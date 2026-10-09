La miniserie Netflix con Josh Hartnett è ambientata a Snooks Arm e girata a Terranova: dietro il thriller ci sono luoghi, accenti e tradizioni della costa canadese.

Dove è girato Below? La miniserie Netflix con Josh Hartnett e Charlie Heaton, disponibile dall’8 ottobre con sei episodi, è stata girata a Terranova, in Canada. La storia si svolge nella comunità di pescatori di Snooks Arm, ma per orientarsi tra le sue immagini bisogna distinguere il paese raccontato dalle diverse località utilizzate dalla produzione. Il mare è al centro di entrambi. Nella serie porta una minaccia misteriosa. Nella vita dei personaggi è anche lavoro, memoria familiare e legame con il luogo in cui sono cresciuti. È questa relazione a rendere l’ambientazione qualcosa di più di uno sfondo per il mostro.

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Dove è ambientata Below

Snooks Arm è il paese in cui vive Calvin Penney, il pescatore interpretato da Hartnett. La sua comunità deve affrontare una scelta sul proprio futuro: accettare un’offerta economica e lasciare il territorio oppure restare. Terranova è una grande isola al largo della costa orientale del Canada e fa parte della provincia di Terranova e Labrador. Il creatore della serie, Jesse McKeown, ha spiegato di essere stato colpito dal contrasto tra un paesaggio che può apparire isolato e pericoloso e il calore delle persone che lo abitano. Below nasce anche da questa tensione: un ambiente capace di intimorire e una comunità che continua a chiamarlo casa.

Le location: da Brigus South a Twillingate

Il progetto ufficiale Netflix in Your Neighbourhood segnala riprese a Bay Bulls, Brigus South, Harbour Main, Pouch Cove, St. John’s e Twillingate. Il paese che vediamo sullo schermo va dunque letto attraverso più luoghi di Terranova, senza identificare automaticamente l’ambientazione con un unico set. C’è anche una location scientifica reale: l’Ocean Sciences Centre, nei pressi di St. John’s, è stato utilizzato per il laboratorio della ricercatrice interpretata da Mackenzie Davis. Anche gli spazi della ricerca partecipano così alla geografia della serie.

Perché gli attori parlano con quell’accento

L’identità locale passa anche dalle voci. L’accento di Terranova ha radici irlandesi e inglesi, legate all’arrivo di persone dal sud-est dell’Irlanda e dal sud-ovest dell’Inghilterra per lavorare nella pesca del merluzzo. Per prepararsi, Hartnett ascoltava una radio locale in cui i pescatori parlavano del proprio mestiere e ha lavorato con un consulente linguistico. Gli attori che interpretano la famiglia si esercitavano insieme, cercando una coerenza anche nel modo di parlare.

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La storia si svolge inoltre durante il Come Home Year, una tradizione che richiama a casa chi è partito per lavorare altrove. Prima ancora del pericolo che emerge dall’acqua, Below racconta questo legame: che cosa significa tornare, restare e riconoscersi in un luogo.