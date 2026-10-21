Football Manager 27 arriva con una versione di anteprima gratuita su PC e Mac dal 29 ottobre al 3 novembre: ecco come scaricarlo, dove giocare e quali sono le principali novità del gestionale calcistico.

Dal 29 ottobre al 3 novembre gli aspiranti allenatori potranno sedersi in panchina senza spendere un euro: Football Manager 27 sarà infatti giocabile gratuitamente in versione di anteprima su PC e Mac, con tutte le modalità disponibili. L’iniziativa permette di testare il nuovo capitolo della storica simulazione calcistica prima del lancio ufficiale del 10 novembre, mantenendo i progressi ottenuti nel periodo di prova in caso di acquisto.

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A partire dalle 18:00 GMT del 29 ottobre e fino alle 18:00 GMT del 3 novembre, la versione di anteprima di FM27 sarà accessibile gratuitamente su Steam, Epic, Microsoft Store, Xbox Game Pass e PC Game Pass. Non è richiesta alcuna registrazione aggiuntiva: basta scaricare il titolo sulla propria piattaforma preferita e iniziare subito una nuova carriera. Durante la finestra promozionale sarà anche possibile effettuare il preacquisto del gioco completo con uno sconto del 10%, continuando a giocare alla versione di anteprima fino all’uscita ufficiale del 10 novembre.

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Novità di FM27 tra interfaccia, tattiche e matchday

Football Manager 27 introduce un’interfaccia rinnovata e una navigazione più intuitiva, pensate per rendere ancora più immediata la gestione del club. Tra le principali novità spiccano un sistema di modifiche tattiche che consente di applicare in tempo reale cambiamenti complessi, nuovi strumenti per misurare e comprendere l’efficacia delle proprie scelte in campo e la possibilità di decidere con quale frequenza il gioco interrompe l’elaborazione per mostrare aggiornamenti e informazioni. Migliora anche la resa visiva dei matchday, accompagnata dal ritorno di diverse funzionalità richieste dalla community e dal ripristino di comportamenti familiari ai veterani della serie.

Prezzo, preacquisto e informazioni ufficiali

Al termine del periodo gratuito, il prezzo di Football Manager 27 sarà fissato a 49,99 £/59,99 €/59,99 $. Chi sceglierà di preacquistare il gioco tramite rivenditori digitali autorizzati da SEGA potrà continuare la propria carriera dalla versione di anteprima al titolo completo, senza perdere alcun progresso. Per un quadro completo di tutte le novità, delle modalità disponibili e dei dettagli sulla versione di anteprima è possibile consultare il sito ufficiale di Football Manager, dove sono raccolte anche ulteriori informazioni sul franchise e sulla storia del gestionale calcistico più celebre al mondo.

Foto: Ufficio Stampa