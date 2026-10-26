A Milano torna nel 2026 la terza edizione di Camminare nella memoria: sei attraversamenti urbani, tra giorno e notte, per riscoprire le Pietre d’inciampo e le storie della Shoah.

Tra ottobre e novembre 2026 Milano torna a farsi palcoscenico di Camminare nella memoria, progetto narrativo ideato da Rosario Tedesco da un’idea di Rossella Tansini e promosso da TRACCE Associazione Culturale. Sei attraversamenti urbani, tra giorno e notte, conducono il pubblico lungo la mappa delle Pietre d’inciampo per riportare alla luce storie di vittime e carnefici della persecuzione nazi-fascista.

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Percorsi urbani tra giorno e notte

Dal 4 ottobre al 6 novembre 2026 i percorsi condotti da Rosario Tedesco attraversano diversi quartieri della città, intrecciando narrazione, memoria e musica. Tre itinerari si svolgono alle 11.00, altri tre alle 20.30, introducendo per la prima volta una vera e propria dimensione notturna: camminare dopo il tramonto modifica la percezione dei luoghi e rende ancora più intenso il rapporto tra spazio, racconto e ascolto.

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Il calendario 2026 prevede sei appuntamenti principali: il 4 ottobre alle 11.00 con partenza dai Giardini di via Morgagni; il 9 ottobre alle 20.30 dall’Università di via Festa del Perdono, nuovo percorso introdotto in questa edizione; il 18 ottobre alle 11.00 da piazzale Vincenzo Cuoco; il 23 ottobre alle 20.30 da corso XXII Marzo, nei pressi della Fontana Marinai d’Italia; il 1° novembre alle 11.00 dalla Basilica di Sant’Ambrogio; il 6 novembre alle 20.30 da Santa Maria delle Grazie. È inoltre allo studio per domenica 8 novembre il percorso speciale “Milano per Liliana”, ideato dal Comitato Pietre d’inciampo in omaggio a Liliana Segre.

Musica e narrazione lungo le Pietre d’inciampo

In ogni attraversamento la voce di Rosario Tedesco dialoga con un paesaggio sonoro diverso, pensato in relazione ai luoghi e alle storie incontrate. Gli interventi musicali sono affidati a Davide Ballanti (chitarra), Marta Brandolini (voce), Rebecca Comotti (clarinetto) ed Elisabetta Danelli (violino), con un repertorio che spazia dalla tradizione klezmer a Bach, Gershwin e altri brani scelti per accompagnare il cammino tra le Pietre d’inciampo.

Le storie dietro le pietre

Camminare nella memoria nasce dal lavoro di ricerca avviato da TRACCE con il progetto “Due dentro ad un foco – storie di pietra” e intreccia vicende private e collettive della Milano del Novecento. Le Pietre d’inciampo diventano il punto di partenza per interrogare il presente: ogni pietra porta un nome e una storia, componendo una mappa alternativa della città. Tra le biografie evocate ci sono quelle di Dante Coen, Jenide Russo, Alfredo Winter, Allegra e Laura Finzi, i coniugi Böhm, la famiglia Reinach De Benedetti, i secondini di San Vittore Andrea Schivo e Sebastiano Pieri, Giuseppe e Olga Lövvy Segre e Alberto Segre, padre di Liliana Segre.

Come partecipare ai percorsi

La partecipazione agli attraversamenti urbani è gratuita, con iscrizione obbligatoria e numero massimo di 30 partecipanti per ciascun percorso. Le camminate durano circa un’ora e mezza, con partenze fissate alle 11.00 per gli appuntamenti diurni e alle 20.30 per quelli serali. Agli iscritti vengono comunicate in anticipo tutte le indicazioni pratiche, comprese eventuali variazioni in caso di maltempo o altri imprevisti.

Foto: Ufficio Stampa