Il 16 ottobre il FAO MuNe celebra il primo anniversario. In programma un padiglione al Circo Massimo, tre esperienze immersive e, dal 22 ottobre, un nuovo itinerario gratuito su prenotazione che comprende le sale istituzionali e la terrazza panoramica.

Un museo gratuito dentro la sede della FAO, dove il cibo si racconta attraverso arte, natura e cultura. Il FAO MuNe, Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura, compie un anno il 16 ottobre 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Per il suo primo anniversario amplia l’esperienza di visita: arrivano tre percorsi immersivi temporanei e un nuovo itinerario che, dal 22 ottobre, permetterà ai visitatori individuali di raggiungere anche la terrazza panoramica dell’Organizzazione.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: FAO MuNe: dentro il museo che trasforma la complessità del mondo in esperienza

Prima, però, il museo uscirà dalla propria sede per incontrare il pubblico al Circo Massimo. Dall’8 al 12 ottobre sarà presente con un padiglione interattivo all’esposizione Dal seme al cibo – From Seeds to Foods, offrendo un’anticipazione dei suoi contenuti.

Dall’8 al 12 ottobre, il padiglione al Circo Massimo

Il primo appuntamento del calendario è al Circo Massimo, dove dall’8 al 12 ottobre 2026 torna Dal seme al cibo, l’esposizione della FAO dedicata al percorso degli alimenti: dalla coltivazione alla trasformazione, fino alla distribuzione e al consumo. All’interno della manifestazione, aperta al pubblico con ingresso libero, il padiglione del FAO MuNe proporrà un’anteprima del museo attraverso arte e innovazione. Un’occasione per avvicinarsi alle storie e alle idee raccolte nella sede dell’Organizzazione, a pochi passi dall’area dell’evento.

Tre esperienze immersive dal 16 ottobre al 20 novembre

Dal 16 ottobre al 20 novembre, il museo riunirà straordinariamente tre esperienze immersive in un’unica visita. Al centro ci saranno i paesaggi che conservano secoli di conoscenze, gli ecosistemi acquatici che sostengono la vita e il diritto al cibo. Tre prospettive per osservare l’alimentazione oltre le abitudini individuali: come relazione con l’ambiente, patrimonio di saperi e questione che riguarda l’accesso alle risorse. La disponibilità congiunta delle esperienze sarà limitata a questo periodo.

Dal 22 ottobre, la visita arriva alla terrazza della FAO

Un’altra novità riguarda i visitatori individuali che prenoteranno una visita pomeridiana a partire dal 22 ottobre. Il nuovo itinerario comprenderà, oltre al museo, le sale istituzionali della sede FAO e l’accesso alla terrazza panoramica, con una vista a 360 gradi su Roma. Le visite sono completamente gratuite, su prenotazione. Per consultare le date disponibili e scegliere il percorso è necessario utilizzare la piattaforma ufficiale di prenotazione.

Il primo anniversario diventa così anche un’occasione per conoscere un luogo della città attraverso due prospettive: le storie dell’alimentazione custodite nel museo e Roma osservata dall’alto della sede FAO.