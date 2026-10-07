Teatro, musica, cinema, danza e formazione si intrecciano nella stagione 2026/2027 del Teatro Palladium di Roma Tre: grandi interpreti, festival, prime assolute e progetti per le nuove generazioni.

Accordi è la parola chiave che guida la stagione artistica 2026/2027 del Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, a cento anni dalla posa della prima pietra. Un claim che richiama non solo le suggestioni musicali, ma soprattutto l’idea di ascolto, confronto e relazione tra linguaggi, culture e generazioni, mettendo in dialogo spettacolo dal vivo, ricerca universitaria, formazione e territorio.

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Teatro tra memoria, format e nuove scritture

Il cartellone teatrale mette al centro grandi interpreti e nuove generazioni. Il progetto speciale Palladium 100 – Un teatro per il popolo, sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, celebra il centenario con Risate di gioia di Le Belle Bandiere da un’idea di Elena Bucci, seguito da Banda Osiris con Le dolenti note e da Concertino per sconfitti dalla vita di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minnozzi. In stagione arrivano anche Ascanio Celestini con Zero in condotta, il progetto internazionale Herencias. Scritture di memoria e identità, la seconda edizione di Lusofonie. Festival delle culture di lingua portoghese e la prima romana di Edipo Re di Sofocle della compagnia archiviozeta.

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Musica, cinema e danza: i grandi format del Palladium

La musica è uno degli assi portanti della stagione, con la presenza costante della Roma Tre Orchestra, il ritorno di Flautissimo, le prime assolute firmate da Marco Baliani e Alessio Marzilli, il dialogo di Alex Britti sulla rivoluzione rock del secondo Novecento e appuntamenti corali come il Concerto per la pace e i canti del ciclo natalizio. Il cinema porta al Palladium la Festa del Cinema di Roma, CinemaOltre – Palladium Film Festival, MedFilm Festival, il ciclo Vite in Musica dedicato ai biopic musicali e il Premio Movie to Music. La danza attraversa il programma con Lust Duet di Artemis Danza, il progetto L’AND con Passerelle in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza e Coreogrammi. Coreografia, Danza in Video.

Incontri, festival e il ruolo del Palladium per Roma Tre

Gli incontri consolidano il ruolo del Palladium come polo culturale aperto alla città: dalla serata finale del Premio Strega Saggistica 2026 a La Manifestival del quotidiano Il Manifesto, fino alla Giornata mondiale della lingua e della cultura elleniche 2027. Il DAMS Music Festival rinnova il legame tra formazione e scena musicale, mentre iniziative come Next Stage e i progetti sostenuti da SIAE Per Chi Crea avvicinano le nuove generazioni allo spettacolo dal vivo. Come sottolinea il rettore Massimiliano Fiorucci, il Teatro Palladium incarna l’idea di università aperta e inclusiva di Roma Tre, uno spazio in cui sapere accademico, arte e comunità cittadina costruiscono insieme cultura e partecipazione.

Foto: Ufficio Stampa