Lo speciale trasmesso il 18 ottobre su Rai 1 è già su RaiPlay. Come recuperare il racconto dal Colosseo, tra conquiste, amori e crisi della Repubblica romana.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare è disponibile su RaiPlay dopo la messa in onda di domenica 18 ottobre su Rai 1. Chi ha perso la serata dal Colosseo, o vuole riprenderne un passaggio, può ritrovare lo speciale nella pagina dedicata al programma, cercandolo con il titolo completo anche nell’app. Al centro c’è la vita di Cesare, dalle campagne militari alle relazioni personali, fino all’eredità politica: un racconto che porta nell’anfiteatro romano la storia di un uomo morto quando il Colosseo ancora non esisteva.

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Dove rivedere Alberto Angela racconta Giulio Cesare

Per recuperare lo speciale bisogna quindi aprire RaiPlay, da browser oppure tramite l’app per smartphone, tablet e televisori compatibili, e raggiungere la scheda Alberto Angela racconta Giulio Cesare. Il programma ha una propria pagina: è questo il titolo da cercare, anziché passare dall’archivio di Ulisse. La visione su RaiPlay è gratuita; per i contenuti on demand può essere richiesto l’accesso con un account. Non occorre aspettare una nuova replica televisiva per tornare al racconto trasmesso su Rai 1.

Dalle Idi di marzo alla conquista della Gallia

La narrazione parte dalle Idi di marzo, per poi riavvolgere il tempo e ricostruire l’ascesa di Cesare. Le conquiste in Gallia, il conflitto con Pompeo, il passaggio del Rubicone e la guerra civile si intrecciano con il viaggio in Egitto e il rapporto con Cleopatra. Angela racconta davanti a un pubblico di giovani, accompagnato da un’orchestra dal vivo. Realtà aumentata e ricostruzioni immersive trasformano lo spazio del Colosseo nei luoghi degli eventi narrati, dalle terre attraversate dalle legioni all’Egitto. Lo speciale, diretto da Fabrizio Guttuso Alaimo, è realizzato da Rai Cultura e dalla Direzione Produzione Tv – Centro di Produzione Tv di Roma.

Perché raccontare Cesare dal Colosseo

L’ambientazione richiede una distinzione: Cesare non conobbe il Colosseo, inaugurato più di un secolo dopo il suo assassinio. L’anfiteatro è la cornice del racconto e il simbolo di una Roma successiva, la cui storia è legata anche alle trasformazioni maturate durante la crisi della Repubblica. Per chi vuole approfondire, allo stesso protagonista Angela ha dedicato il libro Cesare. La conquista dell’eternità, pubblicato da Mondadori, che affronta la campagna gallica attraverso il De Bello Gallico. Una lettura da affiancare allo speciale per seguire più da vicino gli anni delle conquiste e la costruzione del potere di Cesare.