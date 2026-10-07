Dalle passeggiate tra musei e siti archeologici agli spettacoli del Planetario, una guida agli appuntamenti culturali di Roma dal 9 al 15 ottobre 2026 tra arte, storia e scienza.

Dal 9 al 15 ottobre 2026 Roma propone un fitto calendario di iniziative tra musei, percorsi urbani e incontri dedicati a storia, letteratura, archeologia e scienza, promossi da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

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Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese torna il ciclo di storytelling Artisti a Villa Borghese con l’incontro Cesare Zavattini. «La verità» prima di tutto, in programma venerdì 9 ottobre alle 18.00 nella Sala de Chirico, con Claudio Crescentini in dialogo con Silvana Cirillo e la videoproiezione Cover’s Zà di Made in Heaven.

Sabato 10 ottobre alle 16.30 il Museo Napoleonico ospita una nuova tappa della rassegna Libri al Museo con la presentazione del volume Le ultime imperatrici. La vera storia di Eugenia de Montijo e di Carlotta del Belgio di Raffaella Ranise, affiancata dagli interventi di studiose e storiche.

Case museo, memoria garibaldina e Tevere Day

Come ogni secondo sabato del mese, sabato 10 ottobre alle 10.00 e alle 11.00 sono previste le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Lungotevere della Vittoria che conserva libri, opere d’arte e oggetti personali dello scrittore.

Nel pomeriggio, alle 16.00, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospita l’incontro Per la Repubblica Romana. La storia raccontata dai soldatini con Marco Lucchetti, dedicato al valore dei figurini storici come strumenti di divulgazione.

All’interno del Tevere Day 2026, sabato 10 ottobre alle 10.30 l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis accoglie la presentazione del volume Ponti di Roma. Memorie e visioni della città, che intreccia storia, immagini e paesaggio del Tevere e dell’Aniene.

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Domenica 11 ottobre alle 10.00 e alle 11.00 il Museo di Casal de’ Pazzi propone la visita I fiumi di Roma nella preistoria, dedicata all’antico corso dell’Aniene, mentre al Museo di Roma in Trastevere il 15 ottobre alle 17.00 il ciclo Le parole delle scrittrici approfondisce la figura di Grazia Deledda.

Passeggiate romane e archeologia al Circo Massimo

Il programma Roma, la tua guida culturale torna con le Passeggiate Romane: sabato 10 ottobre alle 17.15 è in calendario la visita 1732: inizia la storia del Teatro Argentina, seguita mercoledì 14 ottobre dall’itinerario Non è la Torre Argentina ma del Papito e, giovedì 15 ottobre, dalla scoperta della Casina del Cardinal Bessarione lungo l’Appia Antica.

Domenica 11 ottobre alle 10.00 il ciclo Archeologia in Comune propone la visita Spettacoli e spettatori al Circo Massimo, dedicata all’evoluzione del più grande edificio per spettacoli dell’antichità, tra Palatino e Aventino.

Nell’area archeologica del Circo Massimo prosegue inoltre l’esperienza in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience, che permette di esplorare il sito con visori 3D e audioguida multilingue, con biglietti acquistabili anche online su Circo Maximo Experience.

Planetario di Roma: spettacoli per adulti e bambini

Al Planetario di Roma continua la programmazione di spettacoli a tema astronomico per il pubblico adulto, tra cui From Earth to the Universe, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alle Stelle, Space Opera, Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra, Quando cadono le stelle, La notte stellata e Crociera nel Cosmo, distribuiti tra il 9 e il 15 ottobre.

Per i più piccoli, sabato 10 e domenica 11 ottobre alle 12.00 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti, con biglietti acquistabili su Vivaticket e informazioni aggiornate sui siti Planetario di Roma e Musei in Comune Roma.

Il calendario degli appuntamenti può subire variazioni; per dettagli su orari, modalità di accesso, tariffe e prenotazioni è possibile consultare anche il portale ufficiale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Foto: Ufficio Stampa