Il Parco archeologico di Pompei denuncia l’aumento di immagini e racconti fake generati con l’IA sugli scavi e sulle vittime dell’eruzione, chiedendo regole etiche condivise.

L’Intelligenza Artificiale impatta sempre di più nella vita quotidiana di tutti noi: strumento di lavoro, scorciatoia, valido aiuto, il dibattito è apertissimo. Quando si tratta di arte e creatività però il terreno si fa scivoloso, ancora di più se queste tematiche incrociano l’etica: è accaduto proprio questo ai danni dei reperti storico-archeologici conservati a Pompei, un patrimonio storico culturale mondiale.

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Cosa c’entra l’AI con gli scavi di Pompei? Apparentemente nulla, in quanto il complesso archeologico di Pompei non avrebbe bisogno di mistificazioni vista la sua eccezionalità. Ma nella ricerca sempre più ossessiva dell’immagine shock e del contenuto social si è arrivati anche a modificare le immagini provenienti dalla Casa del Bracciale d’Oro, una delle più ricche ville urbane dell’Insula Occidentalis di Pompei, conosciuta anche per i commoventi resti di tre persone, due adulti e un bambino, ritrovati nello scatinato della villa dove avevano cercato invano riparo dall’eruzione.

Zuchtriegel: “Ripugnante l’uso fuorviante e irresponsabile dell’Intelligenza Artificiale“

Le parole del direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel: «Il Parco archeologico ha recentemente adottato delle linee guida per l’esposizione dei calchi delle vittime dell’eruzione. È davvero sconcertante, anzi direi ripugnante, vedere al tempo stesso un uso completamente fuorviante e irresponsabile dell’intelligenza artificiale per creare immagini e racconti delle vittime di Pompei sui social. L’ultimo caso riguarda un post Instagram, su un profilo intestato a un professore di chimica dell’Università di Napoli “Federico II”, che parla della casa del Bracciale d’oro. È completamente fake: l’immagine è fatta con IA, il testo si legge come fatto dall’IA. In più, questa attività, che stento a chiamare di promozione culturale, perché è l’esatto contrario, è connessa alla generazione di introiti economici tramite un portale di raccolta fondi. Abbiamo scritto all’Università per avere un’interlocuzione, vorremmo capire se una cosa del genere è conciliabile con il codice etico di un Ateneo così importante. Più in generale, crediamo che sia importante avviare una riflessione condivisa su come l’IA possa essere usata per fare dei progressi culturali, sociali ed economici, anziché condurre verso una nuova forma di povertà culturale ed educativa, come nel caso citato»

Quando l’intelligenza artificiale diventa strumento di ricerca

Zuchtriegel invita a non demonizzare la tecnologia, ma a collocarla in una chiara cornice etica. Il Parco archeologico di Pompei sta già sperimentando l’IA per ricerca, valorizzazione, sicurezza e monitoraggio del patrimonio, come dimostra la recente ricostruzione digitale della fuga di un uomo durante l’eruzione, sviluppata con l’Università di Padova e il Laboratorio Digital Cultural Heritage. In questo caso, ogni scelta narrativa e visiva è fondata sulle evidenze scientifiche emerse dagli scavi, mostrando come l’IA possa diventare uno strumento di conoscenza e non di spettacolarizzazione del dolore.

«Credo – ha aggiunto il Direttore – che si tratti di un problema trasversale, anche perché recentemente sento dai miei figli che anche a scuola l’uso dell’IA si diffonde e che ci sono professori che non cancellano nemmeno le domande ChatGPT sui materiali che danno agli alunni. È chiaro che urge un dibattito ad ampio raggio sulla direzione in cui stiamo andando a livello culturale e pedagogico in questo momento di grande trasformazione. Non si tratta di condannare l’IA, anzi: il Parco archeologico di Pompei sta sperimentando l’uso di strumenti di IA per la ricerca, per la valorizzazione, per la sicurezza e per il monitoraggio del patrimonio, ma ritengo che sia importante che tutto ciò si svolga in una cornice etica che nel caso citato sembra venir meno del tutto».

Illustrazione ravvicinata dei calchi delle vittime di Pompei nella Palestra Grande del sito archeologico

Quando l’intelligenza artificiale diventa strumento di ricerca

Zuchtriegel invita a non demonizzare la tecnologia, ma a collocarla in una chiara cornice etica. Il Parco archeologico di Pompei sta già sperimentando l’IA per ricerca, valorizzazione, sicurezza e monitoraggio del patrimonio, come dimostra la recente ricostruzione digitale della fuga di un uomo durante l’eruzione, sviluppata con l’Università di Padova e il Laboratorio Digital Cultural Heritage. In questo caso, ogni scelta narrativa e visiva è fondata sulle evidenze scientifiche emerse dagli scavi, mostrando come l’IA possa diventare uno strumento di conoscenza e non di spettacolarizzazione del dolore.

«Credo – ha aggiunto il Direttore – che si tratti di un problema trasversale, anche perché recentemente sento dai miei figli che anche a scuola l’uso dell’IA si diffonde e che ci sono professori che non cancellano nemmeno le domande ChatGPT sui materiali che danno agli alunni. È chiaro che urge un dibattito ad ampio raggio sulla direzione in cui stiamo andando a livello culturale e pedagogico in questo momento di grande trasformazione. Non si tratta di condannare l’IA, anzi: il Parco archeologico di Pompei sta sperimentando l’uso di strumenti di IA per la ricerca, per la valorizzazione, per la sicurezza e per il monitoraggio del patrimonio, ma ritengo che sia importante che tutto ciò si svolga in una cornice etica che nel caso citato sembra venir meno del tutto».

Illustrazione dell’eruzione del Vesuvio su Pompei con figure in fuga, disegno di Simonetta Capecchi

La Casa del Bracciale d’Oro

La casa del Bracciale d’Oro a Pompei, dopo le prime esplorazioni settecentesche, fu scavata per intero tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento; al suo interno sono stati trovati i resti umani di diverse vittime. Di quattro di esse, due adulti e due bambini, sono stati realizzati dei calchi secondo la tecnica in uso dall’Ottocento, che prevede il riempimento con gesso delle cavità lasciate dalle vittime nella cenere vulcanica. I quattro calchi sono visibili nell’esposizione dedicata all’eruzione e alle vittime nella Palestra Grande dell’area archeologica di Pompei. Tale esposizione, nella quale si è cercato di trovare un equilibrio tra le esigenze didattiche-museali e il rispetto per le persone che hanno perso la vita durante l’eruzione, è stata inaugurata e aperta al pubblico l’11 marzo di quest’anno. È stata l’occasione per elaborare delle linee guida per la presentazione e il trattamento dei resti umani delle vittime a Pompei, che sono state adottate dal Comitato Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione del Parco.

Foto: Ufficio Stampa