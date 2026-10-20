Il 19 ottobre gli studenti dell’École du Louvre hanno impedito l’accesso al museo parigino in solidarietà con le proteste dei liceali francesi. Al centro della mobilitazione, i finanziamenti all’istruzione e alla cultura e la denuncia della repressione delle manifestazioni.

Sono gli studenti che un giorno potrebbero lavorare nei musei, occuparsi della conservazione delle opere e della tutela del patrimonio artistico francese. Eppure, lunedì 19 ottobre, hanno deciso di impedire l’ingresso dei visitatori proprio in uno dei musei più importanti del mondo. A Parigi, gli studenti dell’École du Louvre hanno bloccato gli accessi al Louvre, costringendo l’istituzione a rimanere chiusa al pubblico per l’intera giornata.

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Non si è trattato di un’occupazione delle sale, ma di un presidio davanti agli ingressi. Gli studenti hanno distribuito volantini, esposto cartelli e spiegato ai visitatori le ragioni della mobilitazione, organizzata in solidarietà con le proteste dei liceali francesi. All’iniziativa hanno partecipato anche studenti dell’École nationale supérieure des Beaux-Arts.

Chi sono gli studenti che hanno bloccato il Louvre

L’École du Louvre è un istituto di istruzione superiore legato al ministero della Cultura francese, specializzato nello studio della storia dell’arte, dell’archeologia, della museologia e del patrimonio culturale. Fondata nel 1882, ha sede all’interno del palazzo del Louvre, ma è un’istituzione distinta dal museo. Forma studiosi e professionisti destinati a lavorare nel settore culturale, dalla ricerca alla conservazione e alla gestione delle collezioni. È proprio questo rapporto a rendere particolare la protesta: per gli studenti il Louvre non è soltanto un luogo da visitare, ma anche uno spazio di formazione e uno dei possibili ambienti del loro futuro professionale.

Perché gli studenti protestano

Il blocco si inserisce in una mobilitazione più ampia che da settimane coinvolge gli istituti scolastici francesi, inizialmente scesa in piazza contro le condizioni degli edifici, il sovraffollamento e la carenza di risorse. Gli studenti dell’École du Louvre hanno scelto di sostenere il movimento denunciando la repressione delle manifestazioni e chiedendo maggiori investimenti nell’istruzione e nella cultura.

Nei volantini distribuiti davanti al museo, i manifestanti hanno contestato le politiche del governo nei confronti dei servizi pubblici. La scelta del Louvre, dunque, non è casuale: bloccare un’istituzione di fama mondiale significa utilizzare la sua visibilità per richiamare l’attenzione su problemi che riguardano anche realtà molto meno conosciute. La direzione del museo ha precisato che la protesta non era legata direttamente al funzionamento del Louvre, utilizzato dai manifestanti come una cassa di risonanza per le proprie rivendicazioni.

Il confronto con i turisti rimasti fuori

La protesta ha avuto conseguenze immediate sui visitatori, molti dei quali si erano presentati agli ingressi fin dalle prime ore del mattino. Come racconta Le Monde, davanti al passaggio Richelieu e agli altri accessi si è sviluppato un confronto non sempre semplice tra manifestanti e turisti. Gli studenti cercavano di spiegare le ragioni del blocco, mentre chi aveva programmato la visita si trovava improvvisamente impossibilitato a entrare. È qui che emerge una contraddizione interessante: lo stesso museo rappresenta per i turisti un’esperienza culturale attesa, spesso programmata durante un viaggio, e per gli studenti uno spazio pubblico attraverso cui rendere visibili le difficoltà del sistema educativo e culturale.

Il blocco del 19 ottobre 2026 ha così trasformato temporaneamente il Louvre da luogo di conservazione ed esposizione delle opere a luogo di confronto sul futuro dell’istruzione e della cultura. Una protesta che pone una domanda anche al mondo dei musei: quale rapporto esiste tra la tutela del patrimonio e le condizioni di chi si prepara a lavorarci?

Foto Preview: La Cour Carrée del Museo del Louvre a Parigi, in una fotografia di repertorio del 2022. Il 19 ottobre 2026 gli studenti dell’École du Louvre hanno bloccato gli ingressi del museo per sostenere le proteste dei liceali francesi. Foto: DiscoA340 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.