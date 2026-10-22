Dove vedere il documentario della Gialappa’s Band diretto da Walter Veltroni? Tutte le informazioni.
L’assurda storia della Gialappa’s Band, il documentario diretto da Walter Veltroni, arriva nei cinema italiani giovedì 22 ottobre 2026, distribuito da Medusa Film. Per scoprire dove viene proiettato va consultato il sito ufficiale del distributore, che mette a disposizione uno strumento per individuare le sale nelle vicinanze e organizzare la visione.
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Dove vedere il documentario della Gialappa’s Band al cinema
Per trovare il cinema più vicino basta collegarsi alla pagina ufficiale del film sul sito Medusa e selezionare la funzione Trova il cinema più vicino a te.
Il servizio permette di cercare le sale per località, facilitando la consultazione delle proiezioni disponibili. Per conoscere gli orari aggiornati, verificare i posti e acquistare i biglietti, è consigliabile consultare anche il sito della singola struttura cinematografica.
Un’altra possibilità è utilizzare il servizio Trova cinema di Appuntamento al Cinema, che raccoglie le programmazioni del documentario in diverse città italiane.
Di cosa parla L’assurda storia della Gialappa’s Band
Il film ripercorre quarant’anni di carriera di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, dalle prime esperienze sulle frequenze di Radio Popolare fino al successo televisivo.
Attraverso interviste, materiali di repertorio e testimonianze, Walter Veltroni ricostruisce la storia di tre protagonisti della comicità italiana, capaci di trasformare il commento fuori campo in un linguaggio riconoscibile e di influenzare profondamente l’intrattenimento televisivo.
Nel documentario intervengono numerosi volti dello spettacolo, tra cui Antonio Albanese, Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Maccio Capatonda, Teo Teocoli e Aldo, Giovanni e Giacomo.
Il racconto affronta anche gli aspetti meno conosciuti della storia del gruppo, compresi il rapporto con Teo Teocoli e il passaggio dalla formazione originaria a tre componenti a quella attuale.
Quanto dura il film e quando esce
L’assurda storia della Gialappa’s Band dura 105 minuti ed è nelle sale dal 22 ottobre 2026, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.
La disponibilità delle proiezioni può variare da una città all’altra e nei giorni successivi all’uscita: per questo è opportuno controllare la programmazione prima di recarsi al cinema.