European Best Destinations incorona Genova Best Cultural City Break in Europe 2027: dai Palazzi dei Rolli al porto, un anno di riconoscimenti internazionali e numeri turistici in forte crescita.

Genova è stata incoronata miglior city break culturale d’Europa per il 2027 dalla prestigiosa giuria di European Best Destinations, piattaforma che dal 2009 seleziona e promuove le mete turistiche più interessanti del continente. Il riconoscimento, annunciato al TTG Travel Experience di Rimini, suggella un 2026 di primati internazionali e conferma la città tra le destinazioni più desiderate d’Europa.

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Il valore del riconoscimento internazionale

La giuria di European Best Destinations ha premiato Genova per la ricchezza e la varietà dell’esperienza culturale offerta, dai Palazzi dei Rolli patrimonio mondiale UNESCO ai musei diffusi, dall’architettura al centro storico, fino al patrimonio marittimo e a un calendario di eventi vivo tutto l’anno. Non un singolo monumento da visitare, ma una città autentica in cui entrare e da vivere con calma, ideale per un weekend da trascorrere a piedi, lasciandosi guidare dalla curiosità tra vicoli, botteghe, sapori e suoni.

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Una città da vivere: porto, Rolli, caruggi e musei diffusi

Secondo le motivazioni del titolo Best Cultural City Break in Europe 2027, Genova si distingue per cinque angoli narrativi che ne definiscono l’identità. Il porto mediterraneo non è semplice sfondo, ma forza che ha plasmato l’apertura della città al mondo. I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove rappresentano un sistema urbano unico di palazzi rinascimentali e barocchi nati per la diplomazia e il prestigio della Repubblica. I caruggi custodiscono un patrimonio vivo fatto di vita quotidiana, botteghe storiche e contaminazioni culturali. I musei senza pareti, tra palazzi storici, collezioni civiche, spazi contemporanei e istituzioni diffuse, raccontano una città che fa della cultura un’esperienza immersiva. Infine, Genova si propone come destinazione perfetta per un weekend senza fretta, in cui fermarsi più a lungo e scoprire quartieri e scorci meno battuti.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

L’assessora al Turismo, Commercio e Marketing territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, sottolinea come il titolo di miglior city break culturale d’Europa per il 2027 premi il lavoro di squadra dell’amministrazione e una strategia di promozione costante sui mercati internazionali. L’obiettivo per il 2027 è trasformare la reputazione conquistata in nuove presenze, distribuite durante tutto l’anno e su tutto il territorio cittadino. L’assessore alla Cultura Giacomo Montanari evidenzia invece la straordinaria forza del patrimonio culturale genovese: dai Palazzi dei Rolli ai musei diffusi, fino al fascino del centro storico, un sistema dinamico capace di parlare a cittadini e visitatori e di posizionare Genova nell’élite delle grandi capitali culturali europee.

Un 2026 da protagonista tra media globali e premi

Il riconoscimento di European Best Destinations si inserisce in un 2026 particolarmente favorevole per Genova sul piano internazionale. Forbes ha dedicato alla città un servizio invitando a sceglierla per il prossimo viaggio in Italia, mentre il New York Times l’ha inserita, unica grande città italiana, tra i 52 Places to Go in 2026. La guida Michelin Voyage & Culture ha attribuito tre stelle ai Musei di Strada Nuova e selezionato Genova come destinazione che “vale il viaggio”. La Commissione Europea ha inoltre inserito Genova tra le otto finaliste di European Capitals of Tourism 2027, con verdetto atteso a Bruxelles il 18 e 19 novembre, mentre testate come The Wall Street Journal e The Times l’hanno raccontata come una delle città italiane più affascinanti ed esotiche da visitare.

I numeri della crescita turistica

I riconoscimenti mediatici e istituzionali trovano riscontro nei dati sui flussi turistici. Nel 2025 Genova ha registrato 3,5 milioni di presenze, con una crescita del 15% e una quota internazionale pari a circa metà degli arrivi. Nei primi mesi del 2026 gli ingressi ai musei cittadini sono aumentati del 30%, segnale di un interesse crescente per l’offerta culturale. Il titolo di Best Cultural City Break in Europe 2027 accompagnerà la promozione turistica internazionale di Genova per tutto il 2027, rafforzando ulteriormente il posizionamento della città come meta europea d’eccellenza per chi cerca un viaggio all’insegna di cultura, autenticità e scoperta lenta.

Foto: Ufficio Stampa