Ospite di Lucca Comics & Games 2026, il creatore di Mazinga Z, Goldrake e Devilman racconta il suo primo incontro con la Divina Commedia, il rapporto con i propri personaggi e il ritorno al festival dopo quarant’anni.

Cosa hanno in comune Dante Alighieri e Goldrake? Apparentemente poco, eppure nel mondo di Go Nagai, il mangaka giapponese che ha creato Mazinga Z, Devilman e alcuni dei personaggi più celebri dell’animazione, il legame è molto più profondo di quanto si possa immaginare. A influenzare la sua visione artistica, infatti, sono state anche le immagini della Divina Commedia, incontrate quando era ancora bambino.

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Il maestro giapponese è stato uno dei grandi protagonisti di Lucca Comics & Games 2026, dove è tornato dopo circa quarant’anni. Sul red carpet della manifestazione è stato possibile ripercorrere con lui le origini del suo immaginario e il rapporto con i personaggi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo.

Dalla Divina Commedia a Devilman: l’influenza di Dante

«Il mio primo approccio con Dante è stato quando ero un bambino, quando ho letto la Divina Commedia illustrata. Proprio quelle illustrazioni hanno ispirato quella visione del mondo: mi è venuta voglia di ricrearla». Il riferimento è alle celebri incisioni di Gustave Doré, l’artista francese che nell’Ottocento diede forma a una delle più influenti rappresentazioni visive dell’Inferno dantesco. Le sue figure tormentate, i paesaggi oscuri e le creature demoniache hanno contribuito a costruire un immaginario che Nagai avrebbe successivamente rielaborato attraverso il linguaggio del manga.

Il rapporto con Dante emerge già nel 1971 con Mao Dante, opera incentrata su un potente essere demoniaco, e prosegue con Devilman, pubblicato a partire dal 1972. Negli anni Novanta il mangaka decide poi di confrontarsi direttamente con il poema, realizzando una vera e propria trasposizione a fumetti della Divina Commedia. Un percorso artistico che è tornato al centro dell’attenzione proprio in occasione della sua visita italiana.

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Prima di raggiungere Lucca, Nagai ha fatto tappa a Firenze, dove ha visitato le Gallerie degli Uffizi ed è stato ricevuto a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme ai rappresentanti di Lucca Comics & Games. Successivamente ha consegnato al Museo Casa di Dante una copia della sua Divina Commedia nell’edizione definitiva in volume unico pubblicata da J-POP Manga. Un omaggio alla città del poeta e un riconoscimento al legame tra la tradizione letteraria italiana e il fumetto giapponese. Per questa reinterpretazione del capolavoro dantesco, nel 2025 Nagai aveva già ricevuto il Pegaso per la Cultura, massimo riconoscimento della Regione Toscana, durante l’Expo di Osaka.

Quando l’Inferno di Dante incontra i manga giapponesi

Il dialogo tra Nagai e la storia dell’arte italiana ha trovato spazio anche nella mostra Go Nagai – Sole, cuore e acciaio, allestita al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca dal 28 ottobre al 1° novembre. Grazie alla collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, le tavole della Divina Commedia di Nagai sono state messe a confronto con sei disegni del Cinquecento: cinque opere di Federico Zuccari, realizzate per illustrare l’Inferno dantesco, e un’Anima dannata attribuita a Francesco Salviati, derivata da un disegno di Michelangelo.

Un confronto tra artisti separati da secoli e da tradizioni culturali molto distanti, ma accomunati dal tentativo di dare un volto alle visioni di Dante. Demoni, dannati e paesaggi infernali diventano così il terreno di incontro tra il disegno rinascimentale e il manga contemporaneo.

Goldrake, Mazinga e Devilman: chi è il personaggio preferito di Go Nagai?

Accanto al rapporto con Dante, c’è naturalmente l’universo dei robot e dei personaggi che hanno fatto conoscere Nagai al grande pubblico. Mazinga Z, pubblicato nel 1972, ha contribuito a rivoluzionare il genere dei mecha introducendo il modello del robot gigante pilotato dall’interno. Con UFO Robot Goldrake, arrivato sulla televisione italiana nel 1978, l’immaginario giapponese è entrato nelle case di milioni di spettatori, diventando un fenomeno culturale capace di attraversare le generazioni.

Ma quale di queste creature è rimasta più vicina al cuore del suo autore? Sul red carpet gli abbiamo chiesto proprio quale fosse il suo personaggio preferito. «Mi piacciono tutti i miei personaggi. Sono nei guai! – risponde – È un po’ difficile, è difficile. Quando disegno, quello è il momento in cui sono i miei personaggi preferiti». Una risposta che racconta il rapporto di Nagai con il proprio lavoro: più che scegliere tra Goldrake, Mazinga o Devilman, il maestro sembra riconoscersi soprattutto nel momento stesso della creazione, quando i personaggi prendono forma sulla pagina.

Il ritorno a Lucca dopo quarant’anni

L’edizione 2026 ha segnato anche un ritorno personale per Go Nagai. Il mangaka aveva già visitato Lucca Comics & Games molti anni prima, quando il festival aveva dimensioni decisamente più contenute: «A Lucca sono già venuto circa 40 anni fa, sono venuto qui una volta. Rispetto ad allora davvero tutto è più grande e aumentato, e ne sono impressionato».

Durante la manifestazione, il maestro è stato protagonista di diversi appuntamenti, tra cui una sessione di disegno dal vivo al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, la partecipazione ai Lucca Comics & Games Awards e un incontro con il disegnatore Claudio Castellini, il regista Gabriele Mainetti e lo scrittore Alessandro Apreda, conosciuto come DocManhattan. La mostra Sole, cuore e acciaio ha completato questo omaggio ripercorrendo una carriera che ha cambiato il linguaggio del fumetto e dell’animazione.

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Ma forse il filo più sorprendente di questa visita italiana resta proprio quello che unisce il creatore di Goldrake a Dante: la storia di un bambino giapponese che, sfogliando le illustrazioni di un poema medievale italiano, trova alcune delle immagini destinate ad accompagnarlo per tutta la vita.