A ‘Che tempo che fa’, l’architetto mostra il foglio piegato in otto su cui prende appunti, proprio come faceva Italo Calvino. Dal ricordo dello scrittore alla ricostruzione di Genova, fino all’idea di costruire luoghi di pace.

Un foglio piegato in otto parti, da tenere in tasca e tirare fuori quando c’è qualcosa da annotare. Renzo Piano ha copiato questa abitudine da Italo Calvino e a Che tempo che fa, sul NOVE, mostra di averla preservata. Prima dei grandi edifici e dei ponti, il racconto passa così da un oggetto minuscolo: un pezzo di carta sul quale fermare un pensiero.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: La Fondation Beyeler di Renzo Piano adesso ha anche tre edifici progettati da Peter Zumthor

«Italo Calvino mi ha lasciato molte più di queste cose. Lui era un silenzioso. – ricorda l’architetto – Si chiacchierava, si parlava, ogni tanto prendeva una cosa dalla tasca e faceva un appunto così e lo metteva via». Un gesto discreto, che finiva per incuriosire chi gli stava accanto: «E dicevo: Italo, cos’è?. Ah, niente, niente». Piano conclude mostrando il proprio foglio: «E io ho copiato, eccolo qua».

Renzo Piano, Calvino e le storie di una vita

L’occasione della conversazione con Fabio Fazio è Tutto qui. La costruzione di una vita, il libro di Francesco Merlo con Renzo Piano, pubblicato da Solferino. Un racconto che attraversa infanzia, incontri e progetti, dal Beaubourg di Parigi ai grattacieli, intrecciando il percorso professionale con ricordi e digressioni letterarie. L’architettura entra nella biografia attraverso le persone, le letture e le esperienze che l’hanno accompagnata.

Dalla memoria di Calvino, la conversazione si sposta su Genova. Parlando del crollo del ponte Morandi, Piano usa parole nette: «È stata una tragedia dell’ignavia. È impossibile, un ponte non può crollare». Nel ricordo della ricostruzione, invece, mette al centro il lavoro collettivo: «Mille uomini e donne, mille persone al lavoro. Straordinario, è stato bellissimo». Anche qui arriva un riferimento letterario, questa volta a Giorgio Caproni: «Genova di ferro e aria». Un’immagine che Piano accosta all’acciaio del nuovo ponte e al vento che lo attraversa.

Costruire ponti e luoghi di pace

«Sai perché i ponti mi fanno perdere la testa? Perché sono una bellissima cosa, i ponti uniscono», dice. E aggiunge: «I muri non bisogna farli, ma i ponti sì». È un’idea del costruire che torna quando Fazio lo porta a parlare di pace. «Io sono un pacifista», spiega Piano, precisando: «Non inerme, perché io costruisco luoghi di pace». Le radici di questa convinzione sono negli anni delle elementari, nel dopoguerra, e negli ideali con cui è cresciuto. Alla domanda sulla felicità, la risposta si riduce a poche parole: «Una guerra che finisce».