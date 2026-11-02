L’annuncio del sindaco Roberto Gualtieri dopo il video social con Zohran Mamdani, che a New York ha lanciato un’iniziativa analoga per rendere l’opera lirica accessibile a tutti.

Dal 2027 Roma metterà a disposizione 10mila biglietti gratuiti per gli spettacoli del Teatro dell’Opera. Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Gualtieri, che raccoglie idealmente l’iniziativa del collega di New York Zohran Mamdani, promotore di un programma che offre 70mila ingressi gratuiti al Metropolitan Opera. I due sindaci sono apparsi insieme in un video social, tra battute sull’antica Roma e riferimenti all’opera lirica, per promuovere una maggiore accessibilità alla cultura.

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«Faccio i complimenti a Zohran Mamdani per la scelta di offrire a decine di migliaia di cittadini di New York l’accesso gratuito agli spettacoli del Metropolitan Opera e lo ringrazio per avermi coinvolto nel simpatico video social», ha dichiarato Gualtieri. Il sindaco ha ricordato le iniziative culturali già promosse nella Capitale, dall’Estate Romana alle arene cinematografiche, fino a OperaCamion, il progetto che porta l’opera lirica nelle piazze e nei quartieri.

«È un impegno che ci unisce e che vogliamo rafforzare: dal prossimo anno anche Roma metterà a disposizione 10mila biglietti gratuiti per gli spettacoli del Teatro dell’Opera, con modalità che presenteremo nei prossimi giorni». Restano quindi da definire i criteri di assegnazione e le modalità per ottenere i biglietti. L’obiettivo dichiarato è ampliare il pubblico dell’opera lirica, rendendo gli spettacoli accessibili anche a chi normalmente non frequenta il teatro.

Foto: Wikicommons