Mostre, visite guidate, percorsi archeologici e spettacoli al Planetario: dal 16 al 22 ottobre 2026 Roma offre una settimana di appuntamenti culturali per adulti e bambini.

L’autunno romano tra il 16 e il 22 ottobre 2026 si accende di iniziative grazie al programma promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Mostre, visite guidate, percorsi sul territorio e attività per famiglie compongono un calendario diffuso che attraversa musei, chiese, spazi archeologici e il Planetario di Roma.

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Nuove mostre tra Palazzo Braschi, Zoologia e Galleria d’Arte Moderna

Tra le esposizioni appena inaugurate spicca, nelle salette terrene del Museo di Roma a Palazzo Braschi, la mostra L’archivio racconta. Memorie di famiglia nei documenti della persecuzione antiebraica, che presenta documenti originali provenienti dall’Archivio storico della Fondazione Museo della Shoah. Al Museo Civico di Zoologia è invece protagonista Biodiversità ritratta. Tipi da cartellino rosso. L’immortalità secondo Vladimir Nabokov, mostra fotografica di Francesco Sacco ispirata all’attività entomologica dello scrittore russo.

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi è prorogata al 7 febbraio 2027 la grande mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, che con oltre 120 opere tra dipinti, sculture e grafica ripercorre la storia della collezione dalla nascita dell’istituzione fino alle acquisizioni più recenti.

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Nel fine settimana continuano le visite guidate in italiano alle mostre dedicate a Keith Haring al Museo di Roma a Palazzo Braschi e a Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo all’interno di Villa Caffarelli, ai Musei Capitolini. Entrambe le attività prevedono un sovrapprezzo di 7 euro, oltre al biglietto della mostra, e sono rivolte a un pubblico dai 6 anni in su.

Nuovo appuntamento anche per il ciclo Artisti a Villa Borghese al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, con uno storytelling dedicato a Corrado Cagli curato da Claudio Crescentini e con la partecipazione di studiosi e restauratrici dell’Istituto Centrale per il Restauro. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.

Ara Pacis, esperienze immersive e laboratori per famiglie

Il Museo dell’Ara Pacis propone sabato 17 ottobre una visita con laboratorio di disegno per bambine e bambini dagli 8 ai 10 anni ispirata al volume illustrato Ara Pacis. Le voci di una storia, alla presenza dell’autrice Cristiana Pezzetta e dell’illustratrice Gioia Marchegiani. Nel weekend proseguono inoltre gli appuntamenti serali con la visita immersiva L’Ara si rivela, in cui videomapping dinamico, luci e audio in quattro lingue restituiscono le cromie originarie dei rilievi dedicati alla pace augustea.

Archeologia in Comune: dalla Caffarella all’Esquilino

Il programma Roma, la tua guida culturale si arricchisce di itinerari alla scoperta di siti poco noti e monumenti restaurati. Per il ciclo Archeologia in Comune, martedì 17 ottobre è prevista una visita alla Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella, antico tempio di Cerere eretto da Erode Attico e trasformato in chiesa nel IX secolo, tornato fruibile dopo interventi finanziati dal PNRR. Giovedì 22 ottobre un percorso nel settore settentrionale del Rione Esquilino conduce invece tra resti della prima cinta muraria, fontane monumentali e opere idrauliche poco conosciute.

Programmi aMICi tra Fori Imperiali, Musei Capitolini e Centrale Montemartini

Le attività gratuite per i possessori di Roma MIC Card continuano con il ciclo aMICi e aMICi Kids. Venerdì 16 ottobre, nell’area archeologica dei Fori Imperiali, la visita Architettura e potere: Cesare e Augusto nei loro Fori a confronto approfondisce temi di propaganda, spazio urbano e continuità politica. Martedì 20 ottobre alla Centrale Montemartini va in scena lo storytelling con laboratorio creativo Il taccuino dell’archeologo: indizi di una straordinaria scoperta, dedicato alla giovane Crepereia Triphaena e al suo corredo funerario. Giovedì 22 ottobre, ai Musei Capitolini, la visita Volti del potere. Gli imperatori di Roma nei ritratti dei Musei Capitolini offre l’occasione di rileggere la grande collezione di ritrattistica romana di Palazzo Nuovo.

Planetario di Roma: spettacoli astronomici per adulti e bambini

Al Planetario di Roma prosegue il ricco cartellone di spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto sono in programma, tra gli altri, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alle Stelle, From Earth to the Universe, La magia dell’aurora boreale, La notte stellata e Il cielo degli innamorati, distribuiti tra il 16 e il 22 ottobre in diversi orari. Per i più piccoli tornano lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti e l’appuntamento con il Dottor Stellarium in Il Dottor Stellarium alla scoperta della Luna. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Vivaticket dedicata ai Musei in Comune.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Il programma degli eventi può subire variazioni, ma tutte le attività sono prenotabili tramite il servizio 060608, attivo ogni giorno dalle 9 alle 19. Modalità di accesso, tariffe aggiornate e dettagli su mostre, visite e spettacoli sono disponibili sui portali ufficiali del sistema Musei in Comune Roma e della Sovrintendenza Capitolina, punti di riferimento per orientarsi tra le proposte culturali della città.

Foto: Ufficio Stampa