A Villa Adriana, a Tivoli, una giornata tra archeologia e letteratura celebra il legame tra Marguerite Yourcenar e l’imperatore Adriano, con passeggiata, incontro e mostra documentaria.

Domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 10.30, Villa Adriana a Tivoli diventa il cuore di una giornata speciale dedicata a Marguerite Yourcenar e al suo rapporto con l’imperatore Adriano. L’appuntamento, intitolato “Marguerite Yourcenar. L’eleganza del mito”, rientra nella Giornata dei Parchi Letterari e intreccia archeologia, letteratura e memoria in uno dei siti più affascinanti del patrimonio romano.

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Dalle rovine al romanzo: le “Memorie di Adriano”

Era l’8 giugno 1924 quando una giovane Marguerite Yourcenar, in visita a Villa Adriana con il padre, attraversava per la prima volta le architetture volute dall’imperatore. Proprio tra queste rovine, tra i riflessi del mito di Antinoo e le suggestioni del mondo antico, nacquero le prime intuizioni di Memorie di Adriano, il romanzo che nel 1951 avrebbe restituito voce, pensieri e umanità a uno dei protagonisti della storia romana, trasformando la Villa in un potente scenario narrativo novecentesco.

Il programma della giornata tra passeggiata e incontro

La giornata “Marguerite Yourcenar. L’eleganza del mito”, organizzata dall’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ con il “Centro Antinoo per l’Arte” e in collaborazione con I Parchi Letterari, celebra anche il quarantacinquesimo anniversario dell’ingresso della scrittrice all’Académie française, dove fu accolta il 22 gennaio 1981 come prima donna eletta nella storia dell’istituzione. Un’occasione per riflettere sul rapporto fra la permanenza delle architetture adrianee e la capacità della letteratura di dare forma all’interiorità.

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Il programma prende il via alle ore 10.30 dal Teatro Greco con una passeggiata archeologica di circa un’ora lungo il percorso Yourcenar, condotta da Sabrina Pietrobono, funzionario archeologo che ha dedicato ricerche approfondite al rapporto tra la scrittrice e Villa Adriana. L’itinerario conduce fino al Museo del Canopo, invitando il pubblico a osservare gli spazi della Villa attraverso lo sguardo di chi li ha trasformati in una delle grandi scenografie letterarie del Novecento.

Mouseia – Musei del Canopo e mostra documentaria

Intorno alle ore 12.00, ai Mouseia – Musei del Canopo, è previsto un incontro moderato da Stanislao de Marsanich, Presidente de I Parchi Letterari, dedicato alla figura di Marguerite Yourcenar, al valore storico e culturale della sua elezione all’Académie française e al legame tra la scrittrice, Adriano e la sua Villa. Nelle vetrine dei Mouseia sarà inoltre allestita una piccola esposizione documentaria con materiali concessi dal Centro Internazionale Antinoo per l’Arte, tra cui una preziosa edizione illustrata di Memoire d’Hadrien (ed. Plon, 1958) autografata e dedicata alla traduttrice italiana Lidia Storoni Mazzolani.

La giornata, curata da Alberto Samonà, Sara Tarissi de Jacobis e Arianna Trifogli, apre anche un percorso verso il 2027, quando le VILLÆ dedicheranno un ampio programma di iniziative culturali al quarantennale della scomparsa di Yourcenar, a partire da una mostra in preparazione per la primavera. Un modo per continuare a esplorare, nel tempo, la relazione fra la scrittrice, Adriano e la sua Villa, dove le pietre antiche tornano a parlare grazie alla forza della parola letteraria.

Foto: Ufficio Stampa