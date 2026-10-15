L’editore Faber & Faber interrompe la distribuzione dei romanzi della scrittrice nel Regno Unito per le conseguenze legali del suo sostegno a Palestine Action. Le copie già in libreria restano in vendita.

I libri di Sally Rooney non spariranno immediatamente dagli scaffali delle librerie britanniche. Chi vuole acquistare Persone normali, Parlarne tra amici o Intermezzo potrà ancora trovare le copie già disponibili nei negozi. Ma, una volta esaurite, non arriveranno nuove forniture dall’editore Faber & Faber. È questa la conseguenza della decisione annunciata il 14 ottobre 2026, che riguarda la distribuzione delle opere della scrittrice irlandese nel Regno Unito.

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La scelta è stata presa dall’editore in accordo con Rooney, a causa delle implicazioni legali legate al suo sostegno a Palestine Action, organizzazione filopalestinese messa al bando dal governo britannico nel luglio 2025.

Perché Faber ha fermato i libri di Sally Rooney

Il problema riguarda i compensi dell’autrice. Rooney aveva dichiarato pubblicamente l’intenzione di utilizzare i proventi delle proprie opere per sostenere Palestine Action, gruppo classificato come organizzazione terroristica nel Regno Unito ai sensi della legislazione antiterrorismo. Secondo Faber, l’attuale quadro normativo britannico impedisce all’editore di trasferire alla scrittrice i guadagni derivanti dalle vendite nel Paese.

Vendere i libri di un’autrice senza poterle corrispondere i compensi è una situazione che Faber considera inaccettabile. Per questo, con il consenso di Rooney, ha deciso di interrompere la distribuzione delle sue opere nel Regno Unito, in qualsiasi formato. La scrittrice, diventata un fenomeno editoriale internazionale con Persone normali, ha confermato di essere consapevole delle possibili conseguenze delle proprie posizioni pubbliche.

I romanzi sono ancora acquistabili? E in Italia?

La decisione non equivale a un ordine di rimozione immediata dei romanzi dalle librerie britanniche. Le copie già presenti nei magazzini e nei punti vendita possono continuare a essere acquistate, fino a esaurimento delle scorte. Lo stop riguarda invece le nuove forniture di Faber sul mercato del Regno Unito, comprese quelle in formato digitale. In Italia non cambia nulla: il provvedimento annunciato dall’editore non riguarda la distribuzione italiana dei romanzi di Rooney, pubblicati da Einaudi.

Faber ha inoltre precisato che continuerà a commercializzare le opere dell’autrice negli altri territori. La vicenda apre una questione più ampia sul rapporto tra libertà di espressione, legislazione antiterrorismo e industria editoriale. Intanto, nel Regno Unito, i romanzi di una delle scrittrici più lette degli ultimi anni resteranno disponibili soltanto attraverso le copie già in circolazione e gli altri canali non interessati dallo stop.

Foto Preview: La copertina dell’edizione britannica di Intermezzo di Sally Rooney, pubblicata da Faber & Faber. L’editore ha annunciato lo stop alle nuove forniture dei romanzi della scrittrice nel Regno Unito. Copertina: Faber & Faber, illustrazione di Kishan Rajani.