Un’opera di Riccardo Zangelmi, costruita con migliaia di mattoncini, custodirà per sessant’anni le creazioni più amate dal pubblico. Un esperimento di memoria collettiva tra gioco, arte e cultura pop.

Che cosa racconteranno di noi gli oggetti che scegliamo di conservare? Un libro, una fotografia, una lettera possono restituire qualcosa della vita di un’epoca. Ma anche un giocattolo può diventare un documento storico, soprattutto quando milioni di persone, in paesi e generazioni diverse, hanno imparato a riconoscerlo e a costruirci qualcosa. A Lucca Comics & Games 2026, LEGO Italia ha deciso di affidare questa domanda al pubblico, realizzando una Capsula del Tempo destinata a essere riaperta nel 2086. Al suo interno verranno custoditi cinque set scelti dai visitatori: cinque costruzioni che, tra sessant’anni, proveranno a raccontare qualcosa dei gusti, dell’immaginario e della creatività del nostro presente.

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L’installazione è stata inaugurata il 30 ottobre, nell’ambito della sessantesima edizione della manifestazione lucchese, dedicata al tema Legacy. Un anniversario che guarda al passato, ma soprattutto a ciò che le generazioni di oggi decideranno di lasciare a quelle future.

Un’opera costruita con 7.000 mattoncini

La Capsula del Tempo è stata progettata e realizzata da Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional italiano, utilizzando circa 7.000 mattoncini. È collocata nel padiglione LEGO di piazza San Romano, uno spazio di circa 300 metri quadrati dedicato al gioco e alla creatività. La scelta di affidare il progetto a un costruttore professionista introduce un elemento interessante. Perché i LEGO non sono soltanto gli oggetti che verranno conservati, ma anche il materiale con cui è stato costruito il loro contenitore.

È un piccolo cortocircuito tra forma e contenuto. La capsula custodirà costruzioni realizzate con gli stessi elementi che compongono la sua struttura, trasformando un sistema di gioco in un oggetto concepito per attraversare il tempo. Il lavoro di Zangelmi si inserisce in una pratica creativa che negli ultimi decenni ha portato i mattoncini ben oltre la cameretta dei bambini. Da materiale ludico a linguaggio visivo, LEGO è diventato uno strumento per realizzare sculture, architetture in miniatura e installazioni, sfruttando le possibilità offerte da un elemento semplice, modulare e ripetibile.

Un sistema in cui la complessità nasce dall’accostamento di forme elementari e in cui ogni costruzione, almeno idealmente, conserva la possibilità di essere smontata e trasformata in qualcos’altro.

Quando il gioco diventa memoria collettiva

A scegliere il contenuto della capsula non sono stati un curatore, un museo o un comitato di esperti. Saranno gli stessi visitatori di Lucca Comics & Games a votare i loro modelli preferiti, attraverso un totem digitale, selezionandoli tra trenta set. I cinque più votati diventeranno una sorta di autoritratto collettivo della community LEGO nel 2026. È probabilmente questo l’aspetto culturalmente più interessante del progetto. La selezione non risponderà necessariamente al valore economico dei set, alla loro rarità o alla complessità tecnica, ma alle preferenze espresse dal pubblico.

A orientare le scelte potrebbero essere i ricordi d’infanzia, l’affezione per un personaggio, la passione per una saga cinematografica oppure il fascino di una particolare costruzione. In ogni caso, i risultati parleranno anche del rapporto tra gioco e cultura popolare. Del resto, i LEGO sono da tempo un linguaggio capace di attraversare universi narrativi differenti, dalle architetture reali a quelle immaginarie, dai monumenti alle grandi saghe cinematografiche. Conservare cinque set significa anche provare a fissare, attraverso gli oggetti, una piccola porzione dell’immaginario contemporaneo.

E chissà come verranno interpretate quelle scelte nel 2086. Quali riferimenti saranno ancora immediatamente riconoscibili e quali appariranno lontani, curiosi o incomprensibili? Quali costruzioni avranno conservato il loro significato originale e quali ne avranno assunto uno completamente diverso?

Da Lucca al futuro Museo del Fumetto

L’inaugurazione della Capsula del Tempo ha avuto anche un carattere simbolico. Quattro chiavi sono state consegnate ad altrettanti custodi, tra cui il sindaco di Lucca Mario Pardini, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina e la General Manager di LEGO Italia Anne Besson, insieme a una giovanissima appassionata di costruzioni. «Questa Capsula del Tempo rappresenta un patto intergenerazionale», ha dichiarato Pardini, sottolineando il legame tra la città di oggi e quella che accoglierà l’opera nel 2086.

Per Emanuele Vietina, il progetto richiama invece la dimensione narrativa del gioco. «Gianni Rodari ci invitava a insegnare ai bambini a costruire storie, e noi raccogliamo questa sfida usando la grammatica universale del gioco», ha spiegato il direttore della manifestazione, definendo la custodia della capsula «un’eredità collettiva».

Al termine del festival, previsto per il 1° novembre, l’installazione sarà sigillata e donata alla città. Verrà quindi trasferita a Palazzo Guinigi, dove entrerà nel percorso della mostra Lucca Legacy: a Comics & Games story, visitabile fino al 24 settembre 2027. Il progetto prevede inoltre che possa entrare a far parte della collezione del futuro Museo del Fumetto di Lucca. Il passaggio è significativo: un oggetto nato per celebrare un marchio e coinvolgere una comunità di appassionati viene inserito in un contesto dedicato alla conservazione e alla valorizzazione della cultura popolare.

Che cosa resterà del nostro modo di giocare?

Le capsule del tempo nascono dal desiderio di comunicare con un futuro che non possiamo conoscere. Racchiudiamo degli oggetti perché immaginiamo che un giorno qualcuno possa ritrovarli, osservarli e ricostruire attraverso di essi qualcosa del mondo in cui viviamo. Nel caso dei LEGO, però, c’è un elemento in più. Un mattoncino non è soltanto un oggetto da guardare: è qualcosa che invita a essere utilizzato. Il suo significato non si esaurisce nella forma. Comprende anche il gesto di chi lo prende, lo combina con altri pezzi e immagina ciò che ancora non esiste.

È questa la particolarità della Capsula del Tempo di Lucca. I cinque set saranno conservati per sessant’anni nella loro identità di prodotti e costruzioni. Rappresenteranno tuttavia anche un’attività umana molto più antica: inventare mondi attraverso il gioco. «I mattoncini sono un ponte naturale tra le generazioni, perché in fondo non smettiamo mai di giocare», ha osservato Anne Besson, General Manager di LEGO Italia.

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Nel 2086, quando la capsula verrà finalmente riaperta, qualcuno potrà scoprire quali erano le costruzioni preferite dai visitatori di Lucca Comics & Games sessant’anni prima. Forse quei set saranno considerati piccoli oggetti da museo. Forse susciteranno nostalgia, stupore o semplice curiosità. E forse qualcuno, guardandoli, avrà soprattutto voglia di aprire una scatola e cominciare a costruire. Perché, a differenza di molti oggetti che affidiamo al futuro, un LEGO conserva sempre anche la possibilità di diventare qualcos’altro.

Foto: Ufficio Stampa