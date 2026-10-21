Alla Sala Carroponte del NOI Techpark di Bolzano debutta in prima europea ‘Il suono del calore’, opera lirica da camera in cui un forno elettrico ad arco Q-One diventa strumento musicale.

Una fornace che diventa strumento musicale e dialoga con la voce e con gli strumenti: è il cuore de Il suono del calore, opera lirica da camera in forma di concerto che unisce musica, ingegneria e produzione industriale. La seconda versione dell’opera sarà presentata in prima europea giovedì 5 novembre 2026 alle ore 20:00 nella Sala Carroponte del NOI Techpark di Bolzano, trasformando un ex spazio industriale in una sala da concerto dedicata all’innovazione.

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Musica, tecnologia e Q-One in partitura

L’evento è promosso e prodotto dalla Libera Università di Bolzano, in collaborazione con il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano e con il gruppo Danieli, con il sostegno di Windkraft Ensemble. Dopo la prima mondiale del 1° agosto 2025 al Padiglione Italia di Expo Osaka, l’opera torna in una seconda versione, ripensata appositamente per la Sala Carroponte e caratterizzata da un organico completo e da una sezione di percussioni ampliata.

In scena musica e tecnologia condividono lo stesso spazio: la parte del Q-One di Danieli Automation, forno elettrico ad arco registrato in impianto durante le fasi produttive e poi intonato, è scritta in partitura e diffusa in sala come una vera e propria voce strumentale. Il suono industriale entra così nel tessuto musicale accanto a soprano, oboe, pianoforte e percussioni, offrendo al pubblico un’esperienza sonora inedita.

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Genesi dell’opera e drammaturgia dei quattro elementi

Il suono del calore nasce dall’incontro a Bangkok, nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia, tra il compositore e oboista Arnaldo De Felice e Antonello Mordeglia, autore del libretto, Presidente e CEO di Danieli Automation e Presidente di Danieli Engineering Japan. La successiva visita di De Felice alle acciaierie Shinkansai di Osaka ha ispirato la drammaturgia musicale, costruita attorno al calore, alla trasformazione della materia e ai quattro elementi evocati nei Canti del libretto: Fuoco, Acqua, Terra e Aria.

Durante l’esecuzione, il suono del Q-One dialoga con soprano, oboe, pianoforte e un vasto ensemble di percussioni, mentre immagini del forno in funzione, dell’acciaieria e della sala di controllo accompagnano la rappresentazione. Le variazioni cromatiche previste per i quattro Canti mettono in relazione musica, immagini, luce e architettura industriale, in un percorso di circa 35–40 minuti senza intervallo.

Un ensemble tra formazione e professione

La prima europea vedrà impegnati Sabina von Walther, soprano; Arnaldo De Felice, oboe; Q-One con registrazioni di Danieli Automation; Giulio Garbin, pianoforte; Ichos Percussion come ensemble di percussioni; Gianmaria Romanenghi alla direzione. Ichos Percussion è formato interamente da ex studenti del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano, a sottolineare il legame tra formazione accademica e mondo professionale.

Il presidente della Libera Università di Bolzano, l’ing. Federico Giudiceandrea, sottolinea come l’iniziativa mostri in modo concreto il ruolo dell’università come luogo d’incontro tra discipline diverse: le competenze scientifiche e ingegneristiche della Facoltà di Ingegneria si mettono al servizio della creazione artistica, mentre uno spazio dedicato all’innovazione tecnologica si trasforma in sala da concerto.

Una giornata tra formazione, industria e musica

La rappresentazione serale conclude una giornata di incontro tra formazione universitaria, ricerca musicale e cultura industriale. In mattinata Antonello Mordeglia terrà una lezione per gli studenti della Facoltà di Ingegneria, dedicata al ruolo dell’industria come produttrice non solo di tecnologie, ma anche di conoscenza e cultura. Il progetto del forno elettrico ad arco Q-One, sviluppato per coniugare prestazioni ed efficienza energetica nella produzione siderurgica, diventa così metafora di un nuovo rapporto tra impresa e musica, basato sulla partecipazione diretta al processo creativo.

Sala Carroponte, memoria industriale e innovazione

La Sala Carroponte, scelta per il concerto, è una navata dell’ex stabilimento Alumix, oggi parte del NOI Techpark, che conserva il carroponte storico C-4 sospeso sopra la scena. Il luogo collega la memoria industriale dell’area alla sua funzione attuale di spazio per università, ricerca e imprese. In questo contesto, il suono di una fornace per la fusione dell’acciaio entra in una composizione musicale e accompagna il pubblico alla scoperta delle architetture storiche e contemporanee del parco.

Per partecipare gratuitamente all’evento è necessario registrarsi tramite la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage della Libera Università di Bolzano, dove sono disponibili le informazioni aggiornate su modalità di accesso e prenotazione.

Foto: Ufficio Stampa