Il Culture Of The Spirit Festival torna al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia l’11 ottobre 2026 con la IV edizione “Oneness”: meditazione Sahaja Yoga, musica, danza, poesia e un grande concerto finale.

Culture Of The Spirit Festival 2026: la IV edizione a Roma

Domenica 11 ottobre 2026, dalle 10.00 alle 20.30, il Culture Of The Spirit Festival torna a Roma con la sua quarta edizione dedicata al tema “Oneness – L’esperienza di essere Uno”. La cornice è ancora una volta il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove passato e presente dialogano tra patrimonio archeologico e linguaggi dell’arte contemporanea.

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Oneness: quando cultura e spiritualità si incontrano

Il festival propone un’intera giornata di eventi che uniscono meditazione, arte, musica, poesia, danza e conferenze culturali. Il tema Oneness invita a sperimentare una dimensione in cui ogni separazione lascia spazio alla completezza: come una goccia che scopre di non essere mai stata distinta dall’oceano, l’essere umano è guidato a ritrovare un’armonia capace di accogliere e integrare le differenze.

La cultura diventa così esperienza viva, capace di rendere percepibile l’unità attraverso la profondità della connessione interiore. Al centro c’è la meditazione Sahaja Yoga, pratica che affina l’attenzione e trasforma la creatività in riflesso di uno stato di pace profonda.

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Spettacoli, meditazione e incontri: il programma

Nei giardini e negli spazi storici di Villa Giulia si alterneranno spettacoli dal vivo e performance internazionali: musica classica, flamenco, fusion interculturali, danza classica indiana e contemporanea, teatro e letture poetiche. Tra le novità spiccano la presenza della Divine Symphony Orchestra, protagonista del grande concerto-spettacolo finale delle ore 19 insieme a tutti gli artisti del festival, e la cantante e performer internazionale Rachelle Jeanty, che coinvolgerà direttamente il pubblico.

Lungo tutta la giornata saranno attive aree dedicate alla meditazione Sahaja Yoga, con operatori esperti per sperimentare il risveglio dell’energia Kundalini e la Realizzazione del Sé, oltre a conferenze e incontri di approfondimento su armonia interiore, filosofia dell’unità e integrazione tra antiche tradizioni – come la medicina ayurvedica – e benessere moderno.

Sahaja Yoga, Shri Mataji e le informazioni pratiche

Il cuore del festival è l’esperienza della meditazione Sahaja Yoga, fondata nel 1970 da Shri Mataji Nirmala Devi, figura spirituale e umanitaria riconosciuta a livello internazionale. La pratica, diffusa gratuitamente in oltre cento Paesi, viene proposta qui come strumento per raggiungere armonia universale e benessere integrato.

Il Culture Of The Spirit Festival è ideato da TEV – Theatre of Eternal Values APS e organizzato da Sahaja Yoga Italia APS, in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e con il patrocinio del II Municipio di Roma. L’ingresso al festival è gratuito e incluso nel biglietto per i giardini del museo (4 euro, salvo riduzioni e gratuità di legge; il titolo non comprende la visita alle sale interne). La biglietteria chiude alle 19.00.

Il programma dettagliato e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

Foto: Ufficio Stampa