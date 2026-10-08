Summer H. Howell interpreta Carrie White nella serie di Mike Flanagan, disponibile su Prime Video dal 7 ottobre. Già passata dall’universo di Chucky, l’attrice raccoglie un ruolo reso celebre da Sissy Spacek: questa volta l’isolamento e il bullismo si misurano anche con i social.

Per trovare la nuova Carrie White, la produzione ha considerato oltre mille candidature. La scelta è caduta su Summer H. Howell, protagonista della serie Carrie, arrivata su Prime Video il 7 ottobre 2026 con tutti gli otto episodi. A guidare l’adattamento del primo romanzo di Stephen King è Mike Flanagan, autore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass. Il numero dà la misura di una ricerca lunga, per un personaggio che il cinema ha già impresso nell’immaginario. Howell arriva al ruolo con un percorso nell’horror iniziato quando era ancora una bambina.

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Chi è Summer H. Howell, la nuova Carrie White

Canadese, cresciuta nei dintorni di Winnipeg, Howell ha 22 anni e ha esordito nel cinema con La maledizione di Chucky, diretto da Don Mancini e uscito nel 2013. L’incontro con la bambola assassina precede quindi di oltre un decennio quello con l’adolescente creata da King. In un’intervista a Teen Vogue, l’attrice ha raccontato di non avere letto il romanzo né visto i precedenti adattamenti prima del progetto. Con Flanagan ha deciso di rimandare quel confronto alla fine delle riprese, per costruire la propria versione senza partire dalle interpretazioni precedenti.

Da Sissy Spacek a Summer H. Howell

Il volto più celebre di Carrie rimane quello di Sissy Spacek, protagonista del film di Brian De Palma del 1976. Nel 2013 il personaggio è stato interpretato da Chloë Grace Moretz, nel film diretto da Kimberly Peirce. Howell è dunque una nuova interprete, non la protagonista del film del 2013. E la versione di Flanagan sceglie il formato seriale, con otto episodi per sviluppare personaggi e relazioni.

Carrie nell’epoca del bullismo sui social

La protagonista ha trascorso la vita isolata dal mondo insieme alla madre Margaret. La morte improvvisa del padre la porta a frequentare una scuola pubblica, dove deve affrontare un episodio di bullismo diventato virale. Intanto si risvegliano i suoi poteri telecinetici. La crudeltà dei compagni incontra così la possibilità di diffondere un’umiliazione attraverso i social. Il conflitto resta quello tra una ragazza e l’ambiente che la respinge, ma cambiano gli strumenti con cui quella violenza circola.

Accanto a Howell, Samantha Sloyan interpreta Margaret White, Siena Agudong è Sue Snell e Alison Thornton è Chris Hargensen. Flanagan firma la serie come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo e dirige quattro episodi; anche Stephen King figura tra i produttori esecutivi.