Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte torna in scena con ‘Tutto Ok’, una tournée teatrale nei principali teatri italiani dal 21 novembre 2026 al 22 aprile 2027.
Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte torna in scena con il nuovo spettacolo Tutto Ok, una rappresentazione teatrale che affronta con linguaggio semplice e diretto quei momenti della vita in cui tutto sembra andare a rotoli. Dopo l’esordio con Chiedi allo psy, Mezzanotte porta nuovamente sul palco temi attuali legati al benessere psicologico, offrendo spunti di riflessione e piccoli consigli per affrontare le difficoltà quotidiane.
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Una tournée nei principali teatri italiani
Nata da un’idea dello stesso Mezzanotte, la tournée di Tutto Ok partirà il 21 novembre 2026 dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e proseguirà fino al 22 aprile 2027, toccando numerose città italiane. Il calendario prevede tappe a Mestre, Verona, Bergamo, Pescara, Gallarate, Milano, Genova, Venaria Reale, Ancona, Napoli, Bari, Roma, Firenze e, infine, gran finale a Bologna presso il Teatro Dehon.
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Calendario completo delle date
Questo il calendario completo della tournée di Tutto Ok con Michele Mezzanotte:
21 novembre 2026 – Auditorium San Francesco al Prato – Perugia
13 dicembre 2026 – Teatro Corso – Mestre
15 gennaio 2027 – Teatro Nuovo – Verona
16 gennaio 2027 – Teatro Colognola – Bergamo
30 gennaio 2027 – Teatro Circus – Pescara
04 febbraio 2027 – Teatro Condominio – Gallarate
05 febbraio 2027 – Ecoteatro – Milano
27 febbraio 2027 – Teatro Verdi – Genova
28 febbraio 2027 – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO)
06 marzo 2027 – Teatro Sperimentale – Ancona
07 aprile 2027 – Teatro Acacia – Napoli
17 aprile 2027 – Teatro Kismet – Bari
20 aprile 2027 – Teatro Orione – Roma
21 aprile 2027 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze
22 aprile 2027 – Teatro Dehon – Bologna
Un viaggio tra crisi personali e rinascita
Tutto Ok mette in scena i momenti in cui il terreno sembra franare sotto i piedi e la via d’uscita appare lontana. Attraverso una sceneggiatura coinvolgente, Mezzanotte racconta come ci si possa salvare da un mondo che sembra voler distruggere l’io, mostrando come, talvolta, sia necessario compiere scelte difficili per tornare davvero a vivere. Lo spettacolo invita dunque ogni spettatore a riflettere su se stesso e sulla propria vita, riconoscendosi nelle situazioni portate sul palco.
Biglietti e canali ufficiali
I biglietti per tutte le date del tour di Michele Mezzanotte sono disponibili su Ticketone.it. L’organizzatore raccomanda l’acquisto esclusivamente tramite i circuiti di biglietteria autorizzati indicati nei comunicati ufficiali. Per seguire aggiornamenti, contenuti e curiosità sullo spettacolo e sull’attività di Michele Mezzanotte sono attivi i suoi canali social ufficiali: la pagina Facebook, il profilo Instagram e l’account TikTok.
Foto: Ufficio Stampa