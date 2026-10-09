Dalla Festa del Cinema di Roma al jazz alla Casa del Jazz, dalle nuove produzioni teatrali alle visite nei musei civici: tutti gli eventi da non perdere fino al 22 ottobre nella capitale.

Mentre le giornate si accorciano, Roma si prepara a un autunno fitto di appuntamenti culturali che coinvolgono tutti i Municipi. Promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, il programma intreccia cinema, teatro, musica, arte e incontri, con un’attenzione particolare alla diffusione territoriale e all’accessibilità.

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Festa del Cinema di Roma e musica tra Casa del Jazz e Teatro dell’Opera

Dal 13 al 25 ottobre torna la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, organizzata dalla Fondazione Cinema per Roma e pronta ad animare l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il MAXXI, il Teatro Olimpico, la Casa del Cinema, il Cinema Giulio Cesare, il Teatro Palladium, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e, per la prima volta, il Teatro Ateneo e il Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino. Il film d’apertura sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, mentre tra i riconoscimenti spiccano l’Industry Lifetime Achievement Award a Tessa Ross e il Premio alla Carriera a Javier Bardem, consegnato da Paolo Sorrentino. Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale.

La programmazione musicale della Fondazione Musica per Roma prosegue intanto alla Casa del Jazz con il festival Una striscia di terra feconda: il 9 ottobre Jacopo Fagioli presenta il suo album Dialogue, seguito dal trio Franco Ambrosetti, Claudio Angeleri e Marco Esposito. Il 10 ottobre è la volta del pianoforte solo di Franco D’Andrea, mentre l’11 ottobre la Casa del Jazz ospita una giornata dedicata all’Alta Formazione Jazz in collaborazione con i conservatori di Salerno e Bari e il Saint Louis College of Music.

Al Teatro Costanzi, nell’ambito della stagione del Teatro dell’Opera di Roma, dall’11 ottobre debutta il nuovo allestimento di Falstaff di Giuseppe Verdi con la regia di Tatjana Gürbaca e la direzione di Michele Mariotti. In scena un cast internazionale guidato da Luca Salsi, con repliche fino al 1° novembre e prima trasmessa in diretta su Radio 3.

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Teatro, residenze artistiche e progetti nelle periferie

Negli spazi del Mattatoio continua il Romaeuropa Festival con il focus Ultra REF dedicato alle nuove generazioni di artiste e artisti. Il 21 ottobre, alle 19, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico propone il primo appuntamento del ciclo Heimat – Patria/Straniero con Il ritorno dei 10 Ulisse in Patria di Thom Luz. Il 17 e 18 ottobre, sempre al Mattatoio, Tempo Reale presenta l’installazione audiovisiva site-specific La Luce e la performance Fluxus Tree, con musiche di Giuseppe Chiari, Yoko Ono, John Cage e altri.

Nell’ambito della nuova stagione della Fondazione Teatro di Roma, dal 17 ottobre il Teatro India ospita in prima nazionale il monologo Gli elefanti nella stanza scritto e interpretato da Francesca Astrei, dedicato alle vite delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il Teatro Biblioteca Quarticciolo prosegue con il progetto Arcipelago Quarticciolo a cura dell’associazione Cranpi, che mette al centro le narrazioni delle periferie e le residenze artistiche come Asterione di Giovanni Onorato e Marco Veneri.

Con Composizioni 2026, l’Associazione culturale Il triangolo scaleno lancia dal 10 ottobre una call per artisti under 35 dedicata al paesaggio urbano come archivio vivente, mentre l’Associazione Area06 porta avanti il progetto Stagione. Percorsi per anatomie collettive, che intreccia residenze e laboratori tra Centrale Preneste, Quarticciolo, CS Brancaleone e Teatro del Lido di Ostia. Laboratori e attività sono rivolti in particolare a adolescenti e under 35, con partecipazione gratuita su prenotazione.

Spettacoli per famiglie e teatro sociale

Al Teatro Tor Bella Monaca, dal 20 ottobre la sala grande ospita la commedia Il club delle single di Roberto D’Alessandro, storia di tre donne che ripensano la propria vita dopo relazioni fallite, tra emancipazione, amicizia e ricerca della felicità. Dal 22 ottobre, in sala piccola, arriva invece Pinocchio, la musica che fece muovere il Burattino, spettacolo tratto da Carlo Collodi con musica dal vivo alla fisarmonica di Fabio Raspa e gli attori Alessio De Caprio e Francesca Giorgini, pensato per un pubblico di famiglie.

Nel IV Municipio, il Centro di accoglienza e mensa sociale “Madre Teresa di Calcutta” ospita fino a dicembre il progetto di teatro sociale partecipato Ulisse. Ritorno a Itaca, realizzato con la Cooperativa sociale “Il Cigno” e la compagnia under 30 “Shakespeare in sneakers”. Il percorso laboratoriale, rivolto a persone in condizioni di fragilità e marginalità, culminerà nella messa in scena dello spettacolo Ulisse, trasformando il palco in uno spazio di ascolto e riconoscimento.

Mostre, incontri nei musei civici e iniziative per bambine e bambini

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone numerose iniziative per scoprire il patrimonio della città. Il 9 ottobre, al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, il ciclo Artisti a Villa Borghese dedica un incontro a Cesare Zavattini. «La veritaaaá» prima di tutto, con Claudio Crescentini in dialogo con Silvana Cirillo e la videoproiezione Cover’s Zà del collettivo Made in Heaven. Il 10 ottobre, all’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, nell’ambito del Tevere Day 2026, viene presentato il volume Ponti di Roma. Memorie e visioni della città, mentre nel pomeriggio il Museo Napoleonico ospita la presentazione del libro Le ultime imperatrici di Raffaella Ranise per la rassegna Libri al Museo. L’11 ottobre, al Museo di Casal de’ Pazzi, è in programma la visita guidata I fiumi di Roma nella preistoria, dedicata al paesaggio fluviale dell’antico Aniene.

Le Biblioteche di Roma affiancano il calendario con una serie di incontri letterari e attività per le famiglie. Alla Casa delle Letterature, il 12 ottobre Marco Amerighi presenta il romanzo Quanto splende questo nero in dialogo con Sandro Veronesi. Per le lettrici e i lettori più piccoli, la Biblioteca Elsa Morante ospita il 10 ottobre l’incontro di lettura condivisa Un libro, un abbraccio – Voglia d’autunno rivolto a bambine e bambini da 0 a 3 anni, mentre la Biblioteca Arcipelago propone il 15 ottobre il laboratorio Come va con la famiglia? per i 4-7 anni. Il 21 ottobre, alla Biblioteca Laurentina, il laboratorio creativo ispirato all’albo illustrato Il ladro di zucche celebra i simboli e i colori della stagione autunnale.

Dove trovare le info

Tutte le informazioni aggiornate sugli eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale sono disponibili sul portale cittadino dedicato alla cultura, insieme ai canali social ufficiali che raccolgono notizie, approfondimenti e racconti dai diversi quartieri.

Foto: Ufficio Stampa