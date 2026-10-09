Un busto di Adriano da esplorare con le mani e una città da rendere più accessibile: alle Scuderie Estensi parte Experience the Beauty, tra mappatura delle barriere, cinque percorsi da costruire e nuove modalità di vivere il patrimonio.

Da bendata, un busto di Adriano non è subito un busto di Adriano. È una forma da esplorare con le mani, cercando di riconoscere un volto, ricostruirne i lineamenti e immaginare ciò che gli occhi, in quel momento, non possono vedere. Durante la presentazione di Experience the Beauty, alle Scuderie Estensi di Tivoli, ho provato a riconoscere attraverso il tatto quella che si è poi rivelata una stampa 3D dell’imperatore.

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Un’esperienza breve, che non può restituire la complessità della vita di una persona cieca, ma che permette di avvicinarsi a una domanda concreta: in quanti modi possiamo conoscere un’opera? E quanti di questi rendiamo disponibili a chi visita un luogo della cultura? È anche da qui che parte Experience the Beauty – Scoprire e vivere Tivoli oltre ogni barriera, il progetto che nei prossimi venti mesi lavorerà sull’accessibilità della città, mettendo in relazione patrimonio, servizi, formazione e tecnologie.

Una giornata per spiegare ciò che verrà

La presentazione si è svolta come un confronto tra i soggetti coinvolti. Le istituzioni hanno affrontato il finanziamento e le opportunità economiche del turismo accessibile. Le associazioni e gli operatori hanno portato il tema della collaborazione e dei bisogni delle persone.

Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, ha ricordato il finanziamento di quasi quattro milioni di euro ottenuto attraverso un bando promosso dal Ministero per le disabilità e dal Ministero del turismo. «Investire in infrastrutture e servizi accessibili significa, infatti, potenziare l’accoglienza, favorire competenze professionali dedicate, promuovere nuovi modelli di ospitalità e migliorare la qualità dell’esperienza turistica. – ha spiegato – L’obiettivo ultimo è rendere Tivoli una città con accessibilità globale».

Un obiettivo che riguarda anche il rapporto quotidiano con il patrimonio. «Come Amministrazione riteniamo fondamentale dare a tutti i cittadini e visitatori la possibilità di visitare il nostro patrimonio culturale. – ha sottolineato il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi – Il turismo inclusivo si sviluppa quando affianchiamo, alle nostre bellezze storico-architettoniche, dei percorsi moderni, in grado di semplificare l’esperienza a tutti». Alle parole si sono affiancate esperienze sensoriali, come l’esplorazione tattile del busto. È stata soprattutto una giornata di avvio: i percorsi devono ancora essere individuati, progettati e sperimentati. Il panel ha delineato il lavoro da fare, senza presentare come già disponibile un sistema di visita che prenderà forma nei prossimi mesi.

L’obiettivo è rendere Tivoli più accessibile alle persone con disabilità e, attraverso questo lavoro, più facile da esplorare e vivere. Una città in cui informazioni comprensibili, servizi collegati e strumenti diversi di conoscenza permettano a più persone di partecipare alla vita culturale.

Cinque percorsi, da costruire e verificare

Il primo passo sarà una mappatura dell’accessibilità di luoghi, itinerari, strutture e servizi. I sopralluoghi serviranno a riconoscere gli ostacoli e a individuare cinque percorsi prioritari, che saranno attrezzati e verificati con il coinvolgimento degli utenti. La piattaforma prevista, Experience the Beauty Live, raccoglierà mappe, schede e contenuti accessibili per aiutare a preparare la visita. Sapere prima come raggiungere un luogo, quali caratteristiche abbia e quali strumenti offra significa poter scegliere con maggiore autonomia.

Sono previsti video in Lingua dei Segni Italiana, mappe tattili, disegni in rilievo, QR sonori, linguaggio chiaro e dispositivi immersivi. La loro utilità sarà valutata attraverso visite, laboratori e prove sul campo: il riscontro delle persone servirà a correggere e migliorare le soluzioni.

L’accessibilità passa anche dall’accoglienza

Il progetto comprende la formazione di guide, operatori museali e turistici, strutture ricettive e pubblica amministrazione, oltre a percorsi di inclusione lavorativa per persone con disabilità. La titolarità è della Regione Lazio, in partenariato con il Comune di Tivoli, l’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este e la Diocesi di Tivoli e Palestrina. A realizzarlo saranno Pin.Go Società Cooperativa Sociale Integrata, Radici APS e Fondazione Carol, con una rete di realtà del territorio.

Tra Villa Adriana, Villa d’Este e la città, il patrimonio da conoscere è vastissimo. Il lavoro comincia ora: fare in modo che più persone possano attraversarlo, comprenderlo e viverlo. Anche quando il primo incontro con Adriano avviene attraverso le mani.

Foto: HF4/Valentina Sensi