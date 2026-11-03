A Lucca Comics & Games 2026, Enrico Faccini racconta ‘Gli allegri mestieri di Paperino’, la serie realizzata con Tito Faraci che affronta con ironia la precarietà lavorativa.

Paperino cambia lavoro continuamente, passa da un impiego all’altro, affronta colloqui, imprevisti e fallimenti, ma alla fine si ritrova sempre al punto di partenza. Una situazione che, a pensarci bene, non è poi così distante da quella di molti lavoratori contemporanei. È proprio questo uno degli aspetti raccontati da Enrico Faccini, storico disegnatore Disney, parlando de Gli allegri mestieri di Paperino, la serie realizzata insieme allo sceneggiatore Tito Faraci e tornata sulle pagine di Topolino in occasione di Lucca Comics & Games 2026.

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«Gli allegri mestieri di Paperino racconta un po’ il mondo lavorativo di oggi, la precarietà e a volte anche certe piccole discriminazioni. Lo fa in maniera leggera, ma non superficiale», spiega Faccini a Revenews Arts, riconoscendo il merito della scrittura di Faraci. La serie mette continuamente Paperino di fronte a nuove sfide professionali, trasformando le sue disavventure lavorative in una commedia fatta di situazioni quotidiane, equivoci e inevitabili insuccessi. Un meccanismo narrativo che per lo stesso disegnatore ha rappresentato una novità.

«È stata la prima volta che mi sono confrontato con il genere della sitcom, tipo Camera Café, ambientata in situazioni quotidiane. – rivela – Di solito la mia cifra, come autore completo, è quella di fare surrealismo comico o surrealismo fantastico».

Paperino e la sitcom del lavoro

A differenza di altre storie, Gli allegri mestieri di Paperino non punta tanto sull’evoluzione del protagonista, quanto sulla ripetizione di uno schema narrativo riconoscibile, proprio come accade nelle commedie televisive. «Non mi sembra che ci sia stata un’evoluzione del personaggio. – dice Faccini – In qualche modo si ripete sempre lo stesso modulo, come nelle sitcom: la situazione è più o meno sempre la stessa, ma si ripete in ambienti diversi, con sfide diverse». Anche dal punto di vista grafico, secondo Faccini, la serie mantiene una certa omogeneità, essendo stata realizzata in un periodo piuttosto concentrato.

Tra gli episodi a cui è maggiormente legato, il disegnatore ne ricorda uno in particolare: una storia in cui Paperino affronta cento mestieri diversi, passando da una professione all’altra nel giro di una vignetta: «Secondo me è forse il punto più alto della serie. E in una di queste vignette c’è lui che fa il disegnatore di fumetti». Un piccolo gioco metanarrativo che porta Paperino a confrontarsi persino con il mestiere del suo autore.

La prima variant cover di Enrico Faccini

La serie è tornata protagonista anche a Lucca Comics & Games 2026, dove Faccini ha firmato la sua prima variant cover da collezione per Topolino, dedicata al numero 3702. La copertina mostra tanti piccoli Paperino impegnati nei mestieri più disparati, ciascuno con un abbigliamento diverso. Alcuni di questi personaggi diventano anche sticker, trasformando l’illustrazione in un omaggio alla versatilità del papero Disney. «Dopo qualche prova di copertina più tradizionale, ho pensato che sarebbe stato divertente disegnare tanti piccoli Paperino che corrono, ognuno in tenuta diversa. Ci ho preso gusto, è stato divertente disegnarli», racconta Faccini nel comunicato di presentazione.

La variant cover di Topolino 3702, realizzata da Enrico Faccini per Lucca Comics & Games 2026, celebra la serie Gli allegri mestieri di Paperino, nata dalla collaborazione con Tito Faraci. © Disney / Panini Comics.

Sul numero 3702 compare anche una nuova avventura della serie, Un’impresa fallimentare, mentre Panini Comics ha presentato a Lucca, per la prima volta in un unico volume, Gli allegri mestieri di Paperino. Un personaggio nato molto prima dei dibattiti contemporanei sul lavoro che, attraverso le storie di Faccini e Faraci, continua a confrontarsi con problemi decisamente attuali. Cambiano i mestieri, gli ambienti e le difficoltà, ma Paperino rimane sempre Paperino: pronto a ricominciare da capo, anche dopo l’ennesimo fallimento.