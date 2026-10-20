POP MART debutta a Lucca Comics & Games 2026 con uno stand dedicato e un esclusivo firmacopie di Ayan Deng, creatrice di DIMOO, il 30 ottobre alla Cappella Guinigi, prima tappa del suo tour europeo.

Per la prima volta dal suo arrivo in Italia, POP MART, società globale attiva nel settore dell’intrattenimento e della cultura e nota per i suoi art toy originali, partecipa a Lucca Comics & Games 2026. Dal 28 ottobre al 1° novembre il brand sarà presente in fiera con uno stand dedicato, offrendo ad appassionati e collezionisti l’opportunità di immergersi nell’universo POP MART e scoprire da vicino i suoi personaggi da collezione.

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Firmacopie con Ayan Deng alla Cappella Guinigi

Il momento clou della presenza di POP MART a Lucca sarà il firmacopie con Ayan Deng, artista, illustratrice e designer di art toy, nonché creatrice di DIMOO. L’appuntamento è in programma il 30 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, alla Cappella Guinigi: un incontro esclusivo in cui i fan potranno conoscere l’autrice, farsi autografare i propri pezzi da collezione e scoprire il dietro le quinte del mondo di DIMOO.

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DIMOO WORLD: immaginazione, amicizia e accettazione

DIMOO è un ragazzino pieno di fantasia creato dalla giovane artista cinese Ayan Deng, fondatrice di YANSTUDIO e ideatrice della serie DIMOO WORLD. Sopra la sua testa aleggia Cloudie, una nuvola mutaforma che cambia colore e forma e che, da semplice compagna, diventa parte integrante del personaggio. Nel misterioso Regno delle Nuvole ogni nuvola ha una propria personalità: qui la Madre delle Nuvole riconosce nei ricordi gioiosi e nei desideri inespressi di DIMOO la forza per scegliere la nuvoletta più avventurosa che lo accompagnerà per sempre.

L’arte di Ayan Deng e la visione di POP MART

Con DIMOO WORLD, Ayan Deng esplora temi come immaginazione, amicizia, vulnerabilità, coraggio e accettazione. Molti personaggi sono emarginati per aspetto o modo di vedere il mondo, ma trovano forza nelle relazioni che instaurano. Le storie mostrano come l’amicizia aiuti a superare insicurezze e paure, trasformando le differenze in punti di forza e nuove possibilità. Al centro c’è il concetto di simbiosi, ispirato alle esperienze personali dell’artista, che attraverso DIMOO WORLD traduce il sostegno ricevuto dagli amici in racconti di compagnia, sostegno reciproco e legame emotivo.

POP MART, un universo globale di designer toy

Nata nel 2010 e oggi leader mondiale nel settore dei designer toy, POP MART celebra la creatività quotidiana attraverso personaggi originali e esperienze immersive. L’azienda gestisce centinaia di negozi fisici e migliaia di roboshop in 20 Paesi, con un portfolio che include MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS, LABUBU, HIRONO, Twinkle Twinkle e molti altri. Attraverso questi character, POP MART costruisce crossover capaci di dialogare con culture diverse e di coinvolgere pubblici di ogni età.

Per maggiori informazioni sul brand e sulle sue collezioni in Italia è possibile visitare il sito ufficiale di POP MART Italia, mentre per aggiornamenti e promozioni dedicate alla community italiana l’appuntamento è sui social, a partire dalla pagina Instagram ufficiale.

Foto: Ufficio Stampa