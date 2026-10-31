Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune firmano l’intesa per il nuovo polo dedicato alla Nona Arte. La sede sarà l’ex Manifattura Tabacchi, mentre Palazzo Guinigi ospiterà le prime attività.

Per sessant’anni Lucca è stata una delle capitali internazionali del fumetto, almeno per qualche giorno all’anno. Una città capace di trasformarsi, durante Lucca Comics & Games, in un luogo d’incontro tra disegnatori, illustratori, autori, appassionati di videogiochi e personaggi dell’immaginario popolare. Adesso l’obiettivo è fare in modo che quella trasformazione non finisca insieme al festival. Il 29 ottobre 2026, durante la sessantesima edizione della manifestazione, il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e il Comune di Lucca hanno firmato l’accordo per la nascita del nuovo Museo del Fumetto, un’istituzione permanente dedicata non soltanto alla Nona Arte, ma anche all’illustrazione, all’animazione, al gioco e ai linguaggi multimediali e interattivi.

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L’intesa, sottoscritta a Palazzo Guinigi dal ministro Alessandro Giuli, dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal sindaco Mario Pardini, prevede la costituzione della Fondazione Expo Comics Museum entro il 31 marzo 2027. Sarà questo il soggetto incaricato di coordinare le attività museali e culturali del futuro polo. L’idea è trasformare un patrimonio costruito attraverso decenni di manifestazioni, incontri e produzioni artistiche in qualcosa che possa essere studiato, conservato e raccontato durante tutto l’anno.

Un museo nell’ex Manifattura Tabacchi

La sede definitiva del nuovo Museo del Fumetto sarà l’ex Manifattura Tabacchi di Lucca, un complesso storico destinato ad accogliere un progetto culturale che guarda soprattutto alla contemporaneità. Si tratta di una scelta significativa anche dal punto di vista urbano: uno spazio legato alla storia produttiva della città sarà destinato a ospitare un’istituzione dedicata alla creatività, alla narrazione e alla cultura visiva. Nell’attesa del completamento del progetto, le attività potranno cominciare a Palazzo Guinigi, che già ospita Lucca Legacy – A Comics and Games Story, la mostra dedicata ai sessant’anni della manifestazione.

L’esposizione, visitabile fino al 30 settembre 2027, costituisce un primo esempio di ciò che il futuro museo potrebbe diventare: uno spazio in cui la memoria del festival viene raccontata attraverso i linguaggi che ne hanno costruito l’identità. Per il momento, però, non esiste ancora una data ufficiale di apertura della sede definitiva. La scadenza del marzo 2027 riguarda la costituzione della Fondazione, non l’inaugurazione del museo.

Lucca aveva già un Museo del Fumetto

Il progetto si inserisce in una storia che ha radici molto più lontane. Lucca ospita manifestazioni dedicate al fumetto dal 1966 e negli anni ha già sperimentato la creazione di un’istituzione museale dedicata a questo linguaggio. Il Museo italiano del fumetto e dell’immagine, conosciuto anche come MUF, aveva infatti l’obiettivo di conservare e rendere accessibile il patrimonio raccolto attraverso la storia della manifestazione lucchese. Una raccolta che, secondo la scheda pubblicata dal Ministero della Cultura, comprendeva circa 30.000 tavole e bozzetti originali e circa 500.000 tra albi e giornali.

Oggi il museo risulta chiuso e il nuovo progetto rappresenta un tentativo di restituire continuità istituzionale a un patrimonio che va ben oltre l’organizzazione annuale di un grande evento. Non è ancora stato chiarito, però, quale sarà il rapporto tra le raccolte storiche e il futuro Expo Comics Museum, né quali opere entreranno effettivamente nella nuova collezione. Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti da seguire: come si costruisce la collezione permanente di un museo dedicato a una forma espressiva che continua a cambiare, contaminandosi con cinema, videogiochi, animazione e tecnologie digitali?

Il fumetto come patrimonio artistico

Nelle dichiarazioni che hanno accompagnato la firma, il riconoscimento del fumetto come forma d’arte è stato uno dei temi centrali. «Il fumetto è un linguaggio originale, nato dall’incontro tra parola e immagine, e appartiene a pieno titolo alla nostra tradizione artistica», ha dichiarato il ministro Alessandro Giuli, sottolineando la necessità di studiarlo, conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. Un’affermazione che si inserisce in un dibattito ormai consolidato sul valore culturale della Nona Arte, ma che acquista un significato concreto quando viene tradotta in un progetto museale.

Conservare un fumetto, infatti, non significa soltanto custodire un albo stampato. Significa occuparsi dei disegni originali, delle sceneggiature, degli studi preparatori, delle tecniche di stampa, delle trasformazioni stilistiche e delle relazioni che queste opere hanno intrattenuto con la società e con altri linguaggi artistici. Nel nuovo museo questa prospettiva dovrebbe allargarsi ulteriormente, includendo produzioni audiovisive, giochi e opere interattive. Non soltanto una storia dei personaggi più celebri, quindi, ma un possibile racconto dell’evoluzione dell’immagine contemporanea e dei modi in cui la utilizziamo per costruire storie.

Un luogo per studiare, non soltanto esporre

L’accordo prevede che il futuro Expo Comics Museum non sia esclusivamente uno spazio espositivo. Tra le attività annunciate figurano la ricerca, la conservazione, la documentazione, la catalogazione delle opere, oltre a collaborazioni con scuole, università e istituzioni culturali italiane e internazionali. Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni e alle tecnologie digitali, sia come strumenti di accesso alle collezioni sia come linguaggi da studiare e valorizzare.

«Ciò che nel Rinascimento si esprimeva attraverso un affresco o una tela, oggi prende forma in una tavola o in un disegno», ha osservato Eugenio Giani, proponendo un parallelo tra la tradizione artistica del territorio e le espressioni visive contemporanee. Per Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games e membro del comitato tecnico-scientifico del progetto, la nascita del museo rappresenta invece un modo per dare continuità all’eredità della manifestazione, senza rinunciare alla sua capacità di trasformarsi.

La sfida sarà proprio questa: creare un’istituzione capace di conservare la memoria di una cultura nata per essere viva, popolare e in continua evoluzione. Lucca Comics & Games continuerà a essere un appuntamento annuale. Ma il fumetto, con il nuovo museo, potrebbe finalmente trovare in città una casa aperta tutto l’anno. E forse, più ancora delle dimensioni della futura collezione, sarà questo a misurare la riuscita del progetto: la capacità di trasformare la passione di un pubblico in un patrimonio culturale accessibile a tutti.

Foto: Ufficio Stampa