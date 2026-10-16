Oltre 110 progetti, 50 mostre, grandi concerti e rigenerazione urbana: Pordenone si prepara a essere Capitale Italiana della Cultura 2027 con un programma diffuso in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Pordenone si prepara a vivere il 2027 come anno decisivo per la propria identità culturale. Con il riconoscimento di Capitale italiana della Cultura, la città friulana mette in campo un palinsesto che supera la dimensione celebrativa per diventare un vero motore di sviluppo urbano, sociale ed economico per tutto il Friuli Venezia Giulia.

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Una staffetta culturale che coinvolge tutto il Friuli Venezia Giulia

Il progetto Pordenone 2027 si inserisce nella traiettoria aperta da GO! 2025, confermando la capacità del Friuli Venezia Giulia di riposizionarsi a livello internazionale attraverso la cultura. Festival già radicati come Pordenonelegge, Le Giornate del Cinema Muto, Pordenone Blues & Co. Festival e Dedica Festival dialogano con nuovi format, mostre e produzioni originali, generando una vera staffetta culturale tra città e territori limitrofi.

Il palinsesto ruota attorno a dieci grandi categorie tematiche, dalle mostre e arti visive alla cultura d’impresa, fino ai progetti per i giovani, l’inclusione, la natura e il territorio. La cultura diventa così strumento di coesione, innovazione e partecipazione attiva delle comunità, con un’attenzione particolare alla rigenerazione degli spazi urbani e al rapporto tra città e paesaggio fluviale.

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Mostre, rigenerazione urbana e natura: i progetti chiave

Nel biennio 2026-2027 sono previste oltre 50 mostre tra esposizioni internazionali e focus sugli artisti locali. Tra le tappe centrali spicca l’esposizione Per filo, per Segno. Dall’ingegno di Luciano Savio ai Manifesti del ’900 al Palazzo del Fumetto, che intreccia vocazione manifatturiera e creatività grafica del Novecento. Sul fronte della rigenerazione urbana il progetto MULTILATI trasformerà la storica Casa del Mutilato in un polo dedicato ai linguaggi del Novecento, con mostre interattive in collaborazione con il MART di Trento e il Museo M9 di Mestre.

Ecomuseo del Fiume Noncello, inclusione e nuove generazioni

La natura e la sostenibilità trovano spazio nell’Ecomuseo del Fiume Noncello, che punta a trasformare l’area verde lungo il corso d’acqua in un parco pubblico didattico grazie al Contratto di Fiume e alla collaborazione tra i Comuni di Pordenone, Cordenons e Porcia. L’arte visiva esce nei quartieri con il progetto Con Altri Occhi, che porta installazioni e interventi tridimensionali sulle facciate e nei portici cittadini, mentre iniziative come La Cultura che Cura e Città Aperte lavorano su salute, accessibilità e abbattimento delle barriere fisiche e culturali.

Scuola, festival e parole dei ragazzi: il ruolo della formazione

La scuola diventa laboratorio permanente di cittadinanza con il progetto Scuola Capitale, che intreccia formazione e partecipazione attiva di studenti e docenti. Nel quartiere di Villanova nascerà La Tempesta Festival, dedicato alla musica dal vivo e alla formazione sui mestieri tecnici dello spettacolo. Il Centro Studi Pasolini coordina Pasolini: Tutto è Poesia, che porta archivi, letture e laboratori nelle scuole del territorio, mentre il Dizionario (immaginario) dei Ragazzi e delle Ragazze raccoglie online e in volume le parole scelte dagli studenti per raccontare la propria generazione.

A completare il quadro, il sistema TU27 – Teatro Urbano trasformerà infine Piazza della Motta in un palcoscenico a cielo aperto con le Scenografie Urbane Digitali, dove le facciate storiche diventeranno quinte proiettive per danza, musica, cinema muto e performance che sperimentano con le nuove tecnologie. Tutti gli aggiornamenti sul programma, le date ufficiali e le iniziative diffuse sul territorio saranno disponibili sul sito ufficiale Pordenone Capitale 2027 e sui canali social dedicati.

Foto: Ufficio Stampa