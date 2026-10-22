Dalle mostre fotografiche alle visite guidate nei musei e nei luoghi simbolo della città, una settimana di incontri culturali a Roma tra arte, storia, memoria e astronomia.

Prosegue la programmazione culturale di Roma Capitale con una settimana densa di incontri, visite guidate e iniziative diffuse nei musei civici e nei luoghi simbolo della città, in programma dal 23 al 29 ottobre 2026 sotto il coordinamento della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

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Mostre e incontri nei musei civici

Al Museo di Roma in Trastevere dal 28 ottobre apre al pubblico la mostra fotografica The Thin Line, con gli scatti di Alessio Romenzi e Christian Tasso realizzati al fianco degli operatori di INTERSOS, per una riflessione sulle principali emergenze umanitarie contemporanee, visitabile fino al 21 febbraio 2027.

La Sala della Protomoteca ai Musei Capitolini ospita venerdì 23 ottobre la seconda giornata del seminario Produzione e potere pubblico in Italia centrale dall’età comunale al Rinascimento, in collaborazione con l’Istituto Italiano per il Medio Evo, dedicato ai processi produttivi e commerciali che portarono i Romani a scegliere il Campidoglio come sede del Comune.

Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese continua il ciclo Artisti a Villa Borghese: venerdì 23 ottobre alle 18.00 è in programma l’incontro Fabio Mauri 100 per 100, a cura di Claudio Crescentini con Ivan Barlafante, affiancato dalla proiezione delle performance di Mauri Ricostruzione della memoria a percezione spenta e Intimità di Pasolini, visibili fino al 16 dicembre 2026.

Sabato 24 ottobre alle 16.00 il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina propone l’incontro Alexandre Dumas e Roma, un incontro speciale, dedicato al rapporto tra lo scrittore francese, Garibaldi e la città eterna, in occasione del lancio della sezione romana della Società degli Amici di Alexandre Dumas.

Mercoledì 28 ottobre alle 16.30 la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi ospita la visita tematica Roma tra città e campagna. Il paesaggio romano nella collezione GAM, un percorso tra vedute urbane, parchi e campagne della capitale, dagli acquerelli di Ettore Roesler Franz ai XXV della Campagna Romana, fino all’Aeropittura futurista e alle opere di Mafai e Scipione.

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Nei Musei di Villa Torlonia il ciclo di incontri legati alle mostre in corso prosegue giovedì 29 ottobre alle 17.00 nella Sala da Ballo del Casino Nobile con la presentazione del volume Titina Maselli e il suo tempo. Saggi e testimonianze, alla presenza delle curatrici Ilaria Schiaffini e Giulia Tulino, di storici dell’arte e dell’attrice Iaia Forte.

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale, per il programma delle Passeggiate Romane, martedì 27 ottobre alle 11.30 è previsto l’itinerario Il Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana, dedicato alla fortezza cinquecentesca di Antonio da Sangallo, lungo il tracciato delle Mura Aureliane e via di Porta Ardeatina.

Itinerari tra architettura, musei e collezioni

Mercoledì 28 ottobre alle 10.00 è in programma una visita al complesso di Porta Pia e al Museo Storico dei Bersaglieri, tra le ultime testimonianze architettoniche di Michelangelo, completate nell’Ottocento da Virginio Vespignani, con percorso dall’esterno all’interno della porta monumentale.

Per il ciclo aMICi, martedì 27 ottobre alle 16.00 il Museo di scultura antica Giovanni Barracco propone la visita Scultura antica allo specchio. La Divina Callas greca tra le greche, che mette in dialogo la grande statua-ritratto di Maria Callas dell’artista Nikos Floros con i modelli della scultura greca antica.

Giovedì 29 ottobre alle 17.00 il Museo di Roma a Palazzo Braschi presenta il percorso guidato I colori maturano la notte, un’osservazione tra opere e ambienti che evocano sogni, atmosfere e inquietudini notturne, con focus su artisti come Pompeo Batoni, Charles Lacroix, Ippolito Caffi e Franz Catel.

Spettacoli al Planetario di Roma e informazioni pratiche

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico per adulti, tra cui From Earth to the Universe, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alla Stelle, La magia dell’aurora boreale, La notte stellata, Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra, Il cielo degli innamorati, Una dorata cupola di stelle e Space Opera, programmati tra il 23 e il 29 ottobre in diversi orari.

Per il pubblico dei più piccoli, Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium guida inoltre gli spettacoli Accade tra le stelle, Il Dottor Stellarium alla scoperta della Luna e Vita da stella, pensati per avvicinare le famiglie all’osservazione del cielo e ai fenomeni astronomici in modo coinvolgente.

I biglietti per il Planetario sono acquistabili online sulla piattaforma di vendita di Musei in Comune; ulteriori informazioni su programmazione, modalità di accesso e tariffe sono disponibili sui siti istituzionali dei musei civici e della Sovrintendenza Capitolina.

Foto: Ufficio Stampa