie resistente, utilizzabile su entrambe le facce e particolarmente adatta alla produzione dei manoscritti. Tra il III e il VI secolo d.C. il materiale sostituì progressivamente il papiro nella produzione libraria, accompagnando la diffusione del codice, il libro composto da fogli, destinato ad affermarsi al posto dell’antico rotolo.

Una leggenda che racconta il potere dei libri

La storia dell’embargo egizio potrebbe essere dunque una leggenda nata per spiegare il legame tra Pergamo e il materiale scrittorio che ne porta il nome. Resta però significativa la scelta di attribuire un’invenzione tecnica a una competizione tra biblioteche. Nel mondo ellenistico il possesso dei libri non era soltanto una questione di studio: significava custodire testi, costruire una memoria culturale e affermare il prestigio di un regno.

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Quale che sia la verità dietro la leggenda della rivalità tra Alessandria e Pergamo, resta dunque una certezza: l’importanza che la scrittura ha avuto nella conservazione e nella trasmissione del sapere. Del resto, è lo stesso Plinio il Vecchio a ricordarlo, proprio nel libro XIII della Naturalis Historia, poco prima di raccontare la vicenda dei due sovrani: «Cum chartae usu maxime humanitas vitae constet, certe memoria». Ovvero: «Dall’uso del materiale scrittorio dipendono in grandissima parte la civiltà umana e, certamente, la memoria». Una considerazione che, a quasi duemila anni di distanza, conserva intatto il suo significato: i materiali su cui scriviamo possono cambiare, ma è attraverso la scrittura che continuiamo a custodire la nostra memoria.

Foto Preview: Veduta dell’Acropoli dell’antica Pergamo, nell’attuale Turchia, fotografata dal santuario di Asclepio. Capitale della dinastia degli Attalidi, la città divenne nel II secolo a.C. uno dei maggiori centri culturali del mondo ellenistico, sviluppando una biblioteca rivale di quella di Alessandria. Foto: Ingo Mehling / Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0.