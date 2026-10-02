A Roma arriva ‘Think Outside The Longevity’, serata di Co-Stories Live che riunisce marketer, innovatori e creativi per ripensare le narrazioni su salute, benessere e longevità nell’era dei millennials.

A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Longevità, mercoledì 7 ottobre 2026 Roma ospita Think Outside The Longevity, un nuovo appuntamento di Co-Stories Live dedicato alle nuove narrazioni di healthcare, wellness e lifestyle. La serata si svolge allo Studio 33 in via della Paglia 33A, nel cuore di Trastevere, dalle ore 19, con ingresso gratuito su prenotazione.

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Co-Stories Live: il format che racconta i cambiamenti culturali

Co-Stories Live è il format ideato da PLURAL e CO-STORIES MEDIA con la curatela di Marco Diotallevi, pensato per riunire professionisti, artisti, aziende e pensatori attorno ai grandi cambiamenti culturali e sociali contemporanei. Con Think Outside The Longevity il focus si sposta sul modo in cui raccontiamo prevenzione, invecchiamento e benessere, in un contesto in cui il confine tra healthcare, wellness e lifestyle è sempre più sottile.

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Millennials e longevity: come cambia la comunicazione della salute

Dal palco di Studio 33 verrà posta una domanda chiave: come cambia la comunicazione della salute quando il pubblico della longevity diventano i millennials? Per una generazione che vive la prevenzione come pratica quotidiana e la salute come ecosistema da ottimizzare, i vecchi codici dell’healthcare – centrati su emergenza e allarme – non bastano più. L’incontro punta a esplorare linguaggi più empatici, capaci di parlare di benessere, cura di sé e aspettativa di vita senza rinunciare all’autorevolezza scientifica.

Speaker, temi e obiettivi della serata

A discutere di queste trasformazioni saranno Ennio Tasciotti, Direttore dello Human Longevity Program dell’IRCCS San Raffaele Roma, Ilaria Loria (Senior Media & Digital Manager Skin Healing Category, Perrigo Italia), Olga De Giovanni (Chief Marketing Officer, AlfaDocs), Alessia Morichi (Chief Marketing Officer, Dr.Feel), Valeria Melocchi (Founder, Make Your Greener) ed Enzo Abbate (Founder di Studio 33), con la moderazione di Marco Diotallevi. L’obiettivo è mettere a confronto i direttori marketing del settore e interrogarsi su come raccontare oggi prevenzione, invecchiamento e benessere oltre il tradizionale camice bianco.

Un laboratorio di linguaggi tra scienza, tecnologia e lifestyle

Think Outside The Longevity vuole essere un laboratorio aperto in cui osservare da vicino un settore in cui scienza, tecnologia, estetica, cultura e nuovi stili di vita stanno dando forma a un linguaggio inedito. In un’epoca in cui le persone monitorano la propria salute giorno dopo giorno e chiedono ai brand relazioni più trasparenti e responsabili, la serata romana diventa l’occasione per ripensare strategie, immaginari e responsabilità di chi comunica longevità.

Foto: Ufficio Stampa