Dopo il Nobel per la Letteratura 2026, due libri per avvicinarsi all’autrice canadese: una storia d’amore in versi e un saggio che indaga il desiderio attraverso i classici.

Da quale libro iniziare a leggere Anne Carson? Dopo il Nobel per la Letteratura, assegnato l’8 ottobre all’autrice canadese, la scelta può partire da una domanda molto pratica: preferite seguire una storia o esplorare un’idea? Nel primo caso, il nostro consiglio è Autobiografia del rosso. Nel secondo, Eros il dolceamaro.

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Sono due ingressi diversi in una scrittura che attraversa poesia, narrazione, saggio e traduzione. Il legame con il mondo antico è centrale, ma non serve arrivare preparati con un manuale di mitologia: Carson porta i classici dentro esperienze riconoscibili, dall’innamoramento alla gelosia, dalla scoperta di sé alla distanza dalla persona desiderata.

Autobiografia del rosso: una storia da seguire, anche se è in versi

Il protagonista è Gerione, un adolescente rosso e alato che cerca il proprio posto nel mondo. Carson lo riprende dal mito greco e dai frammenti del poeta Stesicoro, trasportandolo in un universo contemporaneo, tra stazioni degli autobus e vulcani. Qui incontra Eracle, poco più grande di lui, e se ne innamora. Il centro del libro è questa educazione sentimentale: il desiderio, il dolore, la gelosia e la fatica di crescere sentendosi diversi. La creatura mitologica diventa qualcuno di cui possiamo riconoscere l’impaccio e la vulnerabilità, anche senza avere mai incontrato Gerione nei racconti antichi.

Ma Autobiografia del rosso è un romanzo o una raccolta di poesie? È un romanzo in versi: c’è una vicenda, ci sono personaggi e relazioni che cambiano, ma il racconto procede attraverso il ritmo, le immagini e la concentrazione della poesia. Si può seguire il filo narrativo senza pretendere di decifrare ogni riferimento alla prima lettura. È il punto di partenza che suggeriamo a chi cerca soprattutto una storia. L’edizione italiana è pubblicata da La nave di Teseo, nella traduzione di Sergio Claudio Perroni.

Eros il dolceamaro: per chi vuole capire il desiderio

Se vi interessa di più il pensiero di Carson, scegliete Eros il dolceamaro, pubblicato in italiano da Utopia, nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli. Qui il percorso è saggistico. Attraverso autori come Saffo e Platone, Carson si interroga sulla natura del desiderio: perché piacere e sofferenza possono convivere? Che ruolo ha la distanza tra chi ama e ciò che vorrebbe raggiungere? Il libro richiede attenzione ai testi e ai passaggi del ragionamento. È adatto a chi ama fermarsi su un’idea, seguirne le implicazioni e scoprire come una parola antica possa illuminare un’esperienza presente. Non offre ricette sentimentali: mette a fuoco le contraddizioni dell’amore.

Red Doc>: il seguito arriva a novembre

Per chi si affezionerà a Gerione, c’è già una lettura successiva da segnare: Red Doc>. Il seguito di Autobiografia del rosso è annunciato nelle librerie italiane a fine novembre 2026, per La nave di Teseo, nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli. Per ora, dunque, il viaggio può cominciare dal ragazzo rosso e dalle sue ingombranti ali.