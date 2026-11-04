Il 14 e 15 novembre la quarta edizione dell’iniziativa CNA Federmoda coinvolge atelier e imprese artigiane in 15 regioni italiane. Novità di quest’anno la collaborazione con Sapienza Università di Roma per mettere in rete imprese, musei e archivi della moda.

La moda italiana non nasce soltanto sulle passerelle, nelle grandi maison o negli studi dei designer. Nasce soprattutto nei laboratori, nelle botteghe, negli atelier e nelle piccole imprese che, spesso lontano dai riflettori, custodiscono un patrimonio di conoscenze, gesti e competenze tramandate nel tempo. È da questi luoghi che riparte Benvenuti in Atelier, l’iniziativa promossa da CNA Federmoda che il 14 e 15 novembre 2026, per la sua quarta edizione, aprirà al pubblico le porte di circa 100 realtà artigiane distribuite in 15 regioni italiane.

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L’artigianato come servizio alla società e al territorio

Una partecipazione in crescita, con un incremento del 15% rispetto alla precedente edizione, che conferma quanto sia forte l’esigenza di dare visibilità a un mondo produttivo fondamentale per l’identità del Made in Italy. Dalle lavorazioni sartoriali alla maglieria, dalla pelletteria agli accessori, dalla moda sposa alle creazioni artistiche, ogni laboratorio potrà costruire autonomamente il proprio programma, tra dimostrazioni, incontri, presentazioni, sfilate e momenti di formazione. Un invito a entrare, osservare, fare domande e soprattutto comprendere cosa c’è dietro un prodotto realizzato con cura e competenza.

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Ma Benvenuti in Atelier non vuole essere soltanto una celebrazione del fatto a mano. Il progetto porta con sé una visione più ampia dell’artigianato, inteso come servizio alla società e al territorio, l’intento è proporre una moda circolare di cui l’artigianato non è solo luogo fisico ma luogo politico. La sarta che ripara un abito, il laboratorio che restituisce vita a un capo, la bottega storica che continua a lavorare in un piccolo borgo, rappresentano un modello produttivo alternativo alla logica del consumo veloce e della sostituzione continua. Allungano il ciclo di vita dei prodotti, alimentano la circolarità, mantengono vive le economie locali e offrono lavoro qualificato. L’artigianato, dunque, non è soltanto un luogo in cui si crea bellezza, ma un presidio sociale e culturale da tutelare.

La collaborazione con Sapienza Università di Roma

La novità di questa edizione è la collaborazione con Sapienza Università di Roma, attraverso la piattaforma Fashion CHANGES, con l’obiettivo di costruire un collegamento tra imprese, musei, archivi e istituzioni culturali. Il progetto guarda a un patrimonio spesso poco conosciuto: non soltanto i musei della moda, ma anche le realtà archeologiche, ecclesiastiche e territoriali che conservano tessuti, manufatti, macchinari, tradizioni e testimonianze utili a ricostruire la storia del vestire. Una mappatura già disponibile online e destinata a diventare uno strumento per favorire nuove collaborazioni e percorsi di visita. C’è poi il tema delle nuove generazioni. Avvicinare studenti e giovani alla dimensione produttiva della moda significa mostrare che, accanto alla progettazione e alla creatività, esistono mestieri, competenze e opportunità professionali spesso poco conosciuti. Sapere come nasce un capo, conoscere le tecniche e incontrare chi le pratica è un passaggio fondamentale anche per immaginare il futuro del settore.

Dal Nord alle isole, Benvenuti in Atelier prova così a ricomporre una geografia del Made in Italy fatta di territori, storie e saper fare. La mappa degli eventi è consultabile sul sito CNA, all’indirizzo https://www.cna.it/eventi/benvenuti-in-atelier/. Perché conoscere la moda italiana significa anche entrare nei luoghi in cui prende forma, riconoscere il valore di chi la realizza e capire che il suo futuro passa, inevitabilmente, dalla capacità di custodire e rinnovare le proprie radici.

Foto: Ufficio Stampa