Dal World Monuments Watch 2027 emerge un quadro allarmante: carenza di fondi, cambiamenti climatici e perdita di competenze mettono a rischio i siti del patrimonio culturale nel mondo, ma la conservazione offre anche nuove opportunità.

Il World Monuments Fund (WMF) ha diffuso i primi dati emersi dalle 372 candidature per il World Monuments Watch 2027, la lista biennale che individua i siti del patrimonio culturale mondiale più vulnerabili. Dal monitoraggio emergono tre minacce principali: scarsità di fondi, impatto crescente dei cambiamenti climatici e perdita di competenze specialistiche nella conservazione.

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Carenza di fondi e disuguaglianze nella tutela

Le limitazioni economiche rappresentano la criticità più diffusa, segnalata dal 65% dei promotori, in aumento rispetto al 55% del 2024. Tra le cause vengono indicati i finanziamenti pubblici inadeguati, le difficili condizioni economiche locali e l’aumento dei costi per materiali e manodopera specializzata. Il quadro è confermato da alcuni esempi nazionali: dagli Stati Uniti, dove i tagli al personale e la fine di un programma federale per la manutenzione dei siti storici aggravano i ritardi nei lavori, alla Francia, che stima 5 miliardi di euro necessari nei prossimi dieci anni solo per i maggiori progetti di restauro. Nel Regno Unito, la spesa delle autorità locali per i siti storici è crollata del 47% dal 2009/10, mentre a livello globale l’UNESCO ha erogato dal 1978 una media di 1 milione di dollari l’anno per i 1.273 siti del Patrimonio Mondiale.

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Clima estremo e perdita di competenze

L’impatto del cambiamento climatico è indicato come prioritario dal 54% dei promotori, con il 30% che segnala minacce dirette da eventi meteorologici estremi: inondazioni, tempeste, siccità e incendi boschivi. Tra i casi citati figurano il tempio di Wat Chaiwatthanaram in Thailandia, colpito da piogge torrenziali, il sistema agricolo Waru Waru in Perù messo alla prova da gelate fuori stagione, Fort Berkeley ad Antigua e Barbuda eroso da siccità e precipitazioni intense e il Bosco Sacro di Osun-Osogbo in Nigeria danneggiato da violente tempeste di vento.

Accanto alla crisi climatica, il 35% delle candidature evidenzia un crescente deficit di competenze tecniche nella conservazione. Mancano esperti locali e si rischia di perdere pratiche e saperi tradizionali. In diversi progetti del WMF, i cantieri di restauro diventano così veri e propri laboratori formativi: dalla Takiyyat Ibrahim al-Gulshani in Egitto, dove si formano tecnici e studenti, agli Edifici Tradizionali Asante in Ghana, fino al Monastero di Alcobaça in Portogallo, dove i laboratori sono dedicati alle delicate sculture barocche in terracotta.

Fragilità regionali e ruolo delle comunità

L’analisi delle candidature mette in luce anche le differenze regionali. In Africa subsahariana l’83% dei siti candidati segnala il cambiamento climatico come minaccia principale; in Asia e Pacifico il 51% dei promotori denuncia la scarsità di esperti e il 32% la perdita di pratiche tradizionali. In America Latina e Caraibi il 40% indica nella protezione legale insufficiente e nella mancanza di azione governativa un fattore di rischio, mentre in Medio Oriente e Nord Africa il 47% collega le minacce a conflitti e processi di pacificazione. Infine, in Nord America quasi la metà delle candidature richiama invece l’attenzione su quali storie e memorie culturali siano effettivamente oggetto di rappresentazione nei siti del patrimonio.

Nonostante le criticità, i promotori vedono nella conservazione uno strumento attivo di risposta alle emergenze sociali. Il 63% ritiene che il patrimonio possa sostenere le economie locali attraverso turismo, occupazione e rigenerazione urbana e rurale; il 59% sottolinea il potenziale nel rafforzare il coinvolgimento delle comunità e lo sviluppo di competenze; il 50% indica infine il patrimonio come risorsa per l’istruzione pubblica e la ricerca. La selezione finale del World Monuments Watch 2027, attualmente al vaglio di una commissione indipendente di esperti presieduta dall’architetta indiana Brinda Somaya, sarà annunciata a febbraio 2027 e orienterà i prossimi interventi del WMF nei contesti più esposti.

Foto: Ufficio Stampa