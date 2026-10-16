Sabato 21 novembre 2026 torna Musei in Musica: i musei civici di Roma aprono in notturna con concerti e spettacoli dal vivo. Online il bando per partecipare con i propri progetti.

Sabato 21 novembre 2026 torna Musei in Musica, la storica manifestazione dell’autunno cittadino promossa da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Per una notte i Musei Civici di Roma Capitale e molti altri spazi della città saranno straordinariamente aperti in orario serale, dalle 20.00 alle 2.00, con un fitto programma di concerti e spettacoli dal vivo.

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Il bando per spettacoli e concerti nei musei civici

Gli eventi in cartellone saranno selezionati attraverso l’avviso concorrenziale Musei in Musica 2026, appena pubblicato sul Portale gare d’appalto di Zètema Progetto Cultura. Enti, associazioni, società e altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare i propri progetti entro le ore 12.00 del 3 novembre 2026, seguendo le indicazioni e la documentazione previste dal bando.

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Un grande evento diffuso nei musei di Roma

Musei in Musica, giunta alla sua sedicesima edizione, conferma la vocazione della città a trasformare i musei in luoghi vivi di spettacolo e partecipazione. Nel 2025 l’iniziativa ha richiamato circa 34mila persone, tra visitatori e pubblico serale, e anche per il 2026 l’obiettivo è disseminare Roma di progetti di qualità sostenuti da Roma Capitale.

Tra i Musei Civici coinvolti figurano Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Carlo Bilotti, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Civico di Zoologia, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis e la Villa di Massenzio.

Come informarsi e partecipare alla manifestazione

La sedicesima edizione di Musei in Musica conferma il ruolo del Sistema Musei di Roma Capitale come piattaforma per progetti di animazione culturale e spettacolo dal vivo. I soggetti che risulteranno aggiudicatari del finanziamento previsto dal bando animeranno gli spazi museali la sera del 21 novembre 2026, offrendo al pubblico nuove occasioni di scoperta del patrimonio cittadino.

Informazioni aggiornate su programma, sedi coinvolte e modalità di accesso alla manifestazione saranno disponibili sul portale dei Musei in Comune Roma man mano che si avvicinerà la data dell’evento.

Foto: Ufficio Stampa