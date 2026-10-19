Vincenzo Schettini torna a teatro con ‘Viaggio al centro della fisica – Lo spettacolo della conoscenza’: un nuovo show tra scienza, illusioni e tecnologia in tour nei principali teatri italiani nel 2027.

Dopo il successo de La fisica che ci piace – La lezione show, con oltre 100 repliche e 100.000 spettatori, Vincenzo Schettini torna sul palco con un nuovo progetto teatrale: Viaggio al centro della fisica – Lo spettacolo della conoscenza. Il professore di fisica più seguito del web riparte con un tour nei principali teatri italiani, confermando la sua capacità di trasformare formule e concetti scientifici in puro intrattenimento dal vivo.

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Al centro del nuovo show ci sarà l’idea di viaggio: il teatro diventerà una grande cabina di comando in cui il pubblico siederà accanto al prof, pronto a essere guidato in un percorso tra scoperte, meraviglie e domande sul nostro rapporto con il tempo, la tecnologia, l’universo e la vita quotidiana.

Fisica, illusione e tecnologia: lo spettacolo della conoscenza

Viaggio al centro della fisica – Lo spettacolo della conoscenza intreccia scienza, illusioni sceniche e strumenti tecnologici per portare sul palco un racconto che alterna spiegazioni, dimostrazioni e momenti più emotivi. Le parole chiave dichiarate sono tempo, musica, energia, mistero, conoscenza, universo e vita: temi che Schettini affronta con il linguaggio diretto che lo ha reso popolare sui social, ma anche con una dimensione teatrale pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Scritto da Vincenzo Schettini insieme a Graziano Cutrona e Paolo Ruffini, con la regia dello stesso Ruffini e la produzione di Vera Produzione, lo spettacolo punta a rendere la fisica un vero spettacolo e a parlare non solo agli appassionati della materia, ma anche ai curiosi che cercano nuovi modi per avvicinarsi alla scienza.

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Il debutto di Viaggio al centro della fisica è previsto il 22 gennaio 2027 al Teatro Politeama di Piacenza, prima tappa di un calendario che attraverserà l’Italia da nord a sud. Nei mesi successivi lo spettacolo arriverà a Bergamo (Chorus Life), Assisi (Teatro Lyrick), Torino (Teatro Alfieri), Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber), Mantova (PalaUnical), Trento (Teatro Santa Chiara), Conegliano (Teatro Accademia), Roma (Teatro Brancaccio), Fermo (Teatro dell’Aquila), Pesaro (Teatro Rossini) e Varese (Teatro Intred).

Il tour proseguirà poi a Firenze (Teatro Cartiere Carrara), Bologna (Teatro Celebrazioni), Lecce (Teatro Politeama Greco), Bari (Teatro Palatour), Reggio Calabria (Teatro Cilea), Catanzaro (Teatro Politeama), Rende (Teatro Garden), Napoli (Teatro Acacia), Catania (Teatro Metropolitan), Palermo (Teatro Golden), Cagliari (Teatro Massimo) e Sassari (Teatro Comunale), con date distribuite tra aprile e maggio 2027.

Biglietti e community tra social e palcoscenico

I biglietti per Viaggio al centro della fisica – Lo spettacolo della conoscenza sono disponibili sui circuiti nazionali di vendita online come Ticketone e Vivaticket, oltre che presso i punti vendita locali autorizzati indicati dall’organizzatore.

Grazie alla sua attività di divulgatore digitale, Schettini ha costruito negli anni una vasta community di studenti, insegnanti, genitori e semplici curiosi che seguono le sue lezioni online dal 2017. Con questo nuovo tour teatrale il prof porta dal vivo quella stessa energia, con l’obiettivo di far innamorare ancora una volta il pubblico della fisica, trasformando la conoscenza in un’esperienza condivisa in sala.

Foto: Ufficio Stampa