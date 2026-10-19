Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte torna in scena con ‘Tutto Ok’, una tournée teatrale nei principali teatri italiani dal 21 novembre 2026 al 22 aprile 2027.

Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte torna in scena con il nuovo spettacolo Tutto Ok, una rappresentazione teatrale che affronta con linguaggio semplice e diretto quei momenti della vita in cui tutto sembra andare a rotoli. Dopo l’esordio con Chiedi allo psy, Mezzanotte porta nuovamente sul palco temi attuali legati al benessere psicologico, offrendo spunti di riflessione e piccoli consigli per affrontare le difficoltà quotidiane.

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Una tournée nei principali teatri italiani

Nata da un’idea dello stesso Mezzanotte, la tournée di Tutto Ok partirà il 21 novembre 2026 dall’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia e proseguirà fino al 22 aprile 2027, toccando numerose città italiane. Il calendario prevede tappe a Mestre, Verona, Bergamo, Pescara, Gallarate, Milano, Genova, Venaria Reale, Ancona, Napoli, Bari, Roma, Firenze e, infine, gran finale a Bologna presso il Teatro Dehon.

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Questo il calendario completo della tournée di Tutto Ok con Michele Mezzanotte:

21 novembre 2026 – Auditorium San Francesco al Prato – Perugia

13 dicembre 2026 – Teatro Corso – Mestre

15 gennaio 2027 – Teatro Nuovo – Verona

16 gennaio 2027 – Teatro Colognola – Bergamo

30 gennaio 2027 – Teatro Circus – Pescara

04 febbraio 2027 – Teatro Condominio – Gallarate

05 febbraio 2027 – Ecoteatro – Milano

27 febbraio 2027 – Teatro Verdi – Genova

28 febbraio 2027 – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO)

06 marzo 2027 – Teatro Sperimentale – Ancona

07 aprile 2027 – Teatro Acacia – Napoli

17 aprile 2027 – Teatro Kismet – Bari

20 aprile 2027 – Teatro Orione – Roma

21 aprile 2027 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

22 aprile 2027 – Teatro Dehon – Bologna

Un viaggio tra crisi personali e rinascita

Tutto Ok mette in scena i momenti in cui il terreno sembra franare sotto i piedi e la via d’uscita appare lontana. Attraverso una sceneggiatura coinvolgente, Mezzanotte racconta come ci si possa salvare da un mondo che sembra voler distruggere l’io, mostrando come, talvolta, sia necessario compiere scelte difficili per tornare davvero a vivere. Lo spettacolo invita dunque ogni spettatore a riflettere su se stesso e sulla propria vita, riconoscendosi nelle situazioni portate sul palco.

Biglietti e canali ufficiali

I biglietti per tutte le date del tour di Michele Mezzanotte sono disponibili su Ticketone.it. L’organizzatore raccomanda l’acquisto esclusivamente tramite i circuiti di biglietteria autorizzati indicati nei comunicati ufficiali. Per seguire aggiornamenti, contenuti e curiosità sullo spettacolo e sull’attività di Michele Mezzanotte sono attivi i suoi canali social ufficiali: la pagina Facebook, il profilo Instagram e l’account TikTok.

Foto: Ufficio Stampa