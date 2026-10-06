Alle OGR Torino cinque studi indipendenti italiani presentano i videogiochi sviluppati in quattro mesi di accelerazione con Quickload, tra tennis coi robot, horror folk e card game sperimentali.

Tennis con i robot, blackjack contro una macchina e un horror tra le cave di marmo: il Demo Day ospitato alle OGR Torino ha chiuso la quinta edizione di Quickload, il programma di accelerazione dedicato agli studi emergenti del videogioco. In quattro mesi di lavoro, cinque team indipendenti italiani hanno sviluppato prototipi giocabili da presentare a publisher, investitori e partner internazionali.

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Il programma di accelerazione e la rete internazionale

Il percorso di Quickload nasce e cresce all’interno delle OGR Torino, hub di innovazione e cultura della Fondazione CRT. L’edizione 2026 ha coinvolto mentor italiani e internazionali e partner come 34BigThings, Poncle e ID@Xbox, il programma di Microsoft dedicato agli sviluppatori indipendenti. I progetti arrivati al Demo Day non hanno ancora un titolo definitivo per il mercato: l’obiettivo è costruire una demo solida, capace di dialogare con l’industria e di intercettare le esigenze di chi pubblica e finanzia i videogiochi.

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GAME-ER e le politiche per i distretti del videogioco

Con questa edizione si chiude anche GAME-ER, progetto europeo triennale che ha studiato la nascita e la crescita dei distretti del gaming in quindici partner e otto Paesi, da Dundee a Lione e Bordeaux, da Praga e Brno a Fundão, fino a Torino. Finanziato da Horizon Europe e UKRI, GAME-ER ha rafforzato il network internazionale di Quickload, promosso attività di mentorship e prodotto raccomandazioni per sostenere l’ecosistema del videogioco tra istituzioni, ricerca e industria.

La tavola rotonda e il confronto sul mercato

Il Demo Day si è aperto con una tavola rotonda sulle politiche pubbliche e sulla crescita del mercato, moderata da Matteo Pessione, coordinatore delle OGR Tech. Al confronto hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, dell’attrazione investimenti, dell’università e dell’industria del videogioco, insieme a sviluppatori e professionisti che hanno condiviso esperienze e traiettorie di carriera.

Le cinque startup e i loro videogiochi

Il caso emblematico del metodo Quickload è quello di 5th Place Games: entrato nel programma con un complesso gioco di strategia, il team torinese ha ripensato il progetto in corsa, scegliendo di concentrarsi su Cyber Slam!, un tennis con carte e robot sviluppato in due mesi. Burning Farmhouse Studios porta nel gaming il linguaggio del cinema con Marmorea, avventura narrativa in prima persona ambientata tra le cave di marmo della Versilia. Human Remorses ha presentato BRAINJACK, card game che rilegge il blackjack in chiave psicologica, mentre Cow Chaos lavora a un dungeon crawler immediato, basato sulla costruzione di mazzi e sulla raccolta di materiali. Chiude il gruppo NASH, studio interno di una scuola torinese di sviluppo videogiochi, impegnato in un city builder rilassato fatto di piccoli diorami urbani generati da regole parametriche.

Foto: Ufficio Stampa