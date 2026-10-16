Il Teatro Palladium celebra i cento anni dalla posa della prima pietra con il progetto ‘Palladium 100 – Un teatro per il popolo’: tre spettacoli tra memoria, musica e ironia fino all’11 dicembre 2026.

Un secolo di storia e di spettacolo dal vivo: il Teatro Palladium, cuore culturale della Garbatella e della città di Roma, celebra i cento anni dalla posa della prima pietra con il progetto speciale Palladium 100 – Un teatro per il popolo. Promosso dall’Università Roma Tre con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, il percorso intreccia memoria, teatro e musica per raccontare come un palcoscenico di quartiere sia diventato luogo di incontro, partecipazione e accesso alla cultura per generazioni di spettatori.

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Risate di gioia apre le celebrazioni del centenario

Ad aprire le celebrazioni, giovedì 29 ottobre 2026, sarà Risate di gioia. Storie di gente di teatro, spettacolo della compagnia Le belle bandiere nato da un’idea di Elena Bucci, che firma drammaturgia, scene, costumi, interpretazione e regia insieme a Marco Sgrosso. Attraverso biografie, epistolari, documenti e testimonianze, i due artisti danno voce a grandi protagonisti e figure rimaste ai margini della storia ufficiale, componendo un viaggio tra comicità e malinconia, miserie e splendori: un omaggio al teatro come patrimonio collettivo e al mestiere dell’attore, con le sue fragilità e la sua ostinazione.

Le dolenti note e Concertino per sconfitti dalla vita

Sabato 28 novembre 2026 il testimone passerà alla Banda Osiris con Le dolenti note. Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti, spettacolo che trasforma la musica in un irresistibile esercizio di ironia e dissacrazione. I musicisti Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì guidano il pubblico in un viaggio musical-teatrale che, partendo dall’omonimo libro, mette a nudo vizi, virtù e contraddizioni della professione musicale, attraversando e sovvertendo generi, convenzioni e accademismi.

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A chiudere il progetto, venerdì 11 dicembre 2026, sarà Concertino per sconfitti dalla vita con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi, produzione Do7 che porta sul palco un concerto-spettacolo surrealista dal tono dissacrante. Protagonisti sono gli sconfitti e gli ultimi, coloro che faticano a riconoscersi nei modelli di successo imposti dalla società contemporanea: uno sguardo ironico e amaro sulle inquietudini del presente, in linea con la vocazione del Teatro Palladium a farsi luogo di confronto critico.

Un teatro per il popolo tra memoria, presente e futuro

Curato dal prof. Luca Aversano, Palladium 100 – Un teatro per il popolo invita a rileggere la storia del Teatro Palladium non come semplice ricorrenza, ma come occasione per rilanciarne la vocazione originaria: uno spazio nato nel cuore della Garbatella come Cinema-Teatro di quartiere e oggi, grazie al rapporto con l’Università Roma Tre, laboratorio di linguaggi, generazioni e pubblici differenti. Dalla memoria del teatro evocata da Bucci e Sgrosso all’ironia musicale della Banda Osiris, fino allo sguardo contemporaneo di Fettarappa e Minozzi, i tre appuntamenti compongono un percorso che mette al centro gli artisti, i loro mestieri e soprattutto il rapporto vivo con il pubblico, confermando il Teatro Palladium come luogo di libertà, espressione e confronto.

Foto: Ufficio Stampa