Dalla canzone presentata a Sanremo nel 1961 ai programmi di cucina in televisione: la storia del soprannome che ha accompagnato Wilma De Angelis per tutta la vita.

C’è stato un tempo in cui Wilma De Angelis non era il volto sorridente che insegnava agli italiani a cucinare davanti alla televisione. Era Miss Patatina, un soprannome curioso che le sarebbe rimasto addosso per tutta la vita e che nasceva da una canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1961. La cantante e conduttrice, morta a Milano l’11 ottobre 2026 all’età di 96 anni, ha attraversato due stagioni molto diverse dello spettacolo italiano: quella della musica leggera del dopoguerra e quella dei primi programmi televisivi dedicati alla cucina.

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Perché Wilma De Angelis veniva chiamata Patatina?

Il soprannome nacque nel 1961, quando Wilma De Angelis portò al Festival di Sanremo Patatina, una canzone scritta da Gianni Meccia. Il brano non arrivò in finale, ma conquistò il pubblico, diventando uno dei suoi successi più riconoscibili. Da quel momento la cantante fu chiamata affettuosamente Miss Patatina, un nome destinato ad accompagnarla anche quando la sua carriera avrebbe preso una direzione completamente diversa.

De Angelis, nata a Milano l’8 aprile 1930, aveva debuttato a Sanremo nel 1959 con Nessuno e Per tutta la vita. Nel 1960 aveva ottenuto il terzo posto con Quando vien la sera. La sua voce era diventata familiare al pubblico anche grazie alla radio e a trasmissioni come Canzonissima.

Da Miss Patatina a pioniera della cucina in televisione

La seconda vita artistica di Wilma De Angelis cominciò nel 1979, grazie all’incontro con Paolo Limiti, che le propose di condurre un programma di cucina su Telemontecarlo. Nacque così Telemenù, una trasmissione che anticipava di molti anni il successo dei moderni cooking show. De Angelis non era una cuoca professionista, ma proprio questa caratteristica contribuì a renderla vicina al pubblico: preparava ricette, spiegava i passaggi e parlava ai telespettatori con un linguaggio semplice e familiare.

Il programma proseguì negli anni, anche con il titolo Sale, pepe e fantasia. Arrivarono poi altre esperienze televisive, tra cui A pranzo con Wilma, che consolidarono la sua popolarità. In fondo, il passaggio dalla musica alla cucina fu meno sorprendente di quanto possa sembrare. Wilma De Angelis aveva trovato due modi diversi per entrare nelle case degli italiani: prima con le canzoni, poi con le ricette. E quel soprannome nato su un palcoscenico nel 1961 non l’avrebbe mai abbandonata.

Foto preview: Wilma De Angelis, 1965 – Radiocorriere / Wikimedia Commons – Public Domain.