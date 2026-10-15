Si chiamano aura battle e sono competizioni nate dai meme di TikTok: per vincere servono carisma, gesti virali e la capacità di conquistare il pubblico.

Immaginate due ragazzi che si fissano negli occhi, circondati da una folla. Uno si mette in posa, l’altro risponde con un gesto delle mani. Qualcuno imita Cristiano Ronaldo, qualcun altro sfoggia un’espressione impenetrabile. Il pubblico applaude e alla fine viene proclamato un vincitore. Non è una gara di ballo, né una sfida di recitazione. È una aura battle, una competizione in cui l’obiettivo è dimostrare di avere più carisma dell’avversario.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Dylan Dog compie quarant’anni e per la prima volta prende corpo a teatro

Nate dalla cultura dei meme e diventate popolari su TikTok, queste sfide hanno cominciato a riempire piazze e spazi pubblici soprattutto in America Latina, dal Messico all’Argentina, passando per Brasile, Bolivia e Perù. E per partecipare bisogna conoscere un linguaggio che, fuori dai social, può sembrare incomprensibile.

Che cosa significa aura farming?

Il termine unisce due concetti. L’aura, nello slang di internet, indica il fascino, lo stile o la sicurezza che una persona riesce a trasmettere. Il farming, invece, arriva dai videogiochi, dove significa ripetere determinate azioni per accumulare punti o risorse. Fare aura farming significa quindi guadagnare simbolici punti di carisma attraverso un comportamento particolarmente riuscito, sorprendente o semplicemente divertente. La cosa curiosa è che questo sistema di punteggi immaginari è diventato una competizione reale.

Come si vince una gara di aura?

Non esiste un regolamento universale. I concorrenti si affrontano a turno, eseguendo pose, movimenti, espressioni facciali e citazioni di meme. A decretare il vincitore sono generalmente le reazioni del pubblico, anche se alcuni eventi prevedono giudici e premi. Durante una competizione organizzata davanti al Palazzo delle Belle Arti di Città del Messico, per esempio, un partecipante ha riprodotto il celebre «Siuuu» di Cristiano Ronaldo, seguito dal mewing, il gesto che consiste nell’evidenziare la linea della mandibola con un dito.

Il suo avversario ha risposto con il six-seven, un meme accompagnato da un movimento delle mani, diventato riconoscibile grazie alla sua diffusione sui social. C’è anche chi si presenta travestito e utilizza oggetti improbabili: in una delle gare messicane un concorrente ha portato una gigantesca ciabatta di gomma. Il segreto non è eseguire perfettamente un movimento, ma riconoscere e reinterpretare i codici di internet con la giusta dose di sicurezza e ironia.

Quando i meme escono dallo schermo

In alcune gare si vincono anche premi in denaro. In Messico, un sedicenne si è aggiudicato 2.000 pesos, circa 100 euro, battendo un concorrente più giovane. Ma il fenomeno racconta soprattutto un curioso percorso inverso: anziché trasferire un’attività reale sui social, i ragazzi stanno portando nella vita quotidiana qualcosa che esisteva soltanto online. I meme diventano gesti, le visualizzazioni si trasformano in applausi e i punti immaginari in una specie di riconoscimento collettivo. Per vincere una gara di aura, insomma, non basta avere carisma. Bisogna riuscire a portare i meme nella tridimensionalità, trasformando immagini, gesti e tormentoni nati su internet in performance dal vivo. Un linguaggio pensato per essere guardato attraverso uno schermo che, per qualche minuto, prende corpo davanti a un pubblico in carne e ossa.

Foto Preview realizzata con IA.