Tra giochi, scene del crimine e vasche insanguinate, Paramount+ ricrea a Lucca l’universo di Dexter. Michael C. Hall racconta la crisi di mezza età del protagonista e ricorda il suo incontro con Caravaggio a Roma.

Dexter Morgan è un assassino. Lo sappiamo dal 2006, quando lo abbiamo incontrato per la prima volta a Miami, intento a dividere le sue giornate tra il laboratorio della polizia scientifica e una seconda attività decisamente meno rispettabile: uccidere persone. Eppure, vent’anni dopo, continuiamo a fare il tifo per lui. Ci preoccupiamo quando rischia di essere scoperto, speriamo che riesca a nascondere le prove e, nel corso delle stagioni, abbiamo persino imparato a riconoscere una certa tenerezza in questo uomo apparentemente incapace di provare sentimenti.

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Come ha fatto un serial killer a diventare uno dei personaggi più amati della televisione? La risposta è, almeno in parte, nella costruzione dell’immaginario di Dexter, una serie che ha trasformato il sangue in un elemento grafico, la scena del crimine in uno spazio rituale e un assassino metodico in un protagonista con cui identificarsi. Un universo fatto di superfici pulite e violenza, di colori saturi e gesti ordinari, in cui l’orrore si nasconde dietro una normalità perfettamente organizzata.

A vent’anni dal debutto, Paramount+ ha portato questo immaginario a Lucca Comics & Games 2026, con un padiglione interattivo in Piazza Anfiteatro e un incontro con Michael C. Hall, collegato dagli Stati Uniti in occasione della presentazione della seconda stagione di Dexter: Resurrection, disponibile dal 30 ottobre.

L’estetica del sangue, tra horror e vita quotidiana

Basta ripensare alla sigla originale di Dexter per ritrovare l’immaginario che ha reso riconoscibile la serie. Un uomo si sveglia, si rade, prepara la colazione e si veste. Gesti quotidiani che, attraverso primi piani e dettagli, assumono un aspetto inquietante: il sangue di un piccolo taglio, la carne affettata, i lacci delle scarpe stretti con forza. È un’estetica costruita sul contrasto tra normalità e violenza, dove anche gli oggetti più innocui possono diventare minacciosi.

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Lo stesso contrasto definisce Dexter Morgan, di giorno analista delle tracce di sangue della polizia di Miami, di notte serial killer. A guidarlo è il Codice di Harry, l’insieme di regole trasmesse dal padre adottivo che gli impone di colpire soltanto assassini sfuggiti alla giustizia. È questo espediente narrativo ad aver reso Dexter uno degli antieroi più popolari della televisione: un assassino che gli spettatori, pur conoscendone i crimini, continuano a sperare che non venga scoperto.

Tre minuti per entrare nel mondo di Dexter

In Piazza Anfiteatro, nel cuore di Lucca, Paramount+ ha allestito uno spazio che permette ai visitatori di entrare, letteralmente, nell’universo della serie. Non una mostra tradizionale, ma una successione di giochi e ambienti fotografici costruiti intorno ai suoi elementi più riconoscibili. Si comincia tra pareti bianche, schizzi di sangue e grandi scritte rosse. Su una parete campeggia il Codice di Harry, con le sue undici regole: dalla più importante, Non farti beccare, al divieto di uccidere innocenti, fino alla necessità di simulare le emozioni e mantenere sempre il controllo. Accanto compaiono alcune delle frasi più celebri del protagonista, come Sono un mostro molto ordinato.

Poi si passa ai giochi. C’è un memory in cui bisogna riconoscere e abbinare i personaggi della serie, un puzzle da ricomporre a partire dalle tracce di sangue e una prova in cui i visitatori devono rimettere insieme le parti di un manichino bianco, disteso su un tavolo da laboratorio. Un timer digitale scandisce tre minuti, mentre i partecipanti cercano di completare la sfida. Non manca l’occasione per fotografarsi accanto al corpo ricomposto, tra pose da investigatori e sorrisi decisamente poco adatti a una scena del crimine. In un’altra area compare una grande scatola di legno aperta, con una serie ordinatissima di piccoli vetrini rossi. Sono i celebri campioni di sangue che Dexter conserva come trofei delle proprie vittime: uno degli oggetti più riconoscibili della serie, riprodotto qui per i fan.

C’è poi un bagno con piastrelle azzurre, asciugamani, prodotti per il corpo e un piccolo mazzo di fiori. Tutto sembrerebbe perfettamente normale, se non fosse per la vasca piena di sangue, che trabocca fino a macchiare il pavimento. Il riferimento è a uno dei momenti più traumatici della serie originale, la morte di Rita nella quarta stagione. Anche questa, naturalmente, diventa un’occasione per scattarsi una fotografia. Alla fine dell’esperienza si può portare a casa un portachiavi rosso a forma di vetrino, con il logo Dexter: Resurrection. Un piccolo souvenir che riprende i trofei del protagonista, molto meno inquietante degli originali. Tra manichini, puzzle, sangue finto e fotografie, il padiglione dimostra soprattutto quanto l’immaginario della serie sia diventato familiare. Vent’anni fa Dexter era un assassino che doveva nascondere tutto. Oggi migliaia di persone entrano volentieri nel suo laboratorio per giocare con i suoi segreti.

Michael C. Hall: «Dexter sta vivendo una crisi di mezza età»

Al Cinema Astra, l’incontro dedicato a Dexter si è aperto con un panel sul successo e sull’eredità della serie, insieme alla giornalista Chiara Maffioletti e al content creator ed esperto di serie TV Fragullo. A seguire, Michael C. Hall è intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti, rispondendo alle domande di Cristina Scabbia, voce dei Lacuna Coil e grande appassionata della serie.

Dopo vent’anni, una delle sfide di Michael C. Hall è continuare a trovare qualcosa di nuovo da raccontare attraverso Dexter Morgan. L’attore, intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti durante l’incontro organizzato al Cinema Astra di Lucca, ha spiegato come il protagonista di Dexter: Resurrection stia attraversando una fase inedita della propria esistenza: «All’inizio di questa stagione, dopo aver superato lo stupore di essere ancora vivo, Dexter si ritrova a chiedersi: cosa faccio adesso? Chi sono? Quanto vale la mia vita?». Sono domande piuttosto comuni per un uomo che si avvicina alla maturità. Meno comuni, naturalmente, se a porsele è un serial killer.

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«Penso che si trovi nel bel mezzo di una sorta di crisi di mezza età. – ha raccontato Hall – Ma per lui non si tratta di trovare una ragazza più giovane o di comprare un’auto di lusso. Si tratta piuttosto della sensazione che nessuno sappia chi sia davvero». È un cambiamento significativo per un personaggio che ha trascorso gran parte della propria vita cercando di non farsi scoprire. Dexter ha costruito la sua esistenza su una doppia identità, imparando a simulare emozioni e comportamenti per nascondere la propria natura. Adesso, invece, comincia a desiderare proprio ciò che ha sempre evitato: «Nessuno lo apprezza, nessuno sa quello che fa. E lui inizia a desiderare davvero un grado di riconoscimento che non ha mai sperimentato. Per uno come lui, è una cosa molto pericolosa».

Il desiderio di essere riconosciuto diventa così una delle novità della seconda stagione di Resurrection, nella quale Dexter deve anche confrontarsi con due assassini attivi a New York: il New York Ripper, interpretato da Brian Cox, e il Five Borough Killer, interpretato da Dan Stevens, oltre che con il difficile rapporto con il figlio Harrison, interpretato da Jack Alcott. La serie continua dunque a mettere alla prova la contraddizione sulla quale si fonda il personaggio: per sopravvivere, Dexter deve nascondere ciò che è. Anche se adesso sembra non volerlo più fare.

Michael C. Hall e l’incontro inatteso con Caravaggio a Roma

Durante la conversazione con Cristina Scabbia, Michael C. Hall ha raccontato anche il suo rapporto con l’Italia, ricordando in particolare un episodio avvenuto durante uno dei suoi viaggi a Roma. «Sono stato a Roma due volte e l’ho adorata», ha esordito l’attore, prima di raccontare una visita alla basilica di Santa Maria del Popolo: «Una delle mie esperienze è stata camminare dentro Santa Maria del Popolo. Sono entrato e ho visto la Crocifissione di San Pietro di Caravaggio. Proprio lì, nella chiesa».

La Crocifissione di san Pietro

Alla domanda se ne fosse rimasto conquistato, Hall ha risposto senza esitazione: «Completamente. Ero sorpreso di imbattermi in un capolavoro che si trova semplicemente lì, senza dover attraversare molteplici controlli di sicurezza o i corridoi di un museo. È lì, in una chiesa». A impressionarlo è stata soprattutto la naturalezza con cui, a Roma, un’opera d’arte può entrare nell’esperienza quotidiana di chi attraversa la città, anche senza aver programmato una visita: «La mia esperienza a Roma è stata proprio questa. Ovunque guardassi c’era un pezzo di storia. È una presenza enorme, molto più profonda di quella che puoi sperimentare passeggiando per gli Stati Uniti. Quindi spero di tornare».

Un ricordo che, nell’ambito di un incontro dedicato a Dexter, suggerisce anche una curiosa associazione visiva. La Crocifissione di San Pietro di Caravaggio è una rappresentazione della violenza in cui il corpo, il movimento e la luce assumono un ruolo centrale. Elementi che, pur in un linguaggio completamente diverso, sono fondamentali anche nell’estetica della serie televisiva. Il legame non è un’influenza dichiarata dall’attore, ma un accostamento che nasce dalle sue parole e che permette di guardare alla costruzione visiva di Dexter da una prospettiva insolita.

Vent’anni dopo, siamo ancora complici di Dexter

Dopo otto stagioni della serie originale, New Blood, il prequel Original Sin e il nuovo corso di Resurrection, Dexter Morgan ha attraversato generazioni differenti di pubblico e profonde trasformazioni della serialità televisiva. Eppure il fascino del personaggio rimane legato allo stesso paradosso delle origini: sappiamo esattamente chi sia, conosciamo i suoi delitti, i suoi segreti e le sue contraddizioni, ma continuiamo a voler tornare nel suo mondo.

Photo Credit: Matt Infante/Paramount+.

A Lucca, tra vetrini rossi, manichini e vasche insanguinate, questo paradosso è diventato qualcosa di tangibile. Fuori dal padiglione, la vita continuava normalmente tra cosplayer, turisti e appassionati di fumetti. Dentro, una comunità di fan si divertiva a ricostruire l’immaginario di un assassino. Forse è proprio questa la più grande intuizione di Dexter: non averci mai chiesto di credere che il suo protagonista fosse una brava persona, ma averci convinto che valesse comunque la pena guardare il mondo attraverso i suoi occhi.

Foto: Paramount+/Wikicommons