Oltre 30 scuole e distretti da tutto il mondo arrivano a Roma per l’International High School Expo 2026, giornata gratuita di orientamento dedicata agli studenti interessati al quarto anno di studio all’estero.

Un quarto anno di studio all’estero, un semestre o anche solo un trimestre fuori dall’Italia: per molti studenti delle scuole superiori questa idea è ormai una concreta opportunità formativa. Per aiutare famiglie e ragazzi a orientarsi tra destinazioni, sistemi scolastici e programmi diversi, a Roma torna l’International High School Expo, giornata interamente dedicata all’orientamento sui percorsi di formazione internazionale.

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Oltre 30 scuole internazionali in una sola giornata

L’appuntamento, organizzato da Astudy, è fissato per domenica 11 ottobre 2026 a Roma, negli spazi dell’American University of Rome in via Pietro Roselli. Dalle 11 alle 17, oltre 30 scuole, distretti scolastici e organizzazioni da tutto il mondo incontreranno studenti e famiglie interessati a un bimestre, trimestre, semestre o anno scolastico all’estero durante la quarta superiore.

L’evento è pensato per offrire un contatto diretto con chi seguirà i ragazzi nel percorso di Exchange: rappresentanti delle scuole, responsabili dei programmi e organizzazioni specializzate saranno a disposizione per illustrare i diversi sistemi scolastici, le modalità di accoglienza in famiglia o in boarding school e le caratteristiche dei vari programmi.

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Ingresso gratuito e registrazione online

L’ingresso all’International High School Expo è gratuito e aperto a studenti e genitori, ma è richiesta la registrazione online sulla pagina dedicata di Astudy. La prenotazione consente di organizzare al meglio gli incontri con le scuole e di partecipare alle diverse sessioni informative previste nel corso della giornata.

Italia tra i paesi protagonisti degli scambi scolastici

I dati confermano il forte interesse degli studenti italiani per i programmi di scambio internazionale già durante le superiori. Secondo il report 2025-26 di CSIET, l’ente no-profit statunitense che monitora le organizzazioni impegnate nella mobilità studentesca, gli italiani che partecipano negli Stati Uniti ai programmi Exchange con visto J-1 costituiscono il terzo gruppo più numeroso dopo Germania e Spagna.

Regno Unito e Irlanda restano tra le mete più richieste: in base ai dati di Educatius UK & Ireland, gli studenti italiani rappresentano il secondo gruppo per numero di partecipanti ai programmi di scambio, subito dopo i tedeschi. Un quadro che racconta una crescente propensione delle famiglie a pianificare con largo anticipo l’esperienza all’estero dei figli, spesso già dal primo biennio delle superiori.

Orientamento, testimonianze e opportunità economiche

L’International High School Expo si rivolge in particolare agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che stanno iniziando a valutare un periodo di studio fuori dall’Italia. Per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, scegliere tra destinazioni, scuole e formule diverse può risultare complesso: l’evento nasce proprio per rendere il percorso più chiaro e consapevole.

Nel corso della giornata sono previste presentazioni dedicate alle varie destinazioni – dagli Stati Uniti a Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, altri paesi europei, Cina, Giappone e Costa Rica – oltre a focus sul Doppio Diploma Italia-USA e sulle diverse formule di High School internazionale.

Un valore aggiunto sarà rappresentato dalle testimonianze di ex studenti e genitori che hanno già vissuto l’Exchange: racconteranno ingresso in una nuova scuola, convivenza con la famiglia ospitante, amicizie, difficoltà iniziali e rientro in Italia, aiutando anche a facilitare, se necessario, il dialogo in inglese tra famiglie italiane e referenti internazionali.

Spazio infine alle opportunità economiche per rendere più accessibile l’esperienza: durante l’Expo saranno presentati il progetto Credito per Crescere di Intesa Sanpaolo, dedicato al finanziamento dei percorsi di studio, e le borse di studio offerte dall’American University of Rome agli studenti che partono con Astudy. Non mancherà un focus sull’accoglienza di studenti internazionali in Italia, con informazioni per le famiglie interessate a vivere un’esperienza di scambio culturale ospitando uno studente straniero.

Foto: Ufficio Stampa